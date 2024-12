Comment fonctionne le tarif Green?

Pour celles et ceux qui souhaitent une aviation plus écologique, il existe des solutions. Nous vous présentons le tarif Green du groupe Lufthansa et répondons aux principales questions sur le sujet avec l’exemple de Swiss.

L'actu en un clic ● Swiss mise sur des vols plus durables avec le tarif Green

● Une offre désormais disponible sur les vols long-courriers

● Plus de 5% des passagers aériens ont utilisé des offres équivalentes en 2023 L’intelligence artificielle de Blick est encore en cours d’apprentissage et peut faire des erreurs. L’intelligence artificielle de Blick est encore en cours d’apprentissage et peut faire des erreurs. Plus d’infos Envoyer un retour

Article rémunéré, présenté par Swiss Internaional Air Lines

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Peut-on rendre les vols en avion plus écologiques? Pour la compagnie aérienne Swiss, la réponse est claire: oui! Elle s’emploie d’ailleurs depuis plusieurs années à rendre son activité progressivement plus durable. Un travail de longue haleine, pour lequel la compagnie mise sur différentes mesures.

Pour rendre ses vols plus durables, Swiss axe notamment ses efforts sur la réduction directe des émissions lors de la navigation et donc sur l’utilisation accrue de carburant durable d’aviation (sustainable aviation fuel ou SAF). Ce kérosène durable, issu principalement de déchets biogènes, devrait à l’avenir également être produit à partir d’énergie solaire. Il est considéré comme la principale alternative aux combustibles fossiles dans le transport aérien, car par rapport au kérosène traditionnel, il permet de réduire d’au moins 80% les émissions de CO₂.

Swiss met tout en œuvre pour en favoriser le développement, la production et l’utilisation. Et elle propose délibérément le SAF lors de la réservation de billets: «nous ne pourrons atteindre nos objectifs ambitieux qu’en travaillant main dans la main avec nos partenaires et notre clientèle», indique Swiss.

Combinaison de SAF et de protection du climat

Depuis 2023, les clients et clientes peuvent réserver leurs vols en Europe au tarif Green. Désormais, cette option est également disponible sur les vols long-courriers. Ce tarif plus durable inclut une contribution à l’achat de SAF ainsi qu’à des projets de protection du climat. Concrètement, sur les vols européens, 20% des émissions de CO₂ individuelles liées aux vols peuvent être réduites grâce au SAF, et les 80% restants sont compensés par des projets ambitieux de protection du climat. Sur les vols long-courriers, le ratio est de 10% de réduction des émissions de CO₂, et de 90% compensées par des projets de protection du climat.

Des vols plus durables avec Swiss Pour rendre leurs voyages plus durables, les passagers et passagères de Swiss ont le choix entre plusieurs options: • Le tarif Green, qui peut être réservé sur les vols européens et long-courriers de Swiss. Le prix comprend l’approvisionnement en SAF ainsi que des investissements dans des projets de protection du climat. Le ratio entre ces deux contributions diffère légèrement entre vols européens et vols long-courriers. • Seconde option: les clients et clientes peuvent, lors de la réservation ou après le vol, compenser les émissions de CO₂ de leur vol en contribuant à l’achat de SAF et/ou en investissant dans des projets ambitieux de protection du climat, le tout, directement sur swiss.com. Pour rendre leurs voyages plus durables, les passagers et passagères de Swiss ont le choix entre plusieurs options: • Le tarif Green, qui peut être réservé sur les vols européens et long-courriers de Swiss. Le prix comprend l’approvisionnement en SAF ainsi que des investissements dans des projets de protection du climat. Le ratio entre ces deux contributions diffère légèrement entre vols européens et vols long-courriers. • Seconde option: les clients et clientes peuvent, lors de la réservation ou après le vol, compenser les émissions de CO₂ de leur vol en contribuant à l’achat de SAF et/ou en investissant dans des projets ambitieux de protection du climat, le tout, directement sur swiss.com. En savoir plus sur les tarifs durables

Pourquoi pas une plus grande part de SAF? Le carburant durable d’aviation n’est pour le moment pas disponible en quantités suffisantes et son coût est trois à cinq fois plus élevé que le carburant traditionnel. C’est pourquoi il ne permet de couvrir qu’une partie du tarif. En outre, le transport aérien est tenu d’investir dans des projets de protection du climat et de soutenir des initiatives de réduction et d’élimination du CO₂ en dehors du secteur pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions.

Un surcoût qui se répercute également sur le tarif Green. Par rapport aux autres offres, le tarif Green se situe dans la moyenne: «Economy Green», par exemple, se situe entre «Economy Classic» et «Economy Flex».

Des habitudes plus durables bénéfiques à tout le secteur

Dès la première année suivant son introduction, le tarif Green a converti certains passagers et passagères, se félicite Swiss dans son bilan provisoire. «En 2023, plus de 5% de nos clients et clientes ont opté pour des solutions de voyages plus durables lors de leur réservation sur swiss.com.» En guise de comparaison, avant l’introduction du tarif Green, moins d’1% des passagers et passagères avaient investi dans des projets de protection du climat, selon les informations de Swiss.

Si un client ou une cliente souhaite compenser les émissions d’un vol après coup, il ou elle peut le faire en saisissant son code de réservation sur swiss.com. Les émissions de CO₂ générées sont alors calculées en kilogrammes selon les informations du vol. Pour les compenser, le client ou la cliente a le choix entre trois options: Small, Medium ou Large. Trois formules qui se distinguent par leur part de SAF.

Conclusion: Pour ceux et celles qui souhaitent voyager de manière plus durable, il existe des options intéressantes, telles que le tarif Green ou la compensation des émissions pendant et après réservation. Opter pour l’une de ces offres, c’est s’engager doublement selon Swiss: premièrement, parce que l’on réduit ses propres émissions de CO₂ liées aux vols. Et deuxièmement, parce que l’on encourage l’ensemble du secteur aérien à opérer une transition vers une aviation plus écologique.

Aperçu des mesures Promotion du SAF: Développement, production et utilisation de carburant durable d’aviation. Il s’agit du principal levier pour atteindre les objectifs en matière de réduction des émissions de CO₂. Avions modernes: Les avions modernes, tels que l’Airbus A320neo, permettent de réaliser jusqu’à 25% de réduction des émissions par rapport aux modèles plus anciens. Nouvelles technologies: Swiss a notamment lancé le projet AeroSHARK – une nouvelle technologie de surface reposant sur un film spécial qui vise à réduire la traînée de frottement. Comportements plus durables: Le concept «Operations Efficiency» englobe des mesures qui visent à accroître l’efficacité opérationnelle. Recyclage: La réduction de l’impact environnemental passe notamment par des efforts dans le domaine du recyclage, des emballages et du gaspillage alimentaire. Implication des passagers et des passagères: Swiss intègre la clientèle dans son processus de transformation, notamment en permettant la réservation de billets au tarif Green. Promotion du SAF: Développement, production et utilisation de carburant durable d’aviation. Il s’agit du principal levier pour atteindre les objectifs en matière de réduction des émissions de CO₂. Avions modernes: Les avions modernes, tels que l’Airbus A320neo, permettent de réaliser jusqu’à 25% de réduction des émissions par rapport aux modèles plus anciens. Nouvelles technologies: Swiss a notamment lancé le projet AeroSHARK – une nouvelle technologie de surface reposant sur un film spécial qui vise à réduire la traînée de frottement. Comportements plus durables: Le concept «Operations Efficiency» englobe des mesures qui visent à accroître l’efficacité opérationnelle. Recyclage: La réduction de l’impact environnemental passe notamment par des efforts dans le domaine du recyclage, des emballages et du gaspillage alimentaire. Implication des passagers et des passagères: Swiss intègre la clientèle dans son processus de transformation, notamment en permettant la réservation de billets au tarif Green.