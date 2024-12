A propos de Quatre Pattes

Quatre Pattes est l’organisation mondiale de protection des animaux sous influence humaine directe, qui repère les abus, sauve les animaux en détresse et les protège. Fondée en 1988 à Vienne par Heli Dungler et ses amis, l’organisation plaide pour un monde où les humains traitent les animaux avec respect, compassion et compréhension. Ses campagnes et projets durables se concentrent sur les chiens et chats errants, ainsi que sur les animaux de compagnie, les animaux de rente et les animaux sauvages – comme les ours, les grands félins et les orangs-outans – issus d’élevages non conformes aux besoins de l’espèce et ceux présents dans les zones de catastrophe naturelles et de conflits.