Alors que les températures restent suffocantes et la météo ensoleillée, nous poursuivons notre série autour des gorges à visiter en Suisse romande, pour un peu de fraîcheur. Et c'est au tour du canton de Vaud d'être mis à l'honneur!

1/6 Les gorges de l'Avançon, au-dessus de Bex, se parcourent à l'ombre des arbres et le long de la rivière.

Aline Hofer

Si les gorges valaisannes présentées récemment se découvraient majoritairement en arpentant d’impressionnantes passerelles suspendues, leurs consœurs vaudoises offrent, quant à elles des balades moins vertigineuses et d’avantage arborées. Nous vous proposons de découvrir 5 d’entre elles ci-dessous, à mettre au programme d’une prochaine sortie!

Gorges du Chauderon

Réouvertes courant 2023 suite à de gros travaux de sécurisation, les gorges du Chauderon offrent une balade bucolique au cœur d’une forêt luxuriante, à deux pas de la vieille ville de Montreux. Divers parcours et options adaptées à tous les niveaux sont possibles afin de les parcourir. Les personnes à la recherche d’une balade facile pourront par exemple emprunter l’incroyable funiculaire d’époque qui relie Territet à Glion avant de redescendre sans trop d’efforts à travers les gorges jusqu’à atteindre le quartier des Planches de Montreux.

Les marcheurs d’avantage aguerris, quant à eux, opteront pour une boucle sportive en empruntant à la fois le parcours dans les gorges et les fameux escaliers du télégraphe. À moins qu’ils ne préfèrent découvrir l’entier du parcours, des Planches aux Avants? Quoi qu’il en soit, tout le monde trouvera son compte le long de ce tracé bien aménagé, entre parois impressionnantes, petits ponts, escaliers et chutes d’eau!

Informations pratiques:

Le parcours depuis le sommet du funiculaire de Glion jusqu’au quartier des Planches dure environ 1h (3,2km pour 285m de D-). Il est ensuite possible de rejoindre le bas du funiculaire de Territet en bus (toutes les 20 minutes) ou à pied (1,5km). Afin de former une boucle, grimper à travers les gorges entre les Planches et Glion puis redescendre depuis Glion via le sentier de Bellevue puis le sentier du télégraphe qui ramène jusqu’au départ des gorges (environ 1h45, 4,3km pour 300m de D+-).

Le parcours total entre Les Planches et les Avants fait quant à lui 4,3km et 560m de dénivelé (2h en montée, 1h15 en descente). Le MOB relie les gares de Montreux et des Avants, permettant de former une boucle si souhaité.

À deux pas de la vieille ville de Montreux, les gorges du Chauderon offrent divers parcours et options adaptées à tous les niveaux.

Gorges de Covatannaz

Jolie balade familiale, la traversée des gorges de Covatannaz ne présente aucune difficulté, excepté un dénivelé négatif de près de 500m. Le parcours débute à la gare de Sainte-Croix et permet de rejoindre Vuiteboeuf grâce à un sentier bien balisé, d’abord à travers les pâturages puis les sous-bois avant d’entrer dans les gorges à proprement parler.

Le chemin suit tout d’abord l’Arnon le long de sa rive gauche avant de bifurquer sur la rive droite sur un tracé d’avantage aérien encadré par d’impressionnantes falaises. Une jolie clairière située un peu avant la fin de la balade servira volontiers de cadre à un pique-nique improvisé et fera le bonheur des enfants grâce à ses énormes concrétions de tuf offrant un terrain de jeu inépuisable.

Informations pratiques:

Balade d’environ 1h30 (5,5km pour 500m D-). Un train circule toutes les 30 minutes entre Vuiteboeuf et Sainte-Croix.

Les gorges de Covatannaz sont idéales pour les familles, puisqu'elles sont faciles à parcourir, en 1h30 environ.

Gorges de l’Avançon

Petites pépites relativement méconnues, les gorges de l’Avançon, au-dessus de Bex, promettent de belles heures de découvertes à qui voudra les parcourir. Majoritairement dans la forêt, le sentier remonte le fil de la rivière parfois tumultueuse jusqu’à Pont-de Nant, en passant par les Plans-sur-Bex. Clou de la balade, la passerelle suspendue qui permet d’atteindre la paroi opposée avant de redescendre au fond des gorges et d’emprunter un passage de toute beauté, littéralement creusé dans la falaise.

À noter également, pour les valeureux qui monteraient jusqu’à Pont-de-Nant, la présence d’un superbe jardin botanique recensant quelque 3000 plantes du monde entier dans un cadre enchanteur.

Informations pratiques:

Le départ se fait depuis Peuffeyre. La balade aller jusqu’à Pont-de-Nant prend environ 2h15 (5,9km, 570m D+). Il faut compter 1h30 (3,8km et 390m D+) de Peuffeyre aux Plans-sur-Bex et 45 minutes (2,1km et 180m D+) des Plans-sur-Bex à Pont-de-Nant. Le retour se fait par le même chemin ou en car postal.

Gorges de l’Orbe

Comme les gorges de l’Orbe, entre Orbe et Vallorbe sont longues de plus de 17km, il est courant de n’en parcourir qu’une partie, dans un sens ou dans un autre, depuis village des Clées situé à mi-parcours. En suivant le sens du courant afin de retourner à Orbe, la rive gauche propose une balade facile et accessible à tous les niveaux à travers la forêt.

La rive droite, quant à elle, offre un parcours plus proche de l’eau, mais davantage accidenté, réservé aux personnes habituées à cheminer sur des terrains escarpés. Dans l’autre sens, en direction de Vallorbe, vous n'aurez pas de questions à vous poser puisqu’il n’existe qu’un seul chemin qui alterne entre rive droite et rive gauche, le long d’un parcours varié alternant entre passages dans la forêt et au bord de l’eau. Clou de la balade, le spectaculaire Saut du Day qu’il est possible d’admirer de différents points de vue avant d’entamer la montée menant à la gare du Day, ou de poursuivre à travers champs jusqu’à Vallorbe.

Informations pratiques:

Le parcours complet, de la gare d’Orbe à celle de Vallorbe dure environ 4h30 (17km, 550m D+ et 250m D-). Le village des Clées est atteignable en prenant le bus depuis Orbe ou Vallorbe (arrêt «Les Clées-La Russille, croisée») puis en faisant le dernier bout à pieds (25min). Depuis les Clées, il faut compter 1h50 pour rejoindre la gare du Day (6,5km, 255m D+ et 70m D-) et le même temps jusqu’à celle d’Orbe (7,2km, 90m D+ et 225m D-).

Les gorges de l'Orbe peuvent être parcourues en partie, puisqu'elles s'étendent sur plus de 17km.

Gorges du Nozon

Si les gorges du Nozon n’ont rien de spectaculaire en soi, elles font l’objet d’une très jolie balade forestière entre Croy et La Sarraz avec, comme point d’orgue, la superbe Cascade du Dard, aussi féérique que majestueuse, surtout au printemps lorsque son débit est élevé. La suite de la balade se fait au fil de l’eau, changeant de rive au gré des ponts qui enjambent la rivière.

Il sera ensuite temps de décider si, à la hauteur de Pompaples, vous préférez longer l’hôpital de Saint-Loup à travers une forêt de buis comme sortie tout droit d’un conte de fées, ou plutôt les immenses falaises de grès faisant le bonheur des grimpeurs de la région. La balade se termine dans tous les cas dans le village de La Sarraz, où vous aurez probablement garé votre voiture.

Informations pratiques:

Balade d’environ 1h30 (6,5 km pour 200m D). Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une boucle, l’idéal est d’utiliser les transports publics en prenant le train jusqu’à Croy depuis la gare de la Sarraz. Un grand parking se trouve juste à côté de la gare (CHF 5 fr. par jour).

Le clou du spectacle, davantage que les gorges du Nozon en elles-mêmes, n'est autre que la superbe cascade du Dard.