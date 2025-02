Les Top Scorers se reconnaissent à leur casque jaune sur la glace. Mais qui se cache sous la couleur et les nombreux buts marqués? Six Top Scorers de la PostFinance Women's League se dévoilent sur leurs habitudes, leur gestion du stress et le rythme des playoffs.

Les playoffs de la PostFinance Women’s League approchent à grands pas. Qui portera finalement le casque jaune? Cela se décidera seulement après le dernier round de qualification, mais ces six Top Scorers mènent actuellement leur équipe.

Lara Stalder (EV Zug): «Planification, gestion du temps et communication»

Photo: keystone-sda.ch

Être Top Scorer, qu'est-ce que cela signifie pour vous?

Être une leader offensive et assumer des responsabilités. Je suis heureuse que ce système existe aussi chez les femmes, car il soutient le développement des jeunes.

Quels sont les trois objets indispensables dans votre sac de hockey?

Trois balles de tennis pour l’échauffement, ça m’aide pour la coordination œil-main. Mon pistolet de massage, pour détendre mes muscles avant le match. Et un élastique, pour activer ma musculature avant de sauter sur la glace.

Est-il difficile de concilier hockey et vie quotidienne, surtout pendant les playoffs?

Cela demande une bonne gestion du temps, de la planification et une communication efficace. Ce n’est pas toujours facile, mais avec de l’organisation et le soutien de mon entourage, j’arrive à tout concilier. Les playoffs, c’est intense, mais c’est là que je vis pleinement ma passion.

Voici la situation avant les playoffs Qui remportera la phase de qualification de la PostFinance Women’s League et s’assurera l’avantage de la glace pour les playoffs? La réponse tombera ce week-end, lors des deux dernières journées. Le SC Bern Frauen est en tête avec un point d’avance sur l’EV Zug. Les deux premières équipes se qualifient directement pour les demi-finales et évitent le Play-In. Une chose est sûre: ces places reviendront au SCB et à l’EVZ, seul l’ordre reste à déterminer. Les affiches du Play-In sont déjà connues, sauf catastrophe côté zougois: Davos (3e) affrontera Fribourg-Gottéron (6e), et Ambri-Piotta (4e) sera opposé aux championnes en titre des ZSC Lions (5e). Qui remportera la phase de qualification de la PostFinance Women’s League et s’assurera l’avantage de la glace pour les playoffs? La réponse tombera ce week-end, lors des deux dernières journées. Le SC Bern Frauen est en tête avec un point d’avance sur l’EV Zug. Les deux premières équipes se qualifient directement pour les demi-finales et évitent le Play-In. Une chose est sûre: ces places reviendront au SCB et à l’EVZ, seul l’ordre reste à déterminer. Les affiches du Play-In sont déjà connues, sauf catastrophe côté zougois: Davos (3e) affrontera Fribourg-Gottéron (6e), et Ambri-Piotta (4e) sera opposé aux championnes en titre des ZSC Lions (5e).

Maggy Burbidge (HC Fribourg-Gottéron): « Ce n’est pas simple de garder l’équilibre, surtout après une défaite »

Photo: keystone-sda.ch

Être Top Scorer, qu'est-ce que cela signifie pour vous?

C’est quelque chose dont je suis fière. Mais le hockey est un sport d’équipe, donc le mérite revient à tout le monde, car mes coéquipières me rendent meilleure. Je trouve génial que nous ayons ces casques jaunes dans la ligue suisse. Chez moi, au Canada, cela n’existe pas. Je suis heureuse de pouvoir vivre cette expérience.

Quels sont les trois objets indispensables dans votre sac de hockey?

Du ruban adhésif pour ma crosse. Des snacks, surtout des sucreries, qui m’aident à calmer mes nerfs, et sont précieux lors des longs déplacements. Enfin, des affaires personnelles, comme mes lunettes.

Est-il difficile de concilier hockey et vie quotidienne, surtout pendant les playoffs?

Heureusement, j’ai de l’expérience, j’ai déjà vécu plusieurs playoffs. Ce n’est pas simple de garder l’équilibre, surtout après une défaite. Pour les jeunes, c’est encore plus dur, car c’est parfois leur première fois sous cette pression. La clé, c’est le repos, le sommeil et une bonne alimentation.

Elizabeth Lang (HC Davos Ladies): « Rien n’est plus excitant que les playoffs »

Photo: keystone-sda.ch

Être Top Scorer, qu'est-ce que cela signifie pour vous?

C’est un honneur. Mais ce n’est jamais que moi, c’est toute l’équipe qui compte. Mes points sont aussi le reflet du travail de mes coéquipières, en particulier mes partenaires de ligne.

Quels sont les trois objets indispensables dans votre sac de hockey?

Mes patins, parce que sans eux, rien ne fonctionne. J’ai déjà essayé sans, ça n’a pas marché. Du café, sinon je ne suis pas bien réveillée, ce qui serait mauvais pour l’équipe. Et ma «Bubble», une visière en plexiglas complète pour le casque. Je n’aime pas les grilles, et avec ça, je peux sourire sur les photos d’équipe.

Est-il difficile de concilier hockey et vie quotidienne, surtout pendant les playoffs?

Trouver l’équilibre est un vrai défi, surtout en playoffs. On dort peu, l’agenda est plein. Mais malgré la fatigue et le stress, il n’y a rien de plus exaltant que le hockey de playoffs. L’adrénaline, l’intensité, la chance de jouer au plus haut niveau: ça vaut tout l’effort.

Estelle Duvin (SC Berne): «Sans patins, ça devient compliqué»

Photo: keystone-sda.ch

Être Top Scorer, qu'est-ce que cela signifie pour vous?

Le hockey est un sport d’équipe, l’objectif est toujours de gagner. Être Top Scorer signifie aider l’équipe à réussir. C’est un honneur de porter ce casque. Mes coéquipières me soutiennent et m’aident à m’améliorer.

Quels sont les trois objets indispensables dans votre sac de hockey?

Mes patins, sans hésiter, car sinon, c’est compliqué. Une deuxième paire de lacets, car c’est toujours le jour du match qu’ils cassent. Et un snack, car je ne peux pas jouer l’estomac vide.

Est-il difficile de concilier hockey et vie quotidienne, surtout pendant les playoffs?

Le plus dur, c’est de ne pas perdre pied avec la «vraie vie». En playoffs, on se concentre sur le hockey, mais la vie continue à côté. Beaucoup d’entre nous travaillent aussi. Les émotions sont fortes: on doit vite passer d’une victoire à la préparation du match suivant.

Sinja Leemann (ZSC Lions): «On voit que le travail acharné paie»

Photo: keystone-sda.ch

Être Top Scorer, qu'est-ce que cela signifie pour vous?

C’est une belle reconnaissance. On se rend compte que le travail acharné porte ses fruits. Mais ça ne changerait rien pour moi si je n’avais pas ce casque jaune. Ce qui compte, c’est la réussite de l’équipe. Chacune a son rôle, et sans mes coéquipières, je n’aurais pas marqué autant de points. Mais il y a quand même un côté pratique: avec le casque jaune, je me repère tout de suite sur les vidéos d’analyse de match.

Quels sont les trois objets indispensables dans votre sac de hockey?

Une lotion pour le corps, pour éviter que la peau ne se dessèche après les douches et pour sentir bon après avoir porté l’équipement. Mon roller Perskindol, au cas où mes jambes seraient fatiguées. Et du Scotch, pour bien fixer mes protège-tibias.

Est-il difficile de concilier hockey et vie quotidienne, surtout pendant les playoffs?

C’est un défi tout au long de la saison d’équilibrer le hockey, le travail et la vie sociale. En playoffs, c’est encore plus intense, car les matchs sont plus physiques et émotionnels. Il est parfois difficile de dormir suffisamment.

Michaela Pejzlova (HCAP Girls): « Mon porte-bonheur: une peluche en forme de chien »

Photo: keystone-sda.ch

Être Top Scorer, qu'est-ce que cela signifie pour vous?

On joue en équipe: sans mes coéquipières, je ne réussirais rien. C’est un honneur. On est plus visible avec le casque jaune, mais j’aime bien ce concept. C’est bien que la ligue féminine l’ait aussi adopté.

Quels sont les trois objets indispensables dans votre sac de hockey?

Mon équipement, bien sûr, surtout mes patins, car ils ne sont pas remplaçables. Une crème chauffante pour mes jambes avant chaque match. Et mon porte-bonheur: une peluche en forme de petit chien.

Est-il difficile de concilier hockey et vie quotidienne, surtout pendant les playoffs?

Beaucoup d’entre nous vont à l’école, étudient ou travaillent. Pendant les playoffs, c’est encore plus dur à gérer, surtout avec les déplacements. Mais c’est pour vivre ces grands moments ensemble que nous jouons. Ça en vaut toujours la peine.

