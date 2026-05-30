L'assaillant de Winterthour, un Turco-Suisse de 31 ans accusé d'avoir poignardé trois passants jeudi, pourrait perdre sa nationalité. Le SEM souligne qu'une décision ne peut intervenir qu'après un jugement définitif.

Le terroriste de Winterthour pourrait perdre sa nationalité

Le terroriste de Winterthour pourrait perdre sa nationalité

ATS Agence télégraphique suisse

Déterminer si l'auteur de l'attaque au couteau de Winterthour (ZH) peut être déchu de sa nationalité ne peut se faire qu'à l'issue de la procédure pénale, a averti vendredi le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Un jugement définitif pour une infraction grave est nécessaire, a-t-il ajouté.

«Il s'agit notamment de terrorisme, de crimes contre l'humanité, de criminalité organisée», a déclaré Daniel Bach, porte-parole du SEM, à la télévision alémanique SRF. Dix procédures de ce type ont été engagées ces dernières années et sept d'entre elles ont abouti à une déchéance de la nationalité, a-t-il précisé.

Même son de cloche du côté d'Alberto Achermann, professeur de droit des migrations à l'université de Berne, qui a estimé que la demande de déchéance de la nationalité dans l'attaque au couteau de Winterthour est une «décision précipitée». «On peut partir du principe que l'attaque constitue un crime particulièrement grave. Mais il n'est pas possible, à l'heure actuelle, de dire si l'auteur était responsable pénalement».

«La nationalité peut être retirée»

Le ministre zurichois de la sécurité, Mario Fehr, avait déclaré lors d'une conférence de presse jeudi qu'il préférerait expulser l'auteur présumé. «Nous ne voulons pas de telles personnes ici. En cas de crimes graves et de terrorisme, la nationalité peut être retirée», avait indiqué le conseiller d'Etat.

Le suspect, un Turco-Suisse de 31 ans, est accusé d'avoir poignardé jeudi trois passants à la gare de Winterthour, dont un a été grièvement blessé. Le Ministère public de la Confédération a demandé son placement en détention préventive.