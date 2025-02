Leapmotor fait son entrée sur le marché des voitures électriques et promet des modèles plus abordables à sa clientèle. Patrick von Bachellé et Christof Grütter nous expliquent ce qui rend la marque chinoise du groupe Emil Frey si spéciale.

Leapmotor a démarré en Suisse juste à temps pour le Nouvel An chinois, le 29 janvier. Ici, la voiture urbaine T03. Photo: Adrian Link

Article rémunéré, présenté par Leapmotor

Alors que ce 29 janvier marquait le début des festivités du Nouvel An chinois, Leapmotor s’est lancé sur le marché suisse avec le soutien d’un vaste réseau de concessionnaires compétents. Ainsi, dès son lancement et grâce à ses partenaires, la nouvelle marque peut se targuer d’être présente dans toutes les régions du pays, sur 16 sites au total. Dès lors, les prospects et la clientèle bénéficieront des conseils d’interlocuteurs locaux chevronnés qui pourront leur proposer des essais sur route, mais aussi les guider en matière de financement, de maintenance et de réparation.

Patrick von Bachellé et Christof Grütter, responsables de la marque Leapmotor au sein de l’organisation PCDOL (Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel et Leapmotor) chez Emil Frey Suisse, nous expliquent en quoi cette nouvelle marque a la capacité de changer le marché.

«Grâce à notre réseau de concessionnaires, notre clientèle est accompagnée pas à pas par des partenaires expérimentés», se félicite Patrick von Bachellé, directeur de Leapmotor Suisse.

Leapmotor se lance sur le marché suisse avec deux modèles de véhicules électriques. Quelle est la clé pour assurer la réussite du lancement d’une nouvelle marque?

Christof Grütter, directeur marketing et produits: De la passion, du savoir-faire et un réseau solide de concessionnaires. Grâce à nos partenaires déjà bien établis, nous sommes très bien positionnés.

Patrick von Bachellé: Les modèles de Leapmotor séduisent non seulement par leur design, leur équipement complet et leur rapport qualité-prix imbattable, mais aussi grâce à leur longévité. À ce titre, le constructeur et Emil Frey SA, en qualité d’importateur, offrent une garantie complète sur 5 ans ou 200'000 kilomètres. Pour la station de recharge, la garantie est sur 8 ans, ou 160'000 kilomètres. Grâce à Leapmotor Protect, en plus de l’offre de vente, notre clientèle bénéficie aussi d’un service d’assurance adapté de la part de son partenaire Leapmotor.

Leapmotor T03: la citadine qui a tout pour elle Compacte et dotée d’un équipement complet: la T03 est idéale pour la ville. Batterie: 37,3 kWh, autonomie de 265 km (WLTP)

Puissance : 95 ch (70 kW), traction avant

Équipement: toit panoramique en verre, climatisation, système d’infodivertissement, systèmes d’aide à la conduite de niveau 2

Prix: à partir de CHF 16'990.– Compacte et dotée d’un équipement complet: la T03 est idéale pour la ville. Batterie: 37,3 kWh, autonomie de 265 km (WLTP)

Puissance : 95 ch (70 kW), traction avant

Équipement: toit panoramique en verre, climatisation, système d’infodivertissement, systèmes d’aide à la conduite de niveau 2

Prix: à partir de CHF 16'990.– Essayez-la!

En quoi la marque Leapmotor est-elle différente?

Christof Grütter: Rendre l’électromobilité accessible à tous est au cœur de la vision de Leapmotor. Pour y parvenir, il faut proposer un excellent rapport qualité-prix. Leapmotor poursuit une vision durable qui mise sur une vaste stratégie d’électrification de la flotte automobile ainsi que sur l’indépendance technologique. Il ne s’agit pas de se concentrer sur un seul segment, mais de concevoir une vaste gamme de modèles dans toutes les catégories de véhicules.

Notre entreprise fait le choix de développer de manière totalement intégrée ses propres technologies clés, notamment ses batteries, ses groupes motopropulseurs et ses solutions logicielles. Leapmotor peut ainsi accélérer davantage sa capacité d’innovation et sera à même de proposer dans les années à venir une vaste gamme de véhicules électriques conçus pour répondre aux différents besoins de sa clientèle. Grâce à cette approche globale, Leapmotor suit une stratégie claire reposant sur un développement de produits flexible, afin de s’implanter durablement dans le paysage de l’électromobilité.

La T03 est un petit véhicule électrique offrant 265 kilomètres d’autonomie. C’est une voiture citadine classique. Pour quel public peut-elle être intéressante?

Patrick von Bachellé: Nous sommes très confiants sur son potentiel, car les petites voitures sont recherchées. Il est intéressant de noter que de nombreux fabricants proposaient auparavant de petites voitures à un prix abordable, mais ces modèles ont, semble-t-il, disparu du marché. De nombreuses clientes et de nombreux clients se réjouiront de voir qu’il existe désormais des petites voitures électriques à moins de CHF 17'000.–.

Christof Grütter: Les clients commerciaux sont particulièrement intéressés par les petites voitures électriques à un prix attractif, aussi bien les prestataires de soins à domicile, que les entreprises de transporteurs ou encore les communes qui souhaitent effectuer des déplacements neutres en carbone.

Patrick von Bachellé: «Leapmotor se distingue par son remarquable rapport qualité-prix, sa technologie moderne et son équipement de série complet.» Photo: David Kuenzler

Leapmotor fait la promotion de la technologie cell-to-chassis. En quoi cela consiste-t-il?

Christof Grütter: Il s’agit d’une nouvelle technologie qui intègre la batterie au niveau du châssis. Cela permet de concevoir une voiture plus légère. Par conséquent, le centre de gravité du véhicule est plus bas et cela a un effet positif sur la dynamique de conduite. De plus, grâce à l’intégration de la batterie dans le châssis, l’habitacle est plus spacieux.

Leapmotor C10: le SUV familial Spacieux, moderne et équipé d’une technologie de pointe: le C10 allie confort et fonctionnalité. Batterie: 69,9 kWh, autonomie de 420 km (WLTP)

Puissance: 218 ch, propulsion arrière (en version 4×4 dès le printemps 2025)

Équipement: climatisation bizone, système d’aide à la conduite de niveau 2, toit panoramique en verre

Prix: à partir de CHF 35'900.– Nouveau: le C10 peut d’ores et déjà être commandé avec un prolongateur d’autonomie jusqu’à 950 km et pourra être livré dès le mois de mars. Spacieux, moderne et équipé d’une technologie de pointe: le C10 allie confort et fonctionnalité. Batterie: 69,9 kWh, autonomie de 420 km (WLTP)

Puissance: 218 ch, propulsion arrière (en version 4×4 dès le printemps 2025)

Équipement: climatisation bizone, système d’aide à la conduite de niveau 2, toit panoramique en verre

Prix: à partir de CHF 35'900.– Nouveau: le C10 peut d’ores et déjà être commandé avec un prolongateur d’autonomie jusqu’à 950 km et pourra être livré dès le mois de mars. Essayez-la!

La clientèle fait-elle confiance à une nouvelle marque comme Leapmotor?

Christof Grütter: Tout le monde est curieux par nature et qui plus est, nos véhicules s’avèrent très attractifs. Ajoutons également qu’ils offrent un excellent rapport qualité-prix. Toutes ces raisons rendent la marque Leapmotor intéressante. Par ailleurs, notre réseau de partenaires fiables (Emil Frey SA et Stellantis) renforce notre image.

Leapmotor est un fabricant chinois. Cela a-t-il un impact sur son attractivité?

Patrick von Bachellé: Les véhicules produits en Chine gagnent de plus en plus en attractivité et se positionnent comme une alternative aux yeux de la clientèle européenne. Cela tient à leur prix attractif et à leur technologie moderne, mais aussi à leur grande qualité.

Christof Grütter: «Rendre l’électromobilité accessible à tous est au cœur de la vision de Leapmotor.» Photo: David Kuenzler

A quel point l’autonomie des véhicules est-elle un critère important pour votre clientèle?

Christof Grütter: Bien souvent, la clientèle s’inquiète encore de l’autonomie des véhicules électriques. De nombreuses personnes redoutent qu’un véhicule électrique ne réponde pas suffisamment à leurs besoins de mobilité. De plus, dans l’inconscient collectif, on pense que la batterie doit toujours être chargée à 100 % pour pouvoir prendre la route. Les conducteurs et conductrices qui ont l’habitude de ces véhicules savent toutefois qu’une batterie chargée entre 60 et 80% suffit pleinement au quotidien – aussi bien pour bénéficier d’une fonctionnalité optimale que pour la durée de vie de la batterie. Déconstruire les croyances autour des véhicules électriques représente un aspect central de notre travail. Nous communiquons beaucoup sur l’autonomie, les cycles de recharge et l’électromobilité en général.

Revenons-en aux deux modèles de Leapmotor: quels sont vos arguments clés pour convaincre?

Patrick von Bachellé: Leapmotor se distingue par son remarquable rapport qualité-prix, sa technologie moderne et son équipement de série complet. Si de nombreux fabricants proposent de nombreuses options uniquement moyennant un supplément, chez Leapmotor, le toit panoramique en verre, la climatisation, le système d’infodivertissement sur deux écrans et des systèmes d’aide à la conduite modernes (niveau 2) sont déjà inclus dans le prix de base.

En termes d’autonomie, nos modèles sont également attractifs: la T03 compacte offre déjà 265 km (WLTP) et le SUV C10 monte à 420 km – une autonomie qui atteindra même 950 km grâce au prolongateur (à partir de mars 2025). Grâce à la technologie cell-to-chassis, ces véhicules sont plus légers, plus spacieux et plus fonctionnels.

Aux côtés de Stellantis, du groupe Emil Frey et de son réseau de concessionnaires compétent, Leapmotor mise sur la fiabilité et le service client. Voilà comment la marque rend l’électromobilité accessible à tous à travers des véhicules de qualité 100% électriques à un prix imbattable.

Mais l’argument incontournable, c’est que rouler en Leapmotor est un véritable plaisir.

Perspectives pour 2025 Courant 2025, le Leapmotor B10, une alternative compacte au C10; sera lancé sur le marché suisse. Dès le printemps 2025, le C10 sera également disponible en version 4x4 avec un moteur 100% électrique. Envie de faire une course d’essai? C’est l’occasion idéale pour découvrir Leapmotor en action! Courant 2025, le Leapmotor B10, une alternative compacte au C10; sera lancé sur le marché suisse. Dès le printemps 2025, le C10 sera également disponible en version 4x4 avec un moteur 100% électrique. Envie de faire une course d’essai? C’est l’occasion idéale pour découvrir Leapmotor en action! Demandez une course d'essai

Cap sur la Suisse: la T03 de Leapmotor est disponible dès CHF 16’990.– Photo: Adrian Link