La Fondation Domus qui œuvre dans la réhabilitation psychosociale est certifiée «Friendly Work Space» et applique des pratiques avant-gardistes comme les horaires flexibles et l’autonomie des équipes, améliorant ainsi le quotidien de ses équipes.

Les collaborateurs de la Fondation Domus discutant de nouvelles pratiques de gestion. Ils négocient eux-mêmes leurs conditions de travail. Cela fait partie du label «Friendly Work Space». Photo: Raphaël Fiorina

Et si votre employeuse ou employeur vous permettait de mieux concilier vos ambitions professionnelles et personnelles, tout en contribuant à un projet humainement enrichissant? À la Fondation Domus, cette vision est devenue réalité. Située en Valais, cette institution spécialisée dans la réhabilitation psychosociale accueille des adultes vivant avec des troubles psychiques importants et chroniques. Forte de quelque 150 collaboratrices et collaborateurs, elle offre un accompagnement personnalisé à 300 bénéficiaires en mettant la priorité sur leur autonomisation et sur l’amélioration de leur qualité de vie.

En 2023, l’engagement de la Fondation Domus en faveur du bien-être au travail a été récompensé par le label «Friendly Work Space» décerné par Promotion Santé Suisse. Cette distinction valorise les organisations qui placent la santé et le bien-être de leur personnel au centre de leurs préoccupations.

Un label, des preuves concrètes

Obtenir le label «Friendly Work Space» ne relève pas d’un simple exercice de communication. Cette certification délivrée par Promotion Santé Suisse est le fruit d’un travail méthodique et structuré amorcé en 2018. «L’obtention du label prouve que nos efforts pour encourager la santé et le bien-être de nos collaboratrices et collaborateurs ne sont pas que des mots et qu’ils portent leurs fruits», se réjouit Stéphanie Emery Haenni, directrice des ressources humaines de la Fondation Domus.

Ce processus a permis d’instaurer des pratiques innovantes pour répondre aux besoins de chacune et de chacun: un coaching individuel et collectif, des adaptations ergonomiques sur les postes de travail et un accompagnement ciblé pour les collaboratrices et les collaborateurs traversant des périodes difficiles, comme une maladie de longue durée, ne sont que quelques-unes des mesures mises en place par la Fondation Domus.

La responsable des ressources humaines Stéphanie Emery Haenni a reçu de nombreux commentaires positifs sur l'introduction des horaires de travail flexibles. Photo: Raphaël Fiorina

Révolution dans la gestion des horaires

L’un des projets phares de la Fondation est l’aménagement d’horaires flexibles et participatifs. Un modèle audacieux où les équipes établissent elles-mêmes leurs plannings, une fois par an, dans un souci d’équité et dans le respect des impératifs de gestion de l’institution et des besoins individuels des bénéficiaires.

Pour les collaboratrices et les collaborateurs, cette flexibilité a tout changé. «Nous avons beaucoup de retours positifs, à l’image de cette jeune maman qui a pu adapter ses horaires afin de mieux concilier vie professionnelle et nouvelles responsabilités familiales. Cela nous permet d’attirer de nouveaux talents et de fidéliser notre personnel», explique la directrice des ressources humaines de la Fondation.

Mais le changement ne s’est pas fait du jour au lendemain. «Il a fallu deux à trois ans pour que le nouveau modèle soit pleinement adopté. Aujourd’hui, il est vu comme un véritable atout», souligne Caroline Micheloud, responsable de service. Les bénéfices sont tangibles: une meilleure organisation, une diminution des conflits liés aux plannings et, surtout, une motivation accrue au sein des équipes.

Il arrive que des équipes en charge des mêmes tâches au sein d’un service aient des attentes en matière d’horaires de travail totalement différentes. Ainsi, certaines équipes préfèrent avoir des horaires fixes pour toute l’année, tandis que d’autres privilégient des horaires qui varient en fonction des saisons et des hobbies individuels.

Le label «Friendly Work Space», c'est quoi? Le label «Friendly Work Space», soutenu par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), établit les normes de qualité suisses pour les politiques de gestion de la santé en entreprise (GSE) mises en œuvre de manière systématique. Jusqu'à présent, 109 organisations (représentant au total plus de 227'000 collaborateurs et collaboratrices) en Suisse et au Liechtenstein ont obtenu ce label. Le label est délivré par la fondation Promotion Santé Suisse, qui dispose d'un mandat légal. Celui-ci repose sur six critères de qualité permettant d'évaluer la santé des collaborateurs et collaboratrices, contrôlés puis validés par des auditeurs et auditrices externes indépendant·e·s. «La GSE systématique est un investissement rentable pour les entreprises et les organisations, notamment en raison de son effet préventif, des mesures de réinsertion rapide et des économies de coûts qu'elle permet de réaliser. La GSE et le label ‹Friendly Work Space› sont en outre appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l'image de marque des employeurs», explique Thomas Brändli, responsable de projets Communication Gestion de la santé en entreprise.

Management participatif: la liberté au cœur du travail

Depuis quelques années, l’institution a entièrement remanié sa structure hiérarchique traditionnelle pour adopter un modèle plus horizontal. Chaque équipe est désormais encouragée à prendre des décisions de manière autonome, qu’il s’agisse de questions d’organisation interne ou de projets innovants. Cette autonomie repose sur deux principes clés: le droit à l’erreur et la coresponsabilité.

«Nous ne considérons pas nos collaboratrices et collaborateurs comme de simples exécutantes et exécutants. Il nous tient à cœur de leur donner tout l’espace nécessaire pour qu’ils puissent proposer, expérimenter et même se tromper», précise Caroline Micheloud. À cet effet, chaque collaboratrice et collaborateur bénéficie d’entretiens réguliers avec sa ou son responsable, qui joue plus le rôle d’un coach que d’un superviseur.

Le bien-être intégré au quotidien

L’approche de Domus ne se limite pas à des projets ponctuels; le bien-être de ses collaboratrices et collaborateurs est au cœur de ses priorités quotidiennes. Cela se traduit par des mesures concrètes telles que des adaptations ergonomiques ciblées, un catalogue de formations enrichi et un cadre de travail pensé pour protéger la santé psychique et physique.

Un exemple frappant? Les postes de travail d’une équipe chargée de l’intendance ont récemment été analysés afin d’identifier les gestes et les postures qui permettent de réduire les contraintes physiques. Cette initiative a directement contribué à diminuer l’absentéisme et à renforcer la satisfaction au travail.

Par ailleurs, des formations spécifiques, comme des ateliers de gestion des conflits ou des programmes axés sur le développement personnel, permettent aux collaboratrices et aux collaborateurs de progresser sur le plan tant professionnel qu’humain.

Le bien-être des employés est au cœur de ses priorités quotidiennes. Photo: Raphaël Fiorina

Une vision pérenne

L’obtention du label «Friendly Work Space» marque une étape importante pour Domus, mais certainement pas une finalité. Ce processus, fruit d’un travail collectif de plusieurs années, a permis de poser les bases d’une gestion durable du bien-être au travail. «Ce label est la cerise sur le gâteau d’une vision globale que nous avons adoptée depuis longtemps. Il ne s’agit pas d’une récompense isolée, mais d’une étape dans notre quête permanente d’amélioration», conclut Stéphanie Emery Haenni.

Quels projets à venir?

Au début de l’automne, la Fondation Domus a franchi une étape importante en déménageant dans des locaux plus vastes afin d’accueillir davantage de bénéficiaires. Cet agrandissement a permis d’engager 30 collaboratrices et collaborateurs supplémentaires, qui ont non seulement insufflé une énergie nouvelle à l’institution, mais ont aussi posé des défis liés à l’intégration et à l’harmonisation des pratiques.

Entre ce nouveau cadre de travail, l’arrivée de nouvelles et de nouveaux collègues, les récents ajustements dans la gestion participative des équipes et la refonte des horaires, le rythme a été intense ces dernières années, autant pour la direction que pour le personnel.

Face à ces nombreux bouleversements, il a été décidé de prendre un moment pour consolider les acquis. «Nous souhaitons stabiliser nos projets actuels avant d’en lancer de nouveaux, afin de maintenir la qualité de notre accompagnement», explique Stéphanie Emery Haenni.

Cette pause stratégique vise à permettre aux équipes de s’approprier pleinement les changements, tout en garantissant un environnement de travail serein et propice à la continuité des services. Un choix réfléchi qui est en phase avec les valeurs humaines qui animent la Fondation.

L'objectif est que tout le monde aille bien: à la Fondation Domus, environ 150 collaborateurs soutiennent jusqu'à 300 personnes nécessitant des soins. Photo: Raphaël Fiorina

