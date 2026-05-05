Schlagerstar Beatrice Egli (37) zieht den Schlussstrich unter ihre TV-Show. Inspiriert von ihrem Idol Paola Felix (75) entschied sie, nach der letzten Folge im Dezember 2025 aufzuhören und neue Wege zu gehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beatrice Egli beendet «Die Beatrice Egli Show» nach acht erfolgreichen Ausgaben

Die letzte Ausgabe lief im Dezember 2025 bei der ARD

Sendung hatte vier Jahre Laufzeit und erreichte Primetime-Quoten

Silja Anders Redaktorin People

Beatrice Egli (37) hat mit ihrer Entscheidung, «Die Beatrice Egli Show» zu beenden, viele überrascht. Doch die Sängerin und ehemalige Siegerin von «Deutschland sucht den Superstar» aus dem Jahr 2013 hat genau gewusst, wann der richtige Moment gekommen ist. Dabei liess sie sich von ihrem grossen Vorbild inspirieren: der Schweizer TV-Ikone Paola Felix (75), wie sie in einem Interview mit dem «Stern» verrät.

«Paola hat das grossartig gemacht, auf dem höchsten Niveau hat sie selbst entschieden», erklärt Egli. Felix präsentierte jahrelang zusammen mit ihrem verstorbenen Mann Kurt Felix (1941–2012) die beliebte Sendung «Verstehen Sie Spass?» und zog sich schliesslich aus freien Stücken zurück.

«Auf dem höchsten Niveau hat sie selbst entschieden»

Egli wählte einen ähnlichen Weg. «Ich habe es bei meiner letzten Ausgabe der ‹Beatrice Egli Show› genauso gehandhabt. Ich fand alles, was wir gemacht haben, grandios, wir hatten tolle Quoten, es war eine meiner besten Shows und anschliessend habe ich gesagt: Jetzt ist es, glaube ich, vorbei», so die Sängerin. Für sie sei es essenziell, «immer selbst zu entscheiden, ihren eigenen Weg zu gehen».

Wintershow war die letzte Ausgabe

Anfang April hatte der Südwestrundfunk (SWR) mitgeteilt, dass «Die Beatrice Egli Show» beendet wird. Die Sängerin geht im Herbst auf Tour und wolle sich danach anderen Projekten zuwenden. Damit endet nach vier Jahren und acht Ausgaben die erfolgreiche Show, die im April 2022 zunächst als Produktion für das SWR Fernsehen gestartet war. Wegen der grossen Zuschauerresonanz schaffte es die Show aber gleich viermal in die Primetime des Ersten. Die letzte Ausgabe lief im Dezember 2025 in der ARD.

Eine Tür schliesst sich, eine andere öffnet sich

Ihre Show ist vorerst beendet, doch das heisst nicht, dass Beatrice Egli sich nun langweilt. Die Schlagersängerin bringt nämlich mit der Marke Ulla Popken ihre erste eigene Modekollektion raus. «Bei unserer Kooperation geht es um Echtheit, Selbstliebe und Empowerment», so Egli kürzlich auf Instagram.