Outre Valais et Vaud, d’autres cantons font le bonheur des amateurs de balades dans les gorges: c’est le cas notamment de Neuchâtel et Fribourg. Suivez le guide et découvrez notre sélection!

Les 5 plus belles balades dans les gorges de Fribourg et Neuchâtel

Aline Hofer

Si après avoir parcouru les plus belles gorges valaisannes et vaudoises, vous êtes devenus fan de ces balades entre forêts et parois escarpées, bonne nouvelle: les cantons de Neuchâtel et Fribourg recèlent, eux aussi, de ce genre de parcours majoritairement ombragés. Les 5 propositions ci-dessous devraient vous permettre d’ajouter quelques randonnées à votre palmarès tout en profitant de la fraîcheur offerte par la proximité de l’eau!

1 Gorges de la Poëta Raisse (NE)

Les gorges de la Poëta Raisse, située sur la commune de Môtiers, dans le Val-de-Travers, offrent une belle randonnée mêlant passages forestiers et vertigineux.

Au départ du parking, le périple commence tout d’abord par un chemin large et facile grimpant en pente douce à travers la forêt. C’est sur ce tronçon que les plus attentifs pourront faire un arrêt à la «Fontaine à Louis», à côté de laquelle est cachée une bouteille d’absinthe, hommage à la période de la prohibition.

Les escaliers des gorges de la Poëta-Raisse sont réservés aux amateurs de randonnée au pied sûr!

La suite du parcours est plus raide et escarpée et demande davantage de vigilance. Mais c’est surtout une fois la partie la plus sauvage des gorges atteinte qu’il faudra faire preuve de grande prudence, le long de deux passages successifs combinant escaliers taillés dans la roche et passerelles en bois, le tout parfois uniquement sécurisé par une main courante. Cette partie est réservée aux personnes ayant le pied sûr et ne souffrant pas de vertige, mais vaut le détour pour son côté spectaculaire!

Le retour se fait tout d’abord par le même chemin jusqu’à pouvoir bifurquer en direction du Château de Môtiers d’où l’on peut facilement rejoindre le parking des gorges afin de former une boucle.

Informations pratiques: Randonnée en boucle d’environ 2h30 (7,5km pour 460m de dénivelé)

2 Gorges de l’Areuse (NE)

Toujours dans le Val-de-Travers mais cette fois entre Boudry et Noiraigue (NE) se trouvent des gorges que l’on ne présente plus: celles de l’Areuse, créés par la rivière du même nom.

S’il est évidemment possible de les parcourir à l’aller comme au retour, l’option fréquemment choisie est de combiner balade et transport public, au départ de Noiraigue ou de Boudry. Cette option permet de raccourcir la durée de randonnée et de former une boucle. Le long du parcours, majoritairement facile, se succèdent différents terrains: routes forestières, sentiers serpentant à travers les arbres, escaliers de caillebotis et passages d’avantage escarpés. Seuls ces derniers nécessitent un peu de vigilance, notamment lorsqu’ils sont humides.

Le magnifique pont qui traverse l'Areuse est devenu emblématique des gorges du même nom.

La rivière passe par différents états, tantôt large et paisible, tantôt tumultueuse, particulièrement au Saut de Brot, traversé par un magnifique petit pont de pierre, devenu emblème des gorges.

Notons encore la possibilité de se restaurer en cours de route à l’Hôtel-Restaurant La Truite, situé à Champ-du-Moulin, qui possède son propre vivier et propose ses nombreuses spécialités aux randonneurs en quête d’une pause bien méritée.

Informations pratiques: La randonnée au départ de Noiraigue dure environ 3h (11km, 140m D+ et 375m D-). Comptez évidemment un peu plus de temps pour les traverser à la montée, au départ de Boudry. Une vingtaine de places P+R se trouvent à proximité de la gare de Boudry (CHF 6.-/jour). Davantage de parkings sont à disposition dans le village de Noiraigue et ses alentours (CHF 10.-/jour). Un train par heure relie les deux localités, en passant par Auvernier.

3 Gorges du Seyon (NE)

Bien que moins impressionnantes que ses consœurs du Val-de-Travers, les gorges du Seyon offrent néanmoins la perspective d’une très jolie balade, qui se tient majoritairement dans la forêt grâce à un sentier cheminant sur les hauteurs de la falaise, le fond des gorges étant traversé par la route cantonale. Que ce soit à la montée, à la descente ou en boucle, tout le monde appréciera le parcours facile empruntant une partie de la Voie Révolutionnaire, chemin utilisé en 1848 par les révolutionnaires souhaitant rejoindre Neuchâtel afin de renverser le gouvernement alors en place.

Petite sœur de ses semblables du Val-de-Travers, les gorges du Seyon offrent une balade facilement accessible.

Cerise sur le gâteau, le merveilleux site du Gor de Vauseyon, situé dans le quartier du même nom en ville de Neuchâtel. Ce site naturel et historique de l’époque préindustrielle permet d’admirer les vestiges d’anciens moulins activés par les eaux parfois bouillonnantes du Seyon. S’il est accessible librement en tout temps, des visites guidées y sont organisées chaque premier samedi du mois, d’avril à octobre.

Informations pratiques: Comptez environ 1h pour parcourir les 3,5km entre Valangin et Neuchâtel (110m D+, 270m D-) et un peu plus dans le sens de la montée. Un grand parking payant est disponible à proximité du Château de Valangin. Il est possible d’effectuer une boucle au retour en empruntant un sentier balisé dans la forêt situé sur la rive opposée. Pour ceux qui préféreraient emprunter les transports publics pour le retour, un bus relie les deux localités plusieurs fois par heure, de l’arrêt Valangin Centre à celui de Neuchâtel Vauseyon.

4 Gorges de la Jogne (FR)

Direction le canton de Fribourg, où les gorges de la Jogne font le bonheur des promeneurs à la recherche d’une jolie balade au départ du village de Broc. C’est d’ailleurs une option parfaite pour digérer le chocolat ingéré lors de la visite de la Maison Cailler, située juste à côté! Long de 2km, le parcours permet de rejoindre le lac artificiel de Montsalvens. Le long du tracé, passerelles en bois, tunnels et escaliers permettent de remonter le fil de la rivière, tantôt sur la rive gauche, tantôt sur la rive droite, dans un environnement escarpé et de toute beauté.

Les gorges de la Jogne sont l'occasion rêvée de digérer le chocolat dégusté à la maison Cailler de Broc.



Le retour se fait par le même chemin. Il est également possible de prolonger la balade en continuant jusqu’à Charmey pour aller prendre le bus du retour ou en faisant le tour du lac complet.

Informations pratiques: L’aller-retour dans les gorges dure environ 1h30 (4km, 180m de dénivelé). Comptez approximativement 2h20 (7,9km, 370m D+ et 225m D-) pour rejoindre Charmey. Un bus par heure permet ensuite de retourner à Broc. Et l’aller-retour dans les gorges, couplé au tour du lac complet est un parcours réservé aux marcheurs entraînés puisqu’il faut prévoir 4h de marche (13,6km pour 570m de dénivelé).

5 Gorges du Gottéron (FR)

Place à notre dernière proposition avec les gorges du Gottéron, situées à proximité immédiate de la basse-ville de Fribourg. Depuis le Pont de Berne, le parcours s’enfonce dans la Vallée du Gottéron dont on disait autrefois qu’elle était habitée par un dragon. C’est d’ailleurs là qu’a été fondé le premier club de hockey de Fribourg, devenu le HC Gottéron et qui a pour mascotte cet animal imaginaire mythique.

Peut-être apercevrez-vous le mythique dragon de Fribourg lors de votre balade dans les gorges du Gottéron?

Si la première partie du chemin se fait le long d’une route moyennement bucolique, la suite du parcours est absolument charmante grâce à un sentier qui serpente dans la forêt, entrecoupé de passerelles et d’escaliers. Une fois le hameau de Ameismüli atteint, le retour jusqu’à Fribourg se fait à travers champs et forêt en passant par le quartier de Bourguillon.

À noter que la Vallée du Gottéron étant sujette aux éboulements, il arrive que les gorges soient interdites d’accès. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’Office du Tourisme afin d’éviter toute déconvenue!

Informations pratiques: Parcours en boucle d’environ 2h30 (8,9km pour 290m de dénivelé).