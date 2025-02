Des soirées d’hiver sombres, un film légendaire et un bon vin: il ne faut rien de plus, c’est l'accord parfait! Mais quel cru choisir pour accompagner chaque chef-d’œuvre? Voici quelques vins pour une soirée film inoubliable.

Tout le drame des Corleone dans un verre

Si «Le Parrain» est l’épopée gangster par excellence, on pourrait croire qu’un Chianti classique serait son compagnon naturel. Pourtant, selon moi, c’est un Salice Salentino qu’il faut. Cet assemblage de Malvasia Nera di Brindisi et de Negroamaro offre puissance, densité et des arômes de fruits noirs, à l’image de l’histoire sombre et épique de la famille Corleone. Un vin intense, masculin et complexe, parfait pour plonger dans les intrigues et les jeux de pouvoir de Don Vito Corleone. Un cru aussi captivant que le film lui-même.

Le Massif Salice Salentino DOP Luccarelli, 12.50 CHF



Un rouge profond aux arômes intenses de cerises noires mûres, de prunes séchées et d’une touche de chocolat. Des notes d’herbes méditerranéennes, de cuir et d’épices douces complètent son bouquet. En bouche, il est ample, velouté et puissant, avec une acidité bien intégrée et des tanins souples mais présents. La finale longue et épicée laisse des impressions de fruits noirs et une légère note balsamique. Idéal avec des plats mijotés ou du fromage affiné. Commandez-le maintenant

Ce vin ferait la fierté de Miles

«Sideways» est le film incontournable pour les amateurs de vin. Cette road movie avec Paul Giamatti et Thomas Haden Church, qui se déroule dans la région viticole de Santa Ynez, explore l’amitié, la crise de la quarantaine et, bien sûr, le Pinot Noir. Le personnage principal, Miles, grand amateur de vin, voue un culte à ce cépage et méprise le Merlot. Un Pinot Noir bourguignon est donc le seul choix possible pour accompagner ce film. Ses arômes subtils et complexes de fruits rouges, de terre et de sous-bois humide reflètent parfaitement l’atmosphère mélancolique mais profonde du film. Aucun autre vin ne conjugue autant de finesse et de caractère – tout comme «Sideways» lui-même.

Le Profond Beaune du Château Domaine Bouchard Père et Fils AOC, 39.95 CHF



Un élixir divin issu du terroir de Beaune, prouvant qu’il est encore possible de trouver des Pinot Noir abordables en Bourgogne. Au nez, des arômes typiques de fraise et de cerise rouge. En bouche, une belle acidité, des tanins présents, une légère touche boisée et une finale subtilement fumée. Parfait avec des viandes blanches, du fromage affiné ou un classique bœuf bourguignon. Commandez-le maintenant

Ce vin est aussi pointu que l’intrigue de «Usual Suspects»

«Usual Suspects» est un thriller à rebondissements, plein de mystères et de surprises, exactement comme un bon Grüner Veltliner autrichien, avec sa touche épicée, son acidité vive et ses notes fruitées complexes. Ce vin demande de l’attention, il évolue à chaque gorgée: tout comme le film, qui ne dévoile son intrigue qu’au fil des scènes. À la fin, on se demande: était-ce si évident ? A-t-on négligé certaines notes d’agrumes au départ ? Pour apprécier pleinement «Usual Suspects», il faut siroter ce vin lentement et savourer chaque détail.

Le Mystérieux Wachau DAC Grüner Veltliner Smaragd Himmelstiege, 17.50 CHF



Un grand vin! Au nez, des arômes de pommes vertes croquantes, d’agrumes et de poires juteuses, accompagnés de la typique touche poivrée et de notes minérales. En bouche, il est tendu et vif, avec une acidité rafraîchissante et une structure élégante. La finale est longue, marquée par une belle épice et une fraîcheur animante. À déguster avec un poulet pané et une salade de pommes de terre ou une truite aux herbes. Commandez-le maintenant

Ce vin pétillant accompagne trois heures d’amour épique

Trois heures d’amour monumental, de déchirement et d’une romance insubmersible. «Titanic» mérite un vin à la hauteur de ce film colossal. Et quoi de mieux qu’un champagne? Dès les somptueuses scènes en première classe, les bulles fines et élégantes font partie du décor. La structure raffinée et la délicatesse des arômes évoquent le monde glamour de Rose et Jack. Mais derrière cette façade scintillante, la tragédie guette, tout comme derrière la fraîcheur fruitée de ces vins se cache souvent une profondeur insoupçonnée. Un film qui fait battre les cœurs mérite un vin qui en fait autant.

Le Sensuel Jacques Germanier Valais AOC Mousseux Millésimé brut, 23.95 CHF



Ce grand mousseux valaisan ne peut certes pas porter l’appellation «Champagne», mais il rivalise aisément avec des cuvées plus célèbres et plus coûteuses. Son bouquet riche, aux notes de noisette et de levure, est rehaussé par des arômes de zeste de citron, de pomme et des touches florales. En bouche, une effervescence délicate, une acidité vive et une belle rondeur. La finale est longue, légèrement fumée, pour un plaisir de dégustation absolu. Il accompagne parfaitement le saumon, les fruits de mer ou les viandes blanches. Commandez-le maintenant

La boisson parfaite pour une soirée avec le Dude (et pour autant ce n’est pas un White Russian)

Si vous regardez «The Big Lebowski», vous savez que ce film ne se prend pas au sérieux. Il repose sur un humour absurde, un brin de folie et une bonne dose de décontraction. Le Dude, incarné par Jeff Bridges, est probablement l’anti-héros le plus cool de l’histoire du cinéma. Pendant qu’il enchaîne les White Russians, nous pouvons opter pour un Prosecco pétillant. Pourquoi? Parce que le Prosecco est léger, ludique et insouciant, exactement comme ce film culte des frères Coen. Ses bulles vives et ses notes fruitées sont comme un dialogue entre Walter et Donny: charmantes, parfois chaotiques, mais toujours divertissantes.

L’Insouciant Prosecco DOC 0.15 Millesimato Extra Dry De Stefani, 16.50 CHF



Un Prosecco millésimé aux arômes délicats de pommes vertes, de pêches blanches et de poires juteuses, accompagnés de notes florales et d’une pointe d’amande. En bouche, il est élégant et harmonieux, avec une acidité bien équilibrée et une texture crémeuse. La finale est fraîche, minérale et agréablement fruitée. Parfait pour l’apéritif! Commandez-le maintenant

L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.