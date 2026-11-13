Le 9 décembre, l'Assemblée fédérale élira le successeur de Guy Parmelin au Conseil fédéral. Avant la sélection du groupe UDC, Blick et l'institut Sotomo souhaitent connaître votre avis. Participez à notre sondage!

Donnez votre avis sur le futur successeur de Guy Parmelin à Berne!

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La Rédaction

Le 9 décembre, le Parlement élira le successeur ou la successeure du conseiller fédéral Guy Parmelin. Prochainement, le groupe parlementaire de l'UDC décidera qui il proposera officiellement à l'Assemblée fédérale. Une ou deux personnes. Un Romand ou une femme. Tout reste encore ouvert. Huit candidats – sept hommes et une femme – se disputent une place sur le ticket officiel du groupe.

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Blick et l'institut de recherche Sotomo veulent connaître votre avis: pour qui voterez-vous? Quelles aptitudes, expériences et qualités de caractère un conseiller fédéral doit-il réunir? Faut-il une femme de plus au gouvernement?

En participant à ce sondage, vous nous aidez à dresser une image aussi précise que possible de l'opinion de la population suisse sur cette élection et le futur Conseil fédéral.

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Votre avis compte. Merci de participer!