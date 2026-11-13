DE
FR

Huit candidats en lice
Donnez votre avis sur le futur successeur de Guy Parmelin à Berne!

Le 9 décembre, l'Assemblée fédérale élira le successeur de Guy Parmelin au Conseil fédéral. Avant la sélection du groupe UDC, Blick et l'institut Sotomo souhaitent connaître votre avis. Participez à notre sondage!
Publié: il y a 12 minutes
1/10
Qui succédera à Parmelin? Huit personnes candidates sont en lice. Seule femme: la conseillère nationale UDC Céline Amaudruz, de Genève.
Photo: keystone-sda.ch
La Rédaction

Le 9 décembre, le Parlement élira le successeur ou la successeure du conseiller fédéral Guy Parmelin. Prochainement, le groupe parlementaire de l'UDC décidera qui il proposera officiellement à l'Assemblée fédérale. Une ou deux personnes. Un Romand ou une femme. Tout reste encore ouvert. Huit candidats – sept hommes et une femme – se disputent une place sur le ticket officiel du groupe.

→ Répondez aux questions, participez maintenant! ←

Blick et l'institut de recherche Sotomo veulent connaître votre avis: pour qui voterez-vous? Quelles aptitudes, expériences et qualités de caractère un conseiller fédéral doit-il réunir? Faut-il une femme de plus au gouvernement?

En participant à ce sondage, vous nous aidez à dresser une image aussi précise que possible de l'opinion de la population suisse sur cette élection et le futur Conseil fédéral.

→ Répondez aux questions, participez maintenant! ←

Votre avis compte. Merci de participer!

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus