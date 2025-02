Un raisin à l’épreuve de la chaleur, du temps et des tendances

1/9 Dans la région viticole de la Rioja, au nord de l'Espagne, le tempranillo est le principal partenaire d'assemblage de la garnacha, du mazuelo et du graciano. Photo: Shutterstock

Article rémunéré, présenté par Mondovino

Aucun amateur de vin espagnol ne peut passer à côté du tempranillo. Ce cépage est la clé de certains des meilleurs breuvages au monde. Sa capacité à s’adapter à différents terroirs, la diversité de son style et de son caractère ainsi que sa capacité de stockage exceptionnelle en font l’une des variétés de raisin les plus fascinantes.

Ses racines puisent leur origine très loin dans l’histoire de la viticulture espagnole. Son nom vient de l’espagnol «temprano», qui signifie «tôt» – ce qui en dit long sur sa maturation précoce. Cette caractéristique lui confère une élégance qui se révèle de différentes manières.

La Rioja, le pays du tempranillo par excellence

Dans la Rioja, la plus célèbre région viticole d’Espagne, le tempranillo est incontestablement le cépage roi, même s’il est souvent marié avec du grenache, du mazuelo et du graciano. Ces assemblages légendaires allient puissance et finesse, le tempranillo apportant structure, élégance et longévité. Traditionnellement, les vins de la Rioja sont classés en quatre catégories: joven (jeune et frais), crianza (vieilli au moins deux ans), reserva (vieilli au moins trois ans) et gran reserva (vieilli au moins cinq ans, dont au moins deux en fût). Les gran reservas illustrent parfaitement la capacité du tempranillo à vieillir de manière magistrale. Ils acquièrent une complexité incomparable au fil des décennies.

Ribera del Duero: la force de l’altitude

Alors que dans la Rioja, le tempranillo est souvent utilisé en assemblage, dans la région en plein essor de la Ribera del Duero, il occupe le premier rôle, généralement en monocépage, sans pour autant se priver de ses multiples dimensions. C’est ici, sur les sols arides et dans les conditions climatiques extrêmes du plateau castillan, qu’il développe une personnalité qui lui est propre. Une chaleur torride le jour, une fraîcheur glaciale la nuit: cette alternance confère aux vins une intensité profonde, un fruité juteux et une structure exceptionnelle. Certains des plus grands vins rouges espagnols, comme ceux des domaines de Vega Sicilia ou de Pingus, sont des exemples éloquents du potentiel du tempranillo dans cette région.

Portugal: comment le tempranillo sublime les assemblages

Le tempranillo s’est également fait sa place de l’autre côté de la frontière espagnole. Au Portugal, on le connaît sous le nom de «tinta roriz». C’est surtout dans la vallée du Douro, où il est souvent marié avec des cépages locaux, le touriga nacional et le touriga franca, qu’il confère aux grands assemblages portugais une profondeur et une complexité remarquables. Ici, on l’utilise non seulement pour élaborer des vins rouges tout en finesse, mais aussi pour produire les meilleurs portos.

Le roi de l’adaptation à la conquête de nouvelles terres viticoles

L’une des plus grandes forces du tempranillo est sa capacité à s’adapter à différents climats et sols. Que ce soit dans les sols calcaires de la Rioja, sur les hauteurs arides de la Ribera del Duero ou sur les terrasses escarpées en schiste du Douro, il n’y a pas un endroit où le tempranillo ne puisse révéler sa personnalité. Cela fait longtemps déjà que cette capacité d’adaptation a fait ses preuves au-delà des frontières européennes. Cette variété connaît un succès grandissant en Australie, en Argentine, en Californie et même au Texas. C’est surtout dans les régions chaudes et sèches qu’elle apparaît comme une alternative d’avenir aux cépages plus sensibles, car le changement climatique pose d’énormes difficultés au monde viticole. Ce raisin résistant pourrait faire partie des grands gagnants de cette évolution, car cela fait bien longtemps qu’il a appris à s’adapter au manque d’eau pendant les étés chauds du plateau espagnol – une capacité qui sera sans doute plus recherchée que jamais dans les prochaines décennies.

Dans la large gamme de vins de Coop, j’ai eu la chance de déguster de nombreux tempranillos originaires de la Rioja, de la Ribera del Duero ou de la vallée du Douro au Portugal, tant coupés que purs. J’ai sélectionné pour vous six vins qui ont assurément leur place dans toutes les caves.

Et bien sûr, vous trouverez également chez Mondovino un grand nombre de vins rouges, blancs, rosés, moelleux et mousseux d’autres cépages issus du vaste univers de la viticulture.

Laissez-vous inspirer!





6 tempranillos à boire une fois dans votre vie

Tout en simplicité Rioja DOCa Crianza Cune, pour 11.95 francs Un rioja classique qui présente un excellent rapport qualité-prix. Le nez est dominé par des fruits rouges mûrs, des cerises et des prunes, complétés par de fines notes de vanille, de noix de coco et d’épices provenant de la maturation en fût de chêne américain. En bouche, il est souple, moyennement corsé, avec des tanins doux et une acidité équilibrée. La dégustation se termine sur une finale élégante et harmonieuse, avec une note discrètement épicée. À servir avec des côtelettes d’agneau au romarin ou un ragoût bien relevé avec des pommes de terre et des poivrons. Rioja DOCa Crianza Cune, pour 11.95 francs Un rioja classique qui présente un excellent rapport qualité-prix. Le nez est dominé par des fruits rouges mûrs, des cerises et des prunes, complétés par de fines notes de vanille, de noix de coco et d’épices provenant de la maturation en fût de chêne américain. En bouche, il est souple, moyennement corsé, avec des tanins doux et une acidité équilibrée. La dégustation se termine sur une finale élégante et harmonieuse, avec une note discrètement épicée. À servir avec des côtelettes d’agneau au romarin ou un ragoût bien relevé avec des pommes de terre et des poivrons. Commandez-le maintenant

Tout en fraîcheur Ribera del Duero DO Protos Roble, pour 13.95 francs Au nez, ce tempranillo pur dévoile des arômes de cerises séchées, de prunes, de cuir et de tabac, le tout rehaussé de délicates notes épicées comme la cannelle, le clou de girofle et une touche de chocolat noir. En bouche, il se révèle velouté et complexe, avec des tanins parfaitement intégrés, une acidité présente et une finale persistante et légèrement fumée. Ce vin majestueux mérite un accompagnement à sa hauteur: des «chuletillas al sarmiento», de petites côtelettes d’agneau traditionnellement grillées au bois de vigne, qui rehaussent parfaitement ses arômes. Ribera del Duero DO Protos Roble, pour 13.95 francs Au nez, ce tempranillo pur dévoile des arômes de cerises séchées, de prunes, de cuir et de tabac, le tout rehaussé de délicates notes épicées comme la cannelle, le clou de girofle et une touche de chocolat noir. En bouche, il se révèle velouté et complexe, avec des tanins parfaitement intégrés, une acidité présente et une finale persistante et légèrement fumée. Ce vin majestueux mérite un accompagnement à sa hauteur: des «chuletillas al sarmiento», de petites côtelettes d’agneau traditionnellement grillées au bois de vigne, qui rehaussent parfaitement ses arômes. Commandez-le maintenant

Tout en rusticité Douro DOC Reserva Quinta dos Quatro Ventos, pour 16.95 francs Au nez, des arômes de fruits noirs mûrs comme les mûres et les prunes se mêlent à des notes florales de violette, à des épices délicates et à une touche de graphite. En bouche, le vin se révèle à la fois puissant et souple, avec des tanins soyeux et une acidité vive qui le rend très agréable à boire. La finale est longue et juteuse. Débouchez-le pour accompagner des steaks grillés au feu de bois et assaisonnés de fleur de sel. Douro DOC Reserva Quinta dos Quatro Ventos, pour 16.95 francs Au nez, des arômes de fruits noirs mûrs comme les mûres et les prunes se mêlent à des notes florales de violette, à des épices délicates et à une touche de graphite. En bouche, le vin se révèle à la fois puissant et souple, avec des tanins soyeux et une acidité vive qui le rend très agréable à boire. La finale est longue et juteuse. Débouchez-le pour accompagner des steaks grillés au feu de bois et assaisonnés de fleur de sel. Commandez-le maintenant

Tout en majesté Rioja DOCa Gran Reserva 904 La Rioja Alta, pour 59.95 francs Un gran reserva majestueux qui reflète la perfection des meilleurs terroirs de la Rioja Alta. Le nez déploie un bouquet envoûtant de fruits rouges séchés, de cuir, de boîte à cigares, de vanille raffinée et d’épices orientales. En bouche, il est velouté et complexe, avec des tanins qui se fondent parfaitement dans l’ensemble, une acidité précise et une élégance tout en légèreté. Des notes de chocolat noir, des arômes grillés et des touches balsamiques accompagnent la finale magistrale. Un rioja absolument parfait, grandiose et hors du temps. Ce vin noble se marie parfaitement avec des plats traditionnels espagnols comme le «cordero asado» (de l’agneau cuit lentement dans un four à bois) ou la «perdiz estofada» (perdrix braisée aux herbes). Rioja DOCa Gran Reserva 904 La Rioja Alta, pour 59.95 francs Un gran reserva majestueux qui reflète la perfection des meilleurs terroirs de la Rioja Alta. Le nez déploie un bouquet envoûtant de fruits rouges séchés, de cuir, de boîte à cigares, de vanille raffinée et d’épices orientales. En bouche, il est velouté et complexe, avec des tanins qui se fondent parfaitement dans l’ensemble, une acidité précise et une élégance tout en légèreté. Des notes de chocolat noir, des arômes grillés et des touches balsamiques accompagnent la finale magistrale. Un rioja absolument parfait, grandiose et hors du temps. Ce vin noble se marie parfaitement avec des plats traditionnels espagnols comme le «cordero asado» (de l’agneau cuit lentement dans un four à bois) ou la «perdiz estofada» (perdrix braisée aux herbes). Commandez-le maintenant

Tout en charisme Ribera del Duero DO Pàramos Legaris, pour 29.95 francs Ce tempranillo musclé, issu du plateau ensoleillé de Ribera del Duero, se distingue par sa puissance, sa profondeur et sa structure. Au nez, des arômes envoûtants de baies noires mûres, de compote de prunes, de chocolat noir et de tabac s’accompagnent de notes épicées de réglisse, de poivre noir et de bois de cèdre. En bouche, il se révèle puissant et concentré, avec des tanins marqués, une acidité vive et une finale longue et chaude. Ce vin de caractère à forte teneur en alcool demande un accompagnement tout aussi puissant, comme du «lechazo asado», le célèbre agneau de lait de Castille cuit lentement dans un four à bois, ou de la «morcilla de Burgos», un boudin noir savoureux et épicé. Ribera del Duero DO Pàramos Legaris, pour 29.95 francs Ce tempranillo musclé, issu du plateau ensoleillé de Ribera del Duero, se distingue par sa puissance, sa profondeur et sa structure. Au nez, des arômes envoûtants de baies noires mûres, de compote de prunes, de chocolat noir et de tabac s’accompagnent de notes épicées de réglisse, de poivre noir et de bois de cèdre. En bouche, il se révèle puissant et concentré, avec des tanins marqués, une acidité vive et une finale longue et chaude. Ce vin de caractère à forte teneur en alcool demande un accompagnement tout aussi puissant, comme du «lechazo asado», le célèbre agneau de lait de Castille cuit lentement dans un four à bois, ou de la «morcilla de Burgos», un boudin noir savoureux et épicé. Commandez-le maintenant

Secret d’initié Douro DOC Quinta Nova Reserva Blend, pour 23.95 francs Cet envoûtant assemblage de tinta roriz (tempranillo), de touriga franca et de touriga nacional allie magistralement puissance, élégance et profondeur. Le nez séduit par ses arômes intenses de baies noires, de cassis, d’herbes séchées et de notes florales de violette, complétés par de subtiles touches de cacao, de graphite et d’épices douces. En bouche, le vin se révèle merveilleusement complexe, avec une acidité stimulante qui lui confère fraîcheur et fluidité, et une finale longue et harmonieuse. Un véritable secret d’initié qui se marie parfaitement avec du «cabrito assado», un cabri braisé de manière traditionnelle au four à bois, ou de la «feijoada à transmontana», un copieux ragoût de haricots accompagné de saucisses et de viande. Douro DOC Quinta Nova Reserva Blend, pour 23.95 francs Cet envoûtant assemblage de tinta roriz (tempranillo), de touriga franca et de touriga nacional allie magistralement puissance, élégance et profondeur. Le nez séduit par ses arômes intenses de baies noires, de cassis, d’herbes séchées et de notes florales de violette, complétés par de subtiles touches de cacao, de graphite et d’épices douces. En bouche, le vin se révèle merveilleusement complexe, avec une acidité stimulante qui lui confère fraîcheur et fluidité, et une finale longue et harmonieuse. Un véritable secret d’initié qui se marie parfaitement avec du «cabrito assado», un cabri braisé de manière traditionnelle au four à bois, ou de la «feijoada à transmontana», un copieux ragoût de haricots accompagné de saucisses et de viande. Commandez-le maintenant

L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.