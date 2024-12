Photo: IMAGO/Sports Press Photo

COMMENT SE PROCURER DES BILLETS POUR L’ UEFA Women’s EURO 2025 ?

Les billets sont très disputés. L’ouverture de la billetterie en octobre avait déjà provoqué une ruée – 210'000 billets ont déjà trouvé preneur. Les matchs les plus recherchés? Bien sûr, les rencontres en Suisse. Maintenant que le tirage au sort est terminé et que les dates des matchs sont fixées pour toutes les équipes, la billetterie va pouvoir rouvrir. Alors à vos calendriers et tenez-vous prêt à frapper! Vous n’avez pas réussi à obtenir de billets? Pas de panique: la plateforme de revente ouvrira ses portes au printemps. Vous finirez par trouver votre bonheur. Le conseil de Sarah Akanji: «Vous aimez les surprises? Alors achetez vos billets avant le tirage au sort en optant pour votre stade préféré. Je suis convaincue que, quelles que soient les équipes en lice, ce sera une expérience inoubliable. Et ça peut aussi être l’occasion de découvrir une nouvelle équipe!»

RESTE-T-IL DES BILLETS POUR LES QUARTS DE FINALE?

De nombreux billets pour la phase éliminatoire ont déjà été vendus. Pas étonnant, car les demi-finales et la finale sont les moments clés de la compétition. Il y a d’ailleurs fort à parier que ces matchs sont également ceux qui se sont le mieux vendus à l’ouverture de la billetterie en octobre. Le problème? Personne ne peut prédire à l’avance qui jouera où et quand car les équipes qui finissent première et deuxième de leur groupe ne seront connues qu’à la fin du premier tour. C’est pourquoi les plateformes de revente sont peut-être votre meilleure chance de décrocher des billets de dernière minute. Parfois, un peu de flexibilité peut valoir le coup. Le conseil de Sarah Akanji: «Je souhaite bien sûr à toutes les amatrices et à tous les amateurs de football d’obtenir des billets. Mais comme plan B, je recommande vivement les projections publiques qui seront organisées dans différentes communes. Vérifiez sans tarder s’il s’en tiendra une dans votre ville. Non? Alors organisez-en une vous-même avec vos proches!»

QUID DU TAUX D’OCCUPATION DES STADES?

L'UEFA Women’s EURO 2025 s’annonce grandiose en Suisse. Lors du dernier Championnat d’Europe féminin en Angleterre en 2022, 574'875 supportrices et supporteurs se sont pressés dans les stades, avec en moyenne près de 18'500 spectatrices et spectateurs par match. La finale au stade de Wembley s’est jouée à guichets fermés avec 87'192 billets vendus et a été un pur moment d’anthologie. Dotée de stades plus petits et plus compacts, la Suisse ne peut accueillir un tel public, mais ces rendez-vous seront la promesse d’une ambiance d’autant plus exaltée. Le public de supportrices et supporteurs fera-t-il preuve du même enthousiasme? Toutes les conditions sont réunies pour que les gradins soient pleins – maintenant, c’est au public de jouer! Le conseil de Sarah Akanji: «De plus petits stades ne sont pas synonymes d’une ambiance moins survoltée! Lors des trois derniers matchs de la Nati à domicile (contre l’Australie, la France et l’Allemagne), le public a été incroyable. Et pendant l’UEFA Women’s EURO 2025, le public devrait soutenir les joueuses avec encore plus de ferveur! Il nous reste six mois pour entraîner nos cordes vocales et donner de la voix lors des matchs du tour printemps.»

Pourquoi AXA soutient le football féminin L'AXA Women's Super League existe depuis août 2020. AXA a été le premier sponsor de la plus haute ligue du football féminin en Suisse. Avec l'UEFA Women's EURO 2025 en Suisse, cet engagement prend une nouvelle dimension, car AXA est fière d'être partenaire du plus grand événement de football féminin en Europe. La promesse de la marque «Know You Can» s'applique également à cet engagement en faveur du sport – les joueuses de l'AXA Women's Super League doivent être soutenues pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves. Avec pour ambition que le football féminin obtienne la reconnaissance qu'il mérite. En savoir plus

COMMENT BIEN SE PRÉPARER EN TANT QUE SUPPORTRICE OU SUPPORTEUR?

Une bonne préparation se commence dès maintenant. Immergez-vous dans l’univers du football féminin et suivez tous les matchs de l’AXA Women’s Super League en streaming. Sur DAZN, la Ligue des champions féminine vous permet également d’encourager les futures stars de l’EURO directement depuis votre canapé. Pour ne pas manquer la moindre actualité du football féminin, consultez aussi l’encadré dédié sur Blick et soyez incollable sur le sujet d’ici le début du championnat. Le conseil de Sarah Akanji: «L'AXA Women’s Super League est absolument palpitante en ce moment! Après une pause hivernale, la compétition reprendra en février, l’occasion d’assister en direct au match de votre choix. Je peux vous garantir que vous ne vivrez pas de déception, et peut-être même que la fièvre du football vous gagnera!»

QUELLES SONT LES CHANCES RÉELLES DE L’ÉQUIPE DE SUISSE FÉMININE?

La Nati ne cesse d’accroître son potentiel. Il y a quelques semaines, l’équipe a certes encaissé un 0-6 contre l’Allemagne et un 0-1 (plus prometteur) contre l’Angleterre en matchs amicaux, mais la direction prise par Pia Sundhage est la bonne. Les résultats sont variables, mais la progression est là. Quelles sont les chances réelles de l’équipe? Ça, c’est l’UEFA Women’s EURO 2025 qui nous le dira. D’ici là, il s’agit de persévérer, d’améliorer encore les performances et de surprendre. Le conseil de Sarah Akanji: «La Suisse s’est tout de suite mesurée aux favorites du tournoi et s'est bien défendue selon moi. Cet été, nous aurons l’avantage de jouer à domicile, avec le soutien de nos supportrices et supporteurs. La sélection forte et la composition d’équipe me donnent confiance dans la capacité de la Suisse à jouer son meilleur tournoi et à se qualifier pour la phase éliminatoire.»

QUELLES SERONT LES JOUEUSES LES PLUS EN VUE DE L‘EURO FéMININ 2025 ?

Pour connaître les grandes stars du tournoi, vous pouvez bien sûr vous référer à l’ESPN FC Women’s Rank. Ce classement a été établi en novembre par d’éminents spécialistes, dont des entraîneuses et entraîneurs renommés d’Europe et d’outre-mer. En tête figure l’Espagnole Aitana Bonmatí, la brillante milieu de terrain du FC Barcelone. A ses côtés figurent également la Norvégienne Caroline Graham Hansen, coéquipière d’Aitana à Barcelone, et l’Anglaise Lauren James, qui se distingue par sa polyvalence au Chelsea FC. L’Anglaise Keira Walsh, qui évolue également au FC Barcelone, brille par son intelligence de jeu et sa qualité de passe. Sans oublier l’Espagnole Mariona Caldentey, dont la technique et la précision face au but font d’elle une attaquante redoutable. Cinq joueuses européennes qui figurent parmi les meilleures du monde et sont assurées d’injecter de la magie lors de l’EURO. Le conseil de Sarah Akanji: «Je me réjouis également de voir des jeunes émerger, qui ont fait montre d’un immense talent au cours des dernières années. Citons notamment Salma Paralluelo, Jess Park, Cora Zicai ou encore Esmee Brugts. En Suisse, j’ai hâte aussi de voir ce que nous réservent certaines jeunes, telles que Sydney Schertenleib, Iman Beney ou Naomi Luyet. Suivez-les et laissez-vous transporter par leurs talents de footballeuses!»

QUELS SONT LES MATCHS À NE SURTOUT PAS MANQUER?

Un moment fort sera sans aucun doute le duel entre les Pays-Bas et la France le 13 juillet à Bâle. Pourquoi? C’est la dernière journée du groupe de la mort, le groupe D et il est fort probable que les deux équipes devront tout donner pour décrocher leur place en quarts de finale. Également dans ce groupe D: l’Angleterre! Cela promet deux autres affiches spectaculaires: Angleterre contre France le 5 juillet et Angleterre contre Pays-Bas le 9 juillet, toutes deux à Zurich. Le conseil de Sarah Akanji: «Un autre match incontournable est celui d’ouverture. La Suisse affrontera la Norvège le 2 juillet au «Joggeli», une équipe avec les plus grands noms du groupe A. Seront présentes: Caroline Graham Hansen (Barcelone), Guro Reiten (Chelsea) et l’ancienne meilleure joueuse du monde Ada Hegerberg (Lyon). Pour rappel: la Nati avait déjà rencontré les Norvégiennes lors de la Coupe du Monde 2023. Autre recommandation: le duel traditionnel entre l’Allemagne et la Suède le 12 juillet au Letzigrund. Cette confrontation avait déjà été la finale de l’Euro en 1995 et 2001 – frissons garantis!»

COMMENT SOUTENIR L’ÉQUIPE LORS DE L’EURO FÉMININ 2025?

L‘EURO féminin 2025dépend du soutien de personnes passionnées qui œuvrent avec dévouement à son succès et vous pouvez être de la partie! En tant que bénévole, vous êtes au cœur de l’action dans les stades, les fan zones et les centres-villes, et contribuez à faire du tournoi un événement inoubliable. Nous sommes à la recherche de 2500 bénévoles pour faciliter l’organisation, accueillir les visiteuses et visiteurs, et incarner le tournoi auprès du public. Que ce soit pour gérer les accréditations, les relations presse ou la billetterie, des responsabilités variées vous attendent. Envoyez dès maintenant votre candidature sur volunteercommunity.uefa.com. Les bénévoles doivent être âgés d’au moins 18 ans au 15 juin 2025. Après une formation au printemps, vous serez sur le terrain durant l’été. Venez rejoindre une équipe qui écrira l’histoire. Le conseil de Sarah Akanji: «Ce qui est beau avec le football féminin, c’est qu’il n’est pas seulement question de football, mais aussi de toute une communauté qui évolue autour et apporte son soutien. Je me réjouis d’accueillir toutes celles et tous ceux qui veulent rejoindre la famille du football féminin et qui, je l’espère, resteront à nos côtés au-delà de l’EURO féminin 2025. Je suis sûre qu’ensemble, nous pouvons atteindre de nouveaux sommets!»