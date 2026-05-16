Une employée du canton de Zurich aurait dérobé des copies de cartes d'identité de chômeurs et les aurait remises à un réseau criminel. Les escrocs auraient réussi à en tirer près d'un demi-million de francs suisses.

Une taupe du canton a livré des données sensibles à une bande d'escrocs

Une taupe du canton a livré des données sensibles à une bande d'escrocs

Simone Steiner et Raphaël Dupain

Giorgio F.* a été très surpris lorsqu'il a reçu un rappel de paiement. On lui demande de régler une montre de luxe d'une valeur de plus de 10'000 francs. Le Zurichois a un faible pour les objets de luxe, mais il n'aurait jamais commandé une Omega. «On achète ce genre de choses que si on en a les moyens», explique-t-il. Etant au chômage, ce n'était pas son cas.

Une bande d'escrocs zurichois n'avait pas d'argent non plus. Mais grâce à un procédé sophistiqué, le groupe a réussi à amasser des sommes d'argent considérables. Une collaboratrice de la caisse de chômage zurichoise a joué un rôle clé dans cette affaire. Elle est accusée d'avoir dérobé et transmis des données sensibles. La bande aurait ainsi pu s'emparer de près d'un demi-million de francs grâce à ces données.

Trente chômeurs visés

L'employée cantonale mise en cause faisait du télétravail lorsque son compagnon lui a demandé des copies des pièces d'identité de chômeurs. Il aurait déclaré vouloir «tenter une expérience». La collaboratrice de la caisse de chômage a accepté et lui a remis les informations au moyen d'une clé USB. C'est ce que révèlent les dossiers du ministère public zurichois que Blick a pu consulter.

Le conjoint de la fonctionnaire est soupçonné, avec un complice, d'avoir utilisé ses données personnelles à des fins de fraude à la carte bancaire. Les deux hommes sont accusés d'avoir commandé des meubles, des montres de luxe et des appareils électroniques au nom des chômeurs. Ils auraient fait livrer les marchandises à leurs propres adresses. De plus, ils ont apparemment recruté un large réseau d'autres assistants qui ont marqué leurs boîtes aux lettres aux noms des chômeurs.

« Etre victime d'une fraude pendant cette période a été un énorme fardeau Giorgio F., victime de la bande d'escrocs zurichois »

L'escroquerie a été perpétrée à très grande échelle. Entre juin 2021 et novembre 2022, les escrocs auraient utilisé abusivement les informations des chômeurs à plus de 50 reprises. Le préjudice est estimé à 405'754 francs suisses. Selon les dossiers, neuf personnes faisaient partie de la bande d'escrocs, tandis qu'une trentaine de chômeurs ont été victimes de ce vol de données.

Les escrocs découverts par hasard

Giorgio F. a perdu son emploi pendant la pandémie de Covid-19. Pendant plus d'un an, il a cherché un nouvel emploi dans le secteur financier. «Etre victime d'une fraude pendant cette période a été un énorme fardeau», a-t-il confié à Blick.

Il a fallu un concours de circonstances troublant pour que le Zurichois réalise qu'il était victime d'une histoire douteuse. Une complice, qui avait inscrit le nom de Giorgio F. sur sa boîte aux lettres, habitant à quelques minutes à pied des parents de ce dernier. Ces derniers portant le même nom de famille, le facteur a déposé par erreur le rappel de paiement de la montre Omega chez eux. C'est ainsi que la lettre arrivée dans les mains de Giorgio F. «J'ai tout de suite compris que mes données avaient été utilisées à mauvais escient», raconte-t-il.

Argent dilapidé en un temps record

Le Zurichois s'est immédiatement rendu à la police et a déposé plainte. Mais cela n'a rien changé à la situation. Les escrocs ont continué à utiliser ses données personnelles à mauvais escient. Le quinquagénaire raconte: «J'étais très inquiet de ne pas savoir ce qui arrivait à mes données.»

Il est peu à peu devenu clair qu'en plus de la montre de luxe, les escrocs avaient commandé deux cartes de crédit au nom de Giorgio F. Les escrocs ont imité sa signature et créé un faux numéro de téléphone et une fausse adresse e-mail. «C'est tout simplement scandaleux», déclare le Zurichois.

Giorgio F. présente à Blick les relevés de sa carte de crédit. Des milliers de francs ont été dépensés dans des casinos en ligne et des sites de paris numériques – tout cela dans un temps record. De grosses sommes ont également été dépensées chez des détaillants comme Coop, Denner et K-Kiosk. Les malfaiteurs ont dilapidé près de 19'000 francs au nom de Giorgio F. Pour lui, c'est clair: «Les escrocs vivaient dans la joie et la bonne humeur.»

Fausses attestations

Au total, l'escroquerie aurait touché près de dix banques, trois horlogers de luxe, un magasin de meubles et un vendeur d'électronique. Parmi les entreprises concernées, on trouve notamment Viseca, Swisscard et Media Markt.

Interrogées par Blick, les entreprises, en particulier les banques, ont montré de la nervosité. Le fait que les criminels aient pu contourner aussi facilement leurs mécanismes de sécurité risque de nuire à leur image. Elles ont affirmé optimiser en permanence leurs mesures de sécurité, tout en reconnaissant que le risque de fraude ne peut jamais être totalement écarté.

« Nous avons été délibérément trompés par des documents falsifiés de manière professionnelle Un porte-parole de Cembra Money Bank »

La Banque Alternative Suisse écrit que pour commander une carte de crédit, une authentification par un prestataire tiers est nécessaire en plus de la copie du passeport. Or, les fraudeurs auraient falsifié le cachet d'un organisme d'authentification reconnu. Même son de cloche chez Cembra Money Bank. Elle écrit: «Nous avons été délibérément trompés par des documents falsifiés de manière professionnelle.»

Contrairement aux entreprises touchées, Giorgio F. n'a subi aucune perte financière. Toutefois, il souligne: «Cette histoire a mis mes nerfs à rude épreuve.» Il s'est retrouvé en difficulté à cause des demandes de l'agence de recouvrement et des inscriptions négatives sur sa carte de crédit.

Le principal suspect s'est enfui à Cuba

Cette fraude massive a débuté durant l'été 2021. Près de cinq ans plus tard, la plupart des accusés n'ont toujours pas été inculpés. L'un des cerveaux présumés de l'arnaque aurait fui à Cuba.

«Il est probablement en train de se prélasser sous les palmiers d'une plage ensoleillée», déclare Giorgio F., visiblement frustré. Le Zurichois espère au moins que les autres accusés seront bientôt traduits en justice. Il reproche au ministère public d'avoir fait traîner la procédure.

Interrogée par Blick, l'autorité de poursuite pénale défend sa démarche. Les investigations ont été «très intensives et coûteuses». Au cours des prochains mois, des poursuites seront engagées contre plusieurs prévenus.

La collaboratrice du canton a continué à recevoir son salaire

D'après les documents, l'employée cantonale mise en cause a travaillé à la caisse de chômage jusqu'en juin 2023. Giorgio F. ne comprend pas pourquoi elle n'a pas été licenciée plus tôt. «La collaboratrice cantonale a continué à percevoir son salaire malgré les fraudes», déclare-t-il. Le Département des affaires économiques ne souhaite pas s'exprimer sur le cas en raison de la procédure en cours.

Giorgio F. sait qu'il est impossible de revenir sur cette histoire. Il espère toutefois que le canton contrôlera plus strictement l'accès aux données personnelles à l'avenir. «Une telle chose ne doit plus se reproduire.» A noter que tous les prévenus bénéficient de la présomption d'innocence.

* Nom modifié