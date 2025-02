Au sein d’une entreprise active dans le monde entier, le travail est exigeant et la pression, élevée. Avec le label «Friendly Work Space», Syngenta mise sur la prévention et des conditions de travail favorables à la santé.

Vanessa Kurtz (à gauche) et Elisabeth Vock soulignent le caractère systématique du label "Friendly Work Space" dans les nombreuses offres de gestion de la santé. Photo: Kostas Maros

Article rémunéré, présenté par Promotion Santé Suisse

L’entreprise agricole Syngenta emploie près de 60 000 collaboratrices et collaborateurs dans le monde entier, dont environ 2900 en Suisse. Issues de 70 pays différents, ces personnes effectuent des travaux de recherche, développent et produisent de nouvelles technologies pour les agricultrices et agriculteurs. Afin de pouvoir se concentrer sur leur travail exigeant, les collaboratrices et collaborateurs doivent être en bonne santé, tant sur le plan physique que psychique, car c’est là un facteur de succès décisif pour l’entreprise.

«Chez nous, le rythme est soutenu. Au siège international à Bâle, où nous sommes confrontés à des changements constants, la charge mentale est perceptible», déclare Elisabeth Vock à propos des défis du monde du travail actuel. Le stress peut entraîner des effets multiples, qui vont des tensions physiques aux problèmes de sommeil. C’est pourquoi Syngenta propose depuis toujours toute une série d’offres en matière de santé, tant globales que spécifiques à la Suisse.

«Syngenta est très active dans le domaine de la promotion de la santé», souligne la responsable RH Elisabeth Vock, qui se réfère à la gestion de la santé en entreprise (GSE). Outre des offres traditionnelles axées sur le sport, les formations continues ou une alimentation équilibrée, la GSE traite aussi de la santé psychique.

Regrouper et améliorer les initiatives

Afin de regrouper les nombreuses initiatives, l’entreprise Syngenta Suissw a opté pour la certification «Friendly Work Space» de Promotion Santé Suisse. «L’approche systématique de ce label nous a convaincus. Elle permet de réunir toutes les initiatives sous un même toit et de les améliorer en continu», explique Vanessa Kurtz, HR Business Partner et responsable de Wellbeing Switzerland.

Le processus d’obtention du label a nécessité de nombreux efforts. Pour la certification, Vanessa Kurtz a ainsi mis sur pied une équipe de projet constituée de cinq personnes représentant divers départements de l’entreprise. «Nous avons procédé à une analyse globale de la situation actuelle et consacré plusieurs mois à la préparation afin d’être fins prêts pour l’assessment.»

L’assessment par des évaluatrices et évaluateurs externes indépendants de Promotion Santé Suisse a eu lieu début 2024, suivi par la certification «Friendly Work Space» en automne.

Des succès manifestes

Actuellement, les membres de l’équipe Wellbeing se rencontrent une fois par mois pour évaluer les offres existantes et développer de nouvelles approches. «Nous n’en sommes qu’à nos débuts et devons encore nous établir en tant qu’équipe. Il s’agit d’un processus continu, qui est porté par des collègues engagés issus de divers départements et régions linguistiques», explique Vanessa Kurtz.

Les efforts déployés portent leurs fruits: une enquête effectuée auprès du personnel témoigne des succès obtenus, et des initiatives telles que le mois du Wellbeing renforcent la visibilité des offres GSE. «Nous avons par exemple intégré des exercices contre les douleurs dorsales et cervicales», relate Vanessa Kurtz. L’année 2025 prévoit un concept global qui sera élaboré en collaboration avec les huit sites et les services usuels en matière de sécurité au travail.

Thomas Brändli, responsable du projet Communication Gestion de la santé en entreprise auprès de Promotion Santé Suisse, précise: «Afin d’introduire le label, Syngenta a opté pour une approche de communication intégrée. Outre notre site internet, des posts sur Facebook, Instagram et LinkedIn, nous avons aussi utilisé une vidéo et des flyers à des fins de sensibilisation interne et externe.»

Le label «Friendly Work Space», c'est quoi? Le label «Friendly Work Space», soutenu par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), établit les normes de qualité suisses pour les politiques de gestion de la santé en entreprise (GSE) mises en œuvre de manière systématique. Jusqu'à présent, 109 organisations (représentant au total plus de 227'000 collaborateurs et collaboratrices) en Suisse et au Liechtenstein ont obtenu ce label. Le label est délivré par la fondation Promotion Santé Suisse, qui dispose d'un mandat légal. Celui-ci repose sur six critères de qualité permettant d'évaluer la santé des collaborateurs et collaboratrices, contrôlés puis validés par des auditeurs et auditrices externes indépendant·e·s. «La GSE systématique est un investissement rentable pour les entreprises et les organisations, notamment en raison de son effet préventif, des mesures de réinsertion rapide et des économies de coûts qu'elle permet de réaliser. La GSE et le label ‹Friendly Work Space› sont en outre appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l'image de marque des employeurs», explique Thomas Brändli, responsable de projets Communication Gestion de la santé en entreprise.

«Soyez là les uns pour les autres. Parlez de ce qui vous préoccupe», conseille la responsable RH Elisabeth Vock (au milieu) au personnel de l’entreprise. Photo: Kostas Maros

Des modèles de travail flexibles favorisent le bien-être

Syngenta mise sur des modèles de travail flexibles pour améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. «Nos collègues sont souvent en contact avec l’Asie tôt le matin et travaillent avec les États-Unis le soir venu. Des phases de repos sont donc essentielles», explique Elisabeth Vock. La responsable RH encourage le personnel à instaurer des plages de détente, à faire des pauses de midi plus longues ou à prendre de temps à autre une demi-journée de congé.

Au siège social à Bâle, les collaboratrices et collaborateurs peuvent décider en grande partie librement s’ils veulent travailler en distanciel ou en présentiel. Venir le matin au bureau, manger ensemble à midi et passer au télétravail l’après-midi est l’une des options les plus populaires. Les échanges entre collègues, notamment à la pause de midi, sont très importants. «Soyez là les uns pour les autres. Parlez de ce qui vous préoccupe», conseille Elisabeth Vock.

Sur les sites de production où une telle flexibilité n’est pas toujours possible, le personnel peut néanmoins prendre part aux initiatives GSE. Des webinaires consacrés aux thèmes de la santé se déroulent par exemple régulièrement pendant les heures de travail. Les «Better Work Wednesdays» hebdomadaires sont particulièrement appréciés. C’est l’occasion de transmettre des connaissances pratiques ou de présenter des technologies innovantes telles que l’intelligence artificielle.

Une culture bienveillante

«Friendly Work Space» encourage une culture d’entreprise ouverte et favorable à la santé. «Il s’agit de faire attention aux autres et de comprendre comment ils vont», souligne Elisabeth Vock. Mais les collaboratrices et collaborateurs doivent aussi pouvoir dire clairement: «Je ne trouve pas ça bien, ça ne me convient pas.»

Des personnes spécialement formées offrent par ailleurs une aide de premiers secours en cas de problèmes psychiques. Sur le site de la Suisse du Nord-Ouest, elles sont 22 d’origines linguistiques différentes à apporter leur soutien. En guise d’alternative, une hotline ouverte 24h sur 24h propose un conseil confidentiel sur des sujets tels que la santé psychique, la finance ou le droit.

Parfois, la promotion de la santé se veut très pragmatique: «Pendant les périodes de stress, notre restaurant du personnel propose, outre des plats sains, également des repas réconfortants comme des rösti ou des macaronis du chalet», raconte Elisabeth Vock. «De temps à autre, c’est important. On ne peut pas se nourrir uniquement de crudités.»

Des horaires de travail flexibles: souvent, les collaboratrices et collaborateurs débutent leur journée de travail au bureau et, après le repas de midi pris en commun, ils passent au télétravail. Photo: Kostas Maros

En quoi consiste l’approche Wellbeing?

L’équipe Wellbeing de Syngenta s’appuie sur ses enquêtes, mais aussi sur les données de l’assurance d’indemnités journalières Swica pour identifier les thématiques les plus sensibles. Par exemple, dans quels domaines existe-t-il des problèmes médicaux ou des maladies de longue durée? Ces clarifications permettent une adaptation ciblée des offres en matière de santé. «Parler de wellbeing, c’est cool, mais beaucoup ignorent tout ce qui se cache là derrière. Nous voulons que les gens en prennent davantage conscience, car tout ce qu’entreprend Syngenta pour son personnel est tout simplement fantastique», fait valoir Vanessa Kurtz.

Sur le plan de la communication, Syngenta utilise divers canaux, comme les newsletters ou la rubrique intranet «Be fit, stay fit». Elisabeth Vock est convaincue que le «‹Friendly Work Space› s’est établi comme un label positif en Suisse». Le groupe s’engage par ailleurs dans des domaines tels que l’égalité des chances et l’intégration de personnel expérimenté. «Nous faisons tout cela par conviction, car nous sommes persuadés que nos actions ont un impact.»

Si le label «Friendly Work Space» est présent au siège principal de Syngenta, il s’agit de renforcer la notoriété des nombreuses offres. Photo: Kostas Maros

Les avantages d'une gestion de la santé en entreprise (GSE) performante Grâce à ses services GSE, Promotion Santé Suisse soutient les organisations et les entreprises dans l’implémentation d'une gestion systématique de la santé en entreprise. Les avantages des services GSE: La santé des collaborateur-trice-s est la clé d’un succès durable pour les entreprises.

Toutes les offres ont été développées avec des spécialistes des domaines de l'économie et de recherche et sont continuellement optimisées.

L’outil Job-Stress-Analysis donne un aperçu détaillé du niveau de stress dans votre entreprise et permet d’analyser les ressources, les contraintes et l’état de santé au niveau de l'équipe, du service et de l’entreprise. Cela vous permet de réduire les facteurs de stress et de renforcer les ressources des collaborateur-trice-s de manière ciblée.

Pour les PME: des outils gratuits, efficaces et faciles à appliquer dans le quotidien professionnel à l’intention des managers et des spécialistes RH.

L’offre Apprentice aide les formateur-trice-s professionnel-le-s à promouvoir la santé psychique des apprenti-e-s.

New Work: le monde du travail évolue et nous vous accompagnons dans ce processus de changement en vous fournissant des informations et des outils pour promouvoir la santé dans l’environnement de travail du futur.

