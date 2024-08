Dans le «soft hiking», la performance est reléguée au second plan, tandis que le plaisir de l'excursion et l'expérience en elle-même sont au centre des préoccupations.

La randonnée est plus en vogue que jamais, si bien que même les jeunes se précipitent vers les paysages de montagne. Mais leurs objectifs ne sont pas toujours identiques! En effet, beaucoup d'amateurs de marche ambitieux recherchent, par ce sport d'endurance, à se mettre au défi, gravir des sommets, parcourir un maximum de distance et améliorer leur condition physique.

En revanche, pour prendre le contrepied de tous ces objectifs physiques, le soft hiking (ou «randonnée douce») plait davantage aux sportifs détendus, qui cherchent simplement à se détendre. Très populaire sur TikTok, où elle rassemble plus d'un million de vues depuis 2023, selon la CNBC, la pratique consiste à explorer, à un rythme tranquille, des sentiers de randonnée de faible difficulté, en admirant les paysages.

L'invention de deux jeunes Britanniques

À l'origine du phénomène, on trouve Lucy Hird et Emily Thornton, deux jeunes randonneuses Britanniques, qui ont nommé la pratique et partagent régulièrement des vidéos virales via leur compte Tiktok «Soft Girls Who Hike». Depuis, le concept de soft hiking rassemble des milliers d'autres contributions, issues d'internautes du monde entier.

En effet, l'idée est venue de la pression que ressentaient les deux jeunes femmes lorsqu'elles faisaient de la randonnée, jusqu'à ce qu'elles se libèrent de la notion de performance. Depuis, elles profitent simplement du moment présent en suivant leurs itinéraires de marche préférés. Cette approche a poussé un grand nombre de leurs abonnés à se lancer dans ce sport de loisirs très apprécié.

Comment pratiquer la randonnée au ralenti?

Avec le soft hiking, l'aspect sportif, ancré dans la performance, passe donc au second plan. On choisit des randonnées faciles qui conviennent à tous les niveaux de forme physique, de sorte que jeunes et moins jeunes puissent participer à ces excursions. L'essentiel est de vivre une expérience dans la nature et d'en profiter pleinement. La plupart du temps, la randonnée se fait entre amis ou en groupe.

Idéalement, l'itinéraire choisi doit conduire dans des paysages naturels et offrir une vue magnifique. Des pauses sont souvent prévues pour découvrir les environs, prendre des photos ou reprendre des forces autour d'un snack bien mérité. L'important est d'être à l'écoute de son corps, de se sentir bien et de prendre conscience de chaque instant - même si cela implique de raccourcir l'itinéraire prévu.

Une tendance bénéfique pour la santé

Il est bien connu que la randonnée et la marche sont excellentes pour la santé. Les muscles, les articulations et le système cardio-vasculaire sont renforcés par ce sport, tandis que le système immunitaire et le métabolisme sont stimulés par l'exercice en plein air. Les personnes qui pratiquent régulièrement la marche, même lentement, se font également du bien.

En outre, la détente et la réduction du stress que permettent les excursions en nature contribuent à la santé mentale. Si l'on s'y engage, le soft hiking permet également de recueillir un grand nombre de découvertes et de souvenirs, car l'accent est mis sur la pleine conscience, l'observation de l'environnement. Et où pourrait-on mieux expérimenter cette tendance que sur les sentiers idylliques, les bisses, les gorges et les montagnes suisses?