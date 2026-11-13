Donnez votre avis sur le futur successeur de Guy Parmelin à Berne!

Le 9 décembre, le Parlement élira le successeur ou la successeure du conseiller fédéral Guy Parmelin. Prochainement, le groupe parlementaire de l'UDC décidera qui il proposera officiellement à l'Assemblée fédérale. Une ou deux personnes. Un Romand ou une femme. Tout reste encore ouvert. Huit candidats – sept hommes et une femme – se disputent une place sur le ticket officiel du groupe.
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Blick et l'institut de recherche Sotomo veulent connaître votre avis: pour qui voterez-vous? Quelles aptitudes, expériences et qualités de caractère un conseiller fédéral doit-il réunir? Faut-il une femme de plus au gouvernement?
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