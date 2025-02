L’attaquante zougoise Ivana Wey compte parmi les plus grands talents du hockey féminin suisse. Dans un an, elle s’envolera pour les Etats-Unis, direction Boston, pour intégrer la Ligue professionnelle de hockey féminin.

Durant notre entretien, Ivana Wey nous l’a dit sans hésiter: «Je suis sûre de mon choix, je sais où je veux aller».

Le 4 février, l’attaquante de l’EV Zoug a fêté ses 19 ans. A cet âge, les jeunes sont généralement encore en pleine découverte d’eux-mêmes – mais pas Ivana Wey, pour qui cette phase semble être terminée depuis longtemps. Elle a l’air mûre, et suit visiblement un plan très clair. «Ivana est très ambitieuse», explique Daniela Diaz, entraîneuse de l’équipe féminine au sein de l’EVZ. «Comme souvent avec les jeunes athlètes, il s’agit de trouver le bon équilibre pour que l’ambition ne devienne pas un obstacle.» Ivana le reconnaît elle-même: «Dans notre famille, tout le monde est très discipliné – la ténacité me colle à la peau depuis que je suis née».

Sous le maillot de l’équipe suisse, Ivana Wey met également l’accent sur l’offensive et teste ses capacités contre des joueuses de niveau mondial. Photo: freshfocus

Dans la famille Wey, le sport joue un rôle fondamental: le père, Hensen, a été gymnaste artistique, la mère, Marianne, footballeuse, et les trois enfants, Dimitri, Natanaël et Ivana, sont passionnés de hockey sur glace depuis de nombreuses années. Quand Ivana avait huit ans, elle et sa famille ont quitté la Suisse centrale pour s’installer à Davos afin que ses frères puissent combiner hockey sur glace et apprentissage scolaire au sein d’un gymnase sportif. «C’est grâce à mes frères que j’ai découvert le hockey sur glace», explique-t-elle. Natanaël (21 ans) est sous contrat à Huttwil au sein de la MyHockey League, et Dimitri (22 ans) a joué jusque récemment pour l’équipe de la Chatham University en Pennsylvanie.

En revanche, l’attaquant Loris Wey, qui a marqué cette saison son premier but en National League pour l’EVZ, n’est pas de la famille.

De nouvelles opportunités, une nouvelle équipe, un nouvel objectif

Ivana fréquente elle aussi le gymnase sportif de Davos. Elle habite toujours chez ses parents, mais depuis qu’elle a intégré l’équipe féminine de l’EVZ durant l’été 2023, il lui arrive de loger dans un studio à Zoug. Très tôt, elle a été habituée à être la plus jeune et l’une des rares filles dans les camps de hockey auxquels elle a participé et au sein des diverses équipes qu’elle a intégrées. Dans l’équipe des moins de 17 ans du Hockey Club Davos, elle a par exemple joué aux côtés de Guus van der Kaaij, qui a fait ses débuts en National League cette saison au sein du HCD. C’est alors qu’elle a été approchée par l’EVZ.

«Je n’étais plus sûre de pouvoir contribuer au sein du HCD comme je le souhaitais. Une nouvelle équipe féminine, un environnement professionnel, une entraîneuse de haut niveau: un transfert à Zoug semblait la meilleure chose à faire», indique Ivana.

Et près de deux ans plus tard, elle ne regrette en rien sa décision. Durant la saison 2023/24, les Zougoises ont fait carton plein durant le championnat de la Swiss Women’s Hockey League B. Ivana a marqué pas moins de 122 points en 22 matches. L’équipe s’est également illustrée lors de la PostFinance Women’s League, se hissant à la deuxième place avant le sprint final des qualifications, et remporté fin janvier en finale de la Coupe contre Fribourg le deuxième titre de la saison après l’EWHL Euro Cup. Ivana Wey marque environ un point par match. Mais pour la jeune femme de 19 ans, son développement prime sur la quête de succès. «Elle a énormément progressé», se félicite son entraîneuse Daniela Diaz. De son côté, Ivana souligne la qualité des entraînements: contrairement à d’autres équipes de la PostFinance Women’s League, l’EVZ n’impose pas d’entraînements en soirée, les équipes d’entraîneurs présentent des profils très divers, et le club veille à intégrer les femmes à tous les niveaux, du domaine sportif au marketing. «Oui, les conditions au sein du club sont excellentes, mais c’est à toi d’en tirer le maximum», insiste Daniela. «Ivana n’hésite pas à faire des heures supplémentaires pour améliorer son maniement de crosse. Personne ne naît champion de hockey sur glace, il faut un certain degré d’ambition et la bonne attitude pour améliorer ses performances. Autant de qualités que présente Ivana. Sans compter son talent de lecture et de compréhension du jeu.»

Hilary Knight comme modèle – et un avenir prometteur

Ivana a également su faire ses preuves au niveau international. L’année dernière, elle a participé pour la première fois à un championnat du monde de catégorie A. C’était «incroyable» de pouvoir jouer avec des joueuses de niveau mondial comme l’Américaine Hilary Knight, se souvient Ivana. «Ça a été l’occasion pour moi de me mesurer à des joueuses de l’élite mondiale – et de voir le chemin qui me reste à parcourir pour atteindre leur niveau.»

Pour Ivana, la prochaine étape l’attend désormais outre-Atlantique: lorsqu’elle aura terminé son cursus au sein du gymnase sportif, elle quittera la PostFinance Women’s League au printemps 2026, entamera des études à l’Université du Nord-Est, dans le Massachusetts, et intégrera l’équipe de l’université au sein de la NCAA. Après sa deuxième participation aux championnats du monde des moins de 18 ans, elle a en effet reçu des offres de recrutement de plusieurs universités, et opté pour Boston. Florence Schelling et Alina Müller ont étudié et joué dans la même université, et cet été, une autre Suissesse, la joueuse nationale Alessia Bächler, devrait également rejoindre l’équipe. Ivana Wey a certes échangé avec Alessia Bächler et Alina Müller, «mais en fin de compte, j’ai suivi mon instinct, et décidé seule de partir à Boston pour poursuivre mon développement sportif comme je l’entendais». Daniela Diaz salue la décision d’Ivana: «Nous sommes fiers d’elle et la soutenons du mieux que nous pouvons pour que cette prochaine étape outre-Atlantique lui réussisse. Je suis convaincue qu’un avenir prometteur l’attend».

Ivana Wey sous le maillot de l’EVZ face à Berne – une attaquante qui peut faire la différence à tout moment. Photo: keystone-sda.ch

Une question demeure toutefois: quel est l’objectif ultime d’Ivana? Intégrer la Ligue professionnelle de hockey féminin, l’équivalent féminin de la NHL, la prestigieuse Ligue nationale de hockey américain. «Jouer pour la Ligue professionnelle de hockey féminin, c’est un rêve qui me motive chaque jour.» Alina Müller, actuellement seule Suissesse au sein de la PWHL, est un véritable modèle pour elle. Mais Ivana Wey ne se contentera pas de marcher sur les traces d’Alina Müller – elle suit depuis longtemps sa propre voie.