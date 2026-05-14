Un lecteur de Blick a habité pendant quatre ans dans un appartement d'une pièce pour 1300 francs par mois. Jusqu'au jour où l'office des constructions s'est présenté à sa porte et qu'il s'est avéré que l'appartement était en fait un entrepôt.

Il paie 1300 francs de loyer pour vivre dans un débarras pendant quatre ans

Il paie 1300 francs de loyer pour vivre dans un débarras pendant quatre ans

Dorothea Vollenweider

Les logements abordables sont plus rares que jamais en Suisse. Très peu d'appartements bon marché sont mis en vente, alors que de nombreuses personnes en ont désespérément besoin. Mais leurs salaires ne leur permettent pas d'améliorer leur situation. Un nombre croissant de propriétaires profitent manifestement de cette crise du logement pour s'enrichir rapidement. Ce déséquilibre crée des offres immobilières parfois absurdes. Récemment, par exemple, un minuscule appartement en sous-sol à Lucerne était proposé à 1100 francs.

Il s'avère que ce n'est pas un cas isolé! Un lecteur, que nous nommerons Peter*, a vécu pendant quatre ans dans un studio au sous-sol d'un immeuble à Fehraltorf, à Zurich, «jusqu'à ce que l'office des constructions me dise de partir immédiatement», confie-t-il à Blick. C'est seulement à ce moment-là qu'il a appris que son logement n'avait pas de permis de construire et qu'il s'agissait en réalité d'un débarras.

Des lucarnes grillagées au lieu de fenêtres

Peter souhaite garder l'anonymat pour éviter tout problème supplémentaire avec son ancien propriétaire. Cet homme de 54 ans payait un loyer de 1300 francs par mois pour son studio – une somme non négligeable pour environ 32 mètres carrés à Fehraltorf, village de 6900 habitants.

L'appartement était sommairement meublé avec une petite douche et des toilettes dans un coin. La cuisine était équipée du strict minimum et une armoire séparait le séjour de la chambre. L'espace était peu lumineux car il n'y avait pas de fenêtres, seulement des lucarnes grillagées.

«J’ai dû quitter l’appartement fin janvier», explique Peter. Dans une lettre de l'office des constructions de Fehraltorf, que Blick a pu consulter, le responsable des travaux et de l’immobilier lui explique que le logement est inhabitable. L'office des constructions a confirmé les faits à Blick.

L'office des constructions lance une procédure

«S'agissant d'une procédure en cours, nous ne pouvons donner aucune information détaillée pour le moment», explique Claudia Schütz, responsable de la construction et des biens immobiliers. «Selon les documents de plan des dossiers d'archives, le local contrôlé par le service des constructions est un espace de stockage», révèle-t-elle néanmoins.

Le propriétaire de l'immeuble a donc été prié de déposer une demande de permis de construire pour le changement d'affectation ou de présenter une autorisation correspondante à l'autorité de construction. Il n'a pas répondu aux questions de notre rédaction avant la publication de cet article.

Des normes non respectées

La lettre adressée au locataire lésé explique qu'aucune autorisation ne peut être envisagée pour une utilisation résidentielle dans l'état actuel. «Les exigences en matière d'hygiène de l'habitat selon le droit cantonal de la construction ne peuvent être remplies et leur mise en œuvre serait soumise à conditions».

«Je n'ai pas d'autre choix que de chercher un nouveau logement», déclare Peter. Il vit actuellement dans une colocation, mais c'est une solution temporaire. «J'aimerais bien retrouver mon propre espace.»

* Nom modifié