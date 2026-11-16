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Martin Pfister et Thomas Aeschi?
Ce petit village zougois se retrouve sous les projecteurs de la course au Conseil fédéral

Si le conseiller national UDC Thomas Aeschi est élu au Conseil fédéral, Baar comptera deux des sept membres du gouvernement, avec le centriste Martin Pfister. Une situation peu banale pour la commune zougoise, et plus encore pour le petit village d’Allenwinden, auquel les deux hommes sont liés.
Publié: il y a 57 minutes
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Le conseiller national UDC zougois Thomas Aeschi deviendra-t-il le successeur de Guy Parmelin?
Photo: keystone-sda.ch

En bref

  • Après Martin Pfister, Thomas Aeschi pourrait devenir l’année suivante le deuxième conseiller fédéral originaire de Baar
  • Zoug et Baar devraient à nouveau organiser une fête en l’honneur d’un conseiller fédéral, la dernière ayant coûté environ 500’000 francs
  • Baar abrite des groupes comme Glencore, Partners Group et Sika et continue d’abaisser son taux d’imposition
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Joschka Schaffner

Une brasserie, des grottes, plusieurs grands groupes et bientôt deux conseillers fédéraux? Baar, dans le canton de Zoug, ne manque ni de patrimoine ni de poids économique. Et la commune pourrait bientôt peser encore davantage à Berne. L’an dernier, elle a fêté l’élection de Martin Pfister, aujourd’hui ministre de la Défense. Cette année, le conseiller national UDC Thomas Aeschi pourrait à son tour entrer au gouvernement.

Jusqu’en 1999, deux élus du même canton ne pouvaient pas siéger en même temps au Conseil fédéral. Cette fois, ils pourraient même habiter la même commune. Baar deviendra-t-elle bientôt la localité la plus influente de Suisse?

Un petit village aux grandes ambitions

A Baar, c’est surtout un village qui pourrait se retrouver sous les projecteurs. Thomas Aeschi, consultant en entreprise, a grandi à Allenwinden, une localité d’un peu plus de 1000 habitants sur les hauteurs de la commune.

Depuis, Thomas Aeschi s’est installé plus près du centre de Baar. Martin Pfister a fait le chemin inverse. Le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports a grandi dans la ville de Zoug. Il vit aujourd’hui avec sa famille à Allenwinden, le village d’enfance de Thomas Aeschi. Si ce dernier est élu, ce petit village pourra donc se targuer d’avoir des liens avec deux conseillers fédéraux.

Une nouvelle fête à un demi-million?

Si Thomas Aeschi est élu, le canton de Zoug et la commune de Baar pourraient fêter l’élection d’un conseiller fédéral pour la deuxième année de suite. Un sacré contraste pour le canton, qui avait attendu plus d’un demi-siècle avant de retrouver un siège au gouvernement avec l’élection de Martin Pfister.

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L’an dernier, la fête a coûté près d’un demi-million de francs au canton. Au programme, un cortège, de la musique, de quoi manger et même une bière brassée pour l’occasion. Si Thomas Aeschi est élu, le canton et la commune pourraient au moins ressortir les plans de l’an dernier pour limiter les frais.

Les grands groupes

Le canton prendrait probablement en charge l’essentiel des festivités, mais Baar aurait de quoi assumer sa part. La commune abrite les sièges du géant des matières premières Glencore, de la société d’investissement Partners Group et du groupe de chimie de spécialité Sika. Des entreprises étrangères s’y sont aussi installées, comme le fabricant autrichien de boissons Red Bull, qui y a implanté sa filiale suisse.

Comme ailleurs dans le canton de Zoug, la fiscalité avantageuse contribue à attirer les entreprises. Le vaste territoire de la commune de Baar leur offre aussi de la place pour s’implanter. La stratégie semble porter ses fruits. La commune dégage régulièrement de confortables excédents et a encore abaissé cette année son coefficient d’impôt communal, de 51 à 49%. Il figurait déjà parmi les plus bas du canton.

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