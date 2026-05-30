DE
FR

«Une décision précipitée»
Le terroriste de Winterthour pourrait perdre sa nationalité

L'assaillant de Winterthour, un Turco-Suisse de 31 ans accusé d'avoir poignardé trois passants jeudi, pourrait perdre sa nationalité. Le SEM souligne qu'une décision ne peut intervenir qu'après un jugement définitif.
Publié: 07:33 heures
L'assaillant de Winterthour, un Turco-Suisse accusé d'avoir poignardé trois passants jeudi, pourrait perdre sa nationalité.
Photo: Lecteur reporter
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Déterminer si l'auteur de l'attaque au couteau de Winterthour (ZH) peut être déchu de sa nationalité ne peut se faire qu'à l'issue de la procédure pénale, a averti vendredi le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Un jugement définitif pour une infraction grave est nécessaire, a-t-il ajouté.

A lire aussi
L'agresseur jugé inoffensif par une clinique, le service de psychiatrie ouvre une enquête
Acte terroriste à Winterthour
L'agresseur jugé inoffensif par une clinique, le service psy enquête
«Mon fils est malade, mais ce n'est pas un terroriste»
«Mon fils est malade»
Le père du terroriste au couteau de Winterthour prend la parole

«Il s'agit notamment de terrorisme, de crimes contre l'humanité, de criminalité organisée», a déclaré Daniel Bach, porte-parole du SEM, à la télévision alémanique SRF. Dix procédures de ce type ont été engagées ces dernières années et sept d'entre elles ont abouti à une déchéance de la nationalité, a-t-il précisé.

Même son de cloche du côté d'Alberto Achermann, professeur de droit des migrations à l'université de Berne, qui a estimé que la demande de déchéance de la nationalité dans l'attaque au couteau de Winterthour est une «décision précipitée». «On peut partir du principe que l'attaque constitue un crime particulièrement grave. Mais il n'est pas possible, à l'heure actuelle, de dire si l'auteur était responsable pénalement».

«La nationalité peut être retirée»

Le ministre zurichois de la sécurité, Mario Fehr, avait déclaré lors d'une conférence de presse jeudi qu'il préférerait expulser l'auteur présumé. «Nous ne voulons pas de telles personnes ici. En cas de crimes graves et de terrorisme, la nationalité peut être retirée», avait indiqué le conseiller d'Etat.

Le suspect, un Turco-Suisse de 31 ans, est accusé d'avoir poignardé jeudi trois passants à la gare de Winterthour, dont un a été grièvement blessé. Le Ministère public de la Confédération a demandé son placement en détention préventive.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus