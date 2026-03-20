Am Donnerstagabend wurden im Zürcher Hallenstadion die Swiss Music Awards verliehen. Auf dem Red Carpet tummelten sich die Stars. Nicht nur die Sieger des Abends sorgten für Gesprächsstoff, sondern auch die vielen Outfits der Schweizer Prominenz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hecht gewinnt vier Preise bei Swiss Music Awards in Zürich

Bastian Baker begeistert mit Doppelauftritt und Hit «Call it»

Über 10'000 Fans singen Polo Hofers «Alpenrose» im Hallenstadion War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Am Donnerstagabend kam die Crème de la Crème der Schweizer Musikelite in Zürich zusammen, als im Hallenstadion die 19. Swiss Music Awards verliehen wurden.

Hecht war der Abräumer des Abends und durfte vier der begehrten Steine mit nach Hause nehmen. Doch auch Stars wie Beatrice Egli (37), Bligg (49) oder Bastian Baker (34) waren vor Ort – und begeisterten nicht nur mit musikalischen Gesangseinlagen, sondern auch mit ihren Outfits auf dem roten Teppich.

Während die einen sich grosse Mühe gaben und sich ordentlich in Schale warfen, waren andere eher zögerlich bei der Kleiderwahl. Die besten und fragwürdigsten Outfits des Red Carpets gibts in der Galerie.

Musikalische Highlights und Comedian Baschi

Eines der Highlights des Abends war wohl der Doppelauftritt von Bastian Baker und seinem Schützling Soleroy und dem gemeinsamen Hit «Call it». Baschi sorgte wie gewohnt für Lacher, als er verkündete, dass seine Frau im neunten Monat schwanger sei und es jederzeit platzen könnte. «Haltet also alle eure Handys parat!»

Der grösste Karaoke-Live-Chor der Schweiz stimmte zudem «Alpenrose» an. Und wer war der Chor? Das Publikum natürlich! Das Hallenstadion sang den legendären Song von Polo Hofer – oder zumindest das halbe Hallenstadion. Denn ausgerechnet die Musik-Stars verzichteten an dieser Stelle grösstenteils für einmal aufs Singen.

Den Startschuss zur Show lieferte Bligg, der mit einem siebenminütigen Medley und seinem neuen Song «Galerie» die Stimmung direkt anheizte. Weitere Auftritte gab es vom Deutschen Pop-Star Nico Santos (33), einem gemeinsamen Auftritt des welschen Rappers Stress (48) mit dem Basler Zian (32), und der Darbietung des Liedes «Altpapier» des Berner Duos Lo & Leduc mit der Luzerner Sängerin To Athena (31).