1/8 Après les fêtes de fin d'année, de nombreux clients font attention à leur budget... Photo: Keystone

Article rémunéré, présenté par Mondovino.

Déguster et économiser peuvent aller de pair. Surtout après les fêtes, lorsque le porte-monnaie est souvent vide. Janvier ce n’est pas que le froid et des journées grises, mais aussi un trou dans le budget. Les plats raffinés et les grands crus ne figurent alors pas en tête de liste des achats. Vous voulez une bonne nouvelle? Un bon vin ne doit pas forcément être cher! De nombreuses bouteilles se distinguent par leur goût et leur qualité, sans exploser le budget. Les vins abordables peuvent offrir des expériences gustatives étonnantes, à condition de savoir où et comment les dénicher.

Mais alors pourquoi certains vignerons peuvent-ils proposer leurs vins à un prix aussi attractif? Cela tient souvent à leur origine: des régions viticoles moins connues, comme celles qui ne brillent pas sous les projecteurs à la manière de Bordeaux ou de la Toscane. Cela signifie moins de dépenses en marketing et des prix plus bas, tout en maintenant une qualité souvent comparable. Le choix des cépages joue aussi un rôle. Des variétés comme le pecorino d'Italie, le bianco di merlot ou un chasselas traditionnel du Valais sont profondément enracinées dans leurs régions, mais restent moins prisées à l’international. Cela permet de maintenir des coûts de production modérés, même dans un îlot de cherté comme la Suisse, et d’afficher des prix abordables en rayon.

Pourquoi le «moins» est parfois synonyme de «plus», même en matière de vin

De plus, de nombreux petits vignerons bénéficient d'une production efficace et respectueuse des traditions. Plutôt que de se lancer dans des projets prestigieux coûteux ou d’assumer des frais de vieillissement sur plusieurs années, ils se concentrent sur l’essentiel: cultiver des raisins sains et les transformer avec soin. Les jeunes millésimes, destinés à être dégustés rapidement, ne nécessitent pas de coûteux élevages en fût, un avantage qui se répercute directement sur le prix.

Les vins issus de ces régions et cépages présentent un autre avantage: ils sont souvent simples et polyvalents. Ils accompagnent aussi bien un dîner convivial qu'une soirée détendue entre amis. Leur caractère est souvent fruité, frais et accessible, des qualités qui enchantent le palais tout en restant légères pour le portefeuille.

Alors pourquoi ne pas embellir l’hiver avec un bon verre de vin? Le monde des vins abordables regorge de surprises. Des découvertes qui montrent que la qualité et le plaisir ne dépendent pas du prix. Car au final, ce qui compte, ce n’est pas l’étiquette ou la réputation d’une région, mais bien ce qui se trouve dans le verre. Et là, la diversité est impressionnante, même pour un petit budget. Santé!

Dans l'assortiment étendu de Coop, vous trouverez de nombreux crus à petit prix qui méritent d'être découverts.

Laissez-vous inspirer!

Dernièrement, j'ai dégusté plusieurs vins abordables. Laissez-moi vous présenter trois bouteilles qui se marient parfaitement à des plats simples.

3 vins parfaits pour tous les budgets

Le savoureux Naturaplan Bio Pecorino Jasci Terre di Chieti IGT, 9,95 CHF

Ce pecorino biologique des Abruzzes italiennes séduit par ses arômes de pomme verte, d’agrumes et une légère note herbacée. Son acidité vive et sa subtile minéralité en font le compagnon idéal des plats légers. Dégustez-le avec des spaghettis «Aglio e Olio» aux herbes fraîches. La légèreté du plat met en valeur la fraîcheur du vin, et la combinaison d’ail et d’huile d’olive souligne ses notes fruitées. Naturaplan Bio Pecorino Jasci Terre di Chieti IGT, 9,95 CHF

Ce pecorino biologique des Abruzzes italiennes séduit par ses arômes de pomme verte, d’agrumes et une légère note herbacée. Son acidité vive et sa subtile minéralité en font le compagnon idéal des plats légers. Dégustez-le avec des spaghettis «Aglio e Olio» aux herbes fraîches. La légèreté du plat met en valeur la fraîcheur du vin, et la combinaison d’ail et d’huile d’olive souligne ses notes fruitées. Commander maintenant

Le moelleux Ticino DOC Bianco di Merlot Roccolo, 9,95 CHFUn Merlot blanc du Tessin aux arômes délicats de poire, de pêche jaune, avec une légère note florale. En bouche, il est crémeux et doux. Sa fraîcheur subtile le rend particulièrement polyvalent. Il accompagne à merveille un simple risotto aux champignons: la texture crémeuse du risotto s’harmonise avec la rondeur du vin, tandis que les arômes terreux des champignons font ressortir ses notes fruitées. Ticino DOC Bianco di Merlot Roccolo, 9,95 CHFUn Merlot blanc du Tessin aux arômes délicats de poire, de pêche jaune, avec une légère note florale. En bouche, il est crémeux et doux. Sa fraîcheur subtile le rend particulièrement polyvalent. Il accompagne à merveille un simple risotto aux champignons: la texture crémeuse du risotto s’harmonise avec la rondeur du vin, tandis que les arômes terreux des champignons font ressortir ses notes fruitées. Commander maintenant

Le salin Valais AOC Fendant Domherrenwein Provins, 8,95 CHF

Un fendant typique et gourmand. Ce vin se distingue par ses arômes subtils de pomme mûre, d’agrumes et une pointe d’amande. Son acidité douce et sa légère salinité en font un compagnon rafraîchissant et de caractère. Parfait avec une raclette bien généreuse. La fraîcheur du vin tranche avec la texture onctueuse du fromage fondu, tandis que sa minéralité met en valeur les saveurs des pommes de terre et des accompagnements. Valais AOC Fendant Domherrenwein Provins, 8,95 CHF

Un fendant typique et gourmand. Ce vin se distingue par ses arômes subtils de pomme mûre, d’agrumes et une pointe d’amande. Son acidité douce et sa légère salinité en font un compagnon rafraîchissant et de caractère. Parfait avec une raclette bien généreuse. La fraîcheur du vin tranche avec la texture onctueuse du fromage fondu, tandis que sa minéralité met en valeur les saveurs des pommes de terre et des accompagnements. Commander maintenant

Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.