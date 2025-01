1/10 Le plus parfumé: Montsant DO Tinto Acústic Celler Photo: www.coop.ch

Le grenache trouve probablement son origine dans le nord-est de l’Espagne, où il est cultivé depuis des siècles sous le nom de Garnacha. Dans des régions comme la Rioja, il est souvent associé au Tempranillo, un cépage plus tannique, pour des assemblages harmonieux. Mais son véritable essor a commencé dans la vallée du Rhône méridionale, où il s’est imposé dans les célèbres cuvées GSM (grenache, Syrah, Mourvèdre). Aujourd’hui, on le trouve dans de nombreuses régions viticoles du monde : des montagnes escarpées du Languedoc aux étendues ensoleillées de la Sardaigne, et même en Australie, où il brille dans des assemblages iconiques avec le Shiraz.

Un cépage résilient et prometteur

La capacité d’adaptation du grenache est légendaire : il adore le soleil et la chaleur. Là où d’autres cépages souffrent des effets du changement climatique, le grenache s’épanouit. Sa peau épaisse et sa capacité à prospérer dans des conditions sèches en font une étoile montante. Autrefois, les températures plus fraîches de la vallée du Rhône septentrionale rendaient sa pleine maturité difficile. Mais aujourd’hui, on le retrouve même dans des régions inattendues, comme le Valais en Suisse.

Une palette de saveurs dans votre verre

Le grenache est un véritable caméléon dans le monde du vin. Dans les assemblages, il apporte du fruit et du charme avec des arômes de fraises mûres, de cerises et parfois une touche d’épices comme la cannelle ou l’anis. En monocépage, il peut également impressionner : des grenaches purs, comme ceux produits par le légendaire Château Rayas à Châteauneuf-du-Pape, comptent parmi les vins les plus prestigieux et les plus coûteux au monde. Leur texture soyeuse, associée à une complexité aromatique et des tanins fins et souples, en fait une expérience inoubliable.

Mais le grenache ne se limite pas au segment du luxe. Certains des meilleurs rapports qualité-prix proviennent de régions comme le Montsant en Espagne, la Sardaigne, les Côtes du Rhône ou encore Gigondas. Ces vins offrent souvent une qualité remarquable à des prix abordables, avec un potentiel d’évolution intéressant en cave.

Un cépage sous-estimé, mais tourné vers l’avenir

Longtemps considéré comme trop faible en tanins et en couleur, le grenache était souvent relégué au rôle de partenaire dans des assemblages pour apporter de l’alcool et des fruits. Ces préjugés sont désormais dépassés. Les techniques modernes de vinification montrent que, bien cultivé et vinifié, le grenache peut donner naissance à des vins d’une profondeur et d’une complexité saisissantes. Sa couleur claire peut surprendre, mais en bouche, c’est une véritable explosion de saveurs.

Avec le changement climatique, le grenache gagne encore en importance. Résistant aux chaleurs extrêmes, il continue de produire des vins frais et aromatiques. Cépage d’avenir, il marie tradition et modernité – des grands classiques de Châteauneuf-du-Pape aux créations innovantes en Australie et en Amérique du Sud.

Dans l’assortiment varié de Coop, vous trouverez de nombreux vins aux arômes typiques du grenache, qu’il s’agisse d’assemblages ou de monocépages. Vous aurez également l’embarras du choix parmi des rouges, blancs, rosés et effervescents issus des meilleurs vignobles du monde.

Laissez-vous inspirer!

Ces derniers temps, j’ai eu l’occasion de déguster plusieurs vins à base de grenache. Les découvertes que j’ai sélectionnées, issues de différentes régions viticoles, se distinguent par leur richesse aromatique, leur diversité de styles et leur excellent rapport qualité-prix.

5 coups de cœur à base de grenache

L'Authentique Naturaplan Bio Gigondas AOP Terra Amata, 18,95 CHF Ce Gigondas bio, classique GSM, charme par son élégance rustique. Des arômes de baies noires, de cerises mûres et une pointe d'herbes de la garrigue enchantent le nez. En bouche, il est généreux avec des tanins soyeux, une belle rondeur fruitée et une finale légèrement poivrée. À associer à une daube provençale ou des côtelettes d'agneau accompagnées de ratatouille.

Le Puissant 19 Crimes Red Blend South Eastern Australia – The Banished, 14,95 francs Un nez intense de prunes séchées, de mûres et de cassis, relevé par des notes épicées de vanille et de poivre noir. En bouche, une richesse charnue et une douceur fruitée avec des tanins veloutés et une longue finale chaleureuse. Parfait avec des ribs au barbecue ou un steak au poivre bien juteux.

Le Parfumé Montsant DO Tinto Acústic Celler, 15,95 CHF Cette cuvée associant Carignan et grenache séduit par ses arômes méditerranéens envoûtants. Au nez, des framboises mûres, des cerises noires et une touche de violette, accompagnées de délicates notes de réglisse. En bouche, une texture fraîche et juteuse avec des tanins souples, une acidité vive et une finale minérale. Parfait avec l'Escalivada catalane ou même un émincé de veau à la zurichoise.

L'Épicé Cannonau di Sardegna DOC Costera Argiolas, 15,95 francs Le caractère sauvage de la Sardaigne dans votre verre. Des arômes intenses de baies des bois, de prunes mûres, avec une pointe de cuir et de tabac. En bouche, il est chaleureux, épicé et soyeux, avec des tanins souples et une finale légèrement fumée. Idéal avec le porcelet rôti sarde «Porceddu», ou simplement du Pecorino Sardo accompagné de pain carasau avec de l'huile d'olive et du romarin.

Le Terreux Côtes du Ventoux AOC Terres de Truffes, 12,50 CHF Un nez élégant de cerises noires, de baies sauvages mûres et une touche de sous-bois et d'herbes séchées. Une subtile note terreuse, évoquant la truffe, reflète bien le nom de ce vin. En bouche, il est équilibré, avec des tanins soyeux et une finale épicée. À ouvrir avec un ragoût d'agneau ou un magret de canard grillé accompagné d'un risotto aux champignons.

Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.