Après un début d’été très capricieux, le soleil et la chaleur semblent enfin s’installer durablement. L’occasion d’opter pour une balade rafraichissante en parcourant ces 5 gorges situées dans le canton du Valais !

Voici 5 balades estivales à la découverte des plus belles gorges du Valais

Avec leurs 330 marches en grande partie suspendues à la falaise au-dessus de 14 cascades, les gorges du Durnand sont impressionnantes!

Aline Hofer

La hausse tant attendue des températures va de pair avec l’envie de retourner arpenter les chemins de randonnée pédestres. Et pour allier balade au frais et sensations fortes, quoi de mieux qu’une sortie à travers des gorges aussi spectaculaires que fascinantes? Tentés? Alors chaussez vos meilleures chaussures de marche, attrapez vos bâtons et apprêtez-vous à sillonner le canton du Valais pour découvrir notre sélection!

Les gorges du Durnand

Classées parmi les 10 plus belles gorges d’Europe, les gorges du Durnand méritent sans aucun doute leur titre. Il faut dire qu’avec leurs 330 marches, en grande partie littéralement suspendues à la falaise au-dessus de 14 cascades tumultueuses, elles ont de quoi impressionner même les plus blasés!

Un parcours en boucle a été aménagé au départ du restaurant situé au pied du site et permet de découvrir ces merveilles en 1h environ. Après une montée abrupte et spectaculaire le long des gorges, un sentier permet de redescendre jusqu’au parking à travers la forêt. Notons encore la présence de différents panneaux didactiques installés à intervalles réguliers le long de la montée, permettant de compléter la visite en s'instruisant sur la formation des gorges et leur exploitation au fil du temps.

Informations pratiques: Le départ de la balade se fait au restaurant des Gorges du Durnand (Route de Champex 16, 1932 Les Valettes). L'établissement est ouvert tous les jours du 1 er mai au 31 octobre 2024 de 9h à 18h. L’accès est payant, au prix de 9 fr. par adulte et 5 fr. par enfant de 6 à 15 ans. Deux parkings gratuits se trouvent à proximité du restaurant.

Les gorges du Dailley

Autres gorges, même parcours impressionnant: les gorges du Dailley, dans la Vallée du Trient, offrent en effet une balade aérienne composée de quelque 600 marches, entre le village des Granges et Van d’en Bas. Après un début en douceur le long d’un chemin forestier, le temps de rejoindre la chute de la Salanfe, une succession de passerelles et d’escaliers souvent accrochés à même la roche permettent de gagner rapidement de la hauteur et de profiter d’un panorama spectaculaire sur les environs.

Une fois l’Auberge du Vallon de Van atteinte et une pause bien méritée octroyée, il sera temps de penser à redescendre. Les plus valeureux effectueront le retour à pied, en passant par le col de la Matze. Les autres choisiront le confort du car postal qui assure la liaison entre Van d’en Bas et le village des Granges plusieurs fois par jour en été.

Informations pratiques: Un grand parking se trouve à l’entrée du village des Granges. Comptez environ 1h pour monter jusqu’à l’Auberge du Vallon de Van (2,5 km pour 245m de D+). La boucle complète prend quant à elle environ 2h15 (5,4 km pour 380m de D+-).

Les gorges du Dailley offrent une balade aérienne composée de quelque 600 marches, entre le village des Granges et Van d'en Bas.

Les gorges du Triège

La Vallée du Trient est un terrain de jeu idéal pour les amateurs d’itinéraires escarpés, car outre les gorges du Dailley décrites ci-dessus, 3 autres gorges zèbrent le paysage des 222 km carrés du futur Parc naturel régional. Les gorges formées par le Triège se trouvent à proximité du village du Trétien, à quelques kilomètres de Salvan.

Courte mais impressionnante, la balade passe là encore par une succession d’escaliers et de passerelles permettant de grimper le long de la paroi jusqu’à atteindre la prise d’eau de l’infrastructure hydro-électrique. Prenez alors le temps d’explorer les différentes galeries creusées dans la roche avant de redescendre par la forêt, jusqu’à votre point de départ.

Informations pratiques: Boucle d’environ 45 minutes (1 km pour 160m D+-). Quelques petits parkings se trouvent aux alentours du village du Trétien. Le Mont Blanc Express s’arrête à quelques minutes du départ de la balade (24 min de trajet depuis la gare de Martigny).

Courte mais impressionnante, la balade à la découverte des gorges du Triège passe par une succession d'escaliers et de passerelles.

Les gorges Mystérieuses de Tête-Noire

Troisièmes et dernières pépites de la Vallée du Trient que nous vous proposons dans cet article, les gorges Mystérieuses de Tête-Noire doivent leur nom à la grotte aux Nymphes formée par l’éboulement d’énormes rochers au-dessus de la rivière du Trient. Depuis le parking situé aux abords de la route, un sentier en forte pente permet de rejoindre le fond des gorges. Le chemin, escarpé et jalonné de plusieurs volées de marches, mérite une attention constante, en particulier lorsque le sol est humide.

Une passerelle en bois de 120 m de long mène ensuite à une petite plateforme à partir de laquelle on peut emprunter des escaliers littéralement construits au travers d’énormes blocs erratiques pour descendre dans la fameuse grotte et y admirer une succession de cascades. Spectacle garanti! Le retour se fait en revenant sur ses pas jusqu’au bout de la passerelle en bois et en suivant la direction du hameau de Trouléro, afin de regagner le parking en formant une boucle.

Informations pratiques: Balade en boucle d’environ 1 h 30 (2,7 km pour 245 m de D+-). Un parking se trouve au départ de la balade, le long de la route peu après le Col de la Forclaz, au lieu-dit «Tête Noire».

Les gorges Mystérieuses de Tête-Noire doivent leur nom à la grotte aux Nymphes formée par l'éboulement d'énormes rochers au-dessus de la rivière du Trient.

Les gorges de la Dala

Après avoir écumé les différentes gorges présentes dans le Bas-Valais, faisons maintenant un saut de plusieurs kilomètres pour atteindre le haut de la station de Loèche-les-Bains. Les gorges de la Dala, bien que courtes, n’ont rien à envier à leurs consœurs bas-valaisannes. Une succession de passerelles métalliques plates arrimées à la falaise permet de les traverser sur approximativement 600m en surplombant les eaux tumultueuses de la Dala.

C’est le long de cette rivière que différentes sources thermales jaillissent, faisant la réputation de la station. Il est d’ailleurs possible, grâce à une poulie installée le long du chemin, de plonger un petit seau dans l’une d’entre elles pour remonter un peu d’eau et se rendre compte de sa température.

La traversée des gorges se termine par une chute d’eau aussi spectaculaire que tonitruante. Une volée d’escaliers permet d’en atteindre le sommet et de poursuivre la balade, soit en revenant au point de départ, soit en continuant jusqu’au petit lac de Majingsee qui propose une jolie place de grillades.

Informations pratiques: Depuis la place du village, le «sentier des sources thermales» permet de rejoindre les gorges tout en faisant le plein d’informations sur la géologie, l’histoire ainsi que l’aspect médical et économique des sources qui alimentent les bains thermaux de la station.

Comptez environ 1h pour parcourir l’ensemble du sentier en passant par les gorges de la Dala (2,2 km, 100 m D+-). Il est également possible de se parquer directement à l’entrée des gorges, le long de la rue Heilbadweg et de faire une courte boucle à travers les gorges d’environ 1,5 km (30 minutes pour 100m D+) ou une plus grande en passant par le Majingsee (environ 1 h 30, 4,5k m pour 230m D+-).

