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Agression à la gare
L'agresseur jugé inoffensif par une clinique, le service de psychiatrie ouvre une enquête

Un homme de 31 ans a poignardé trois personnes à Winterthour jeudi, après avoir été jugé inoffensif par une clinique psychiatrique. Une enquête externe analyse cette décision controversée.
Publié: 08:42 heures
Une clinique psychiatrique avait estimé que l'auteur des faits «ne présentait aucun danger pour lui-même ni pour autrui».
Photo: DR
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ATS Agence télégraphique suisse

Le service de psychiatrie de Winterthour (ZH) a lancé une enquête externe à la suite de l'attaque au couteau survenue jeudi à la gare de la ville. Une clinique psychiatrique avait estimé que l'auteur des faits «ne présentait aucun danger pour lui-même ni pour autrui».

Cette enquête administrative externe a pour but d'examiner les procédures et les responsabilités qui ont conduit à la sortie de cet homme, a indiqué vendredi la Psychiatrie intégrée de Winterthour (ipw). L'institution se dit choquée et profondément bouleversée par ces événements.

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L'homme de 31 ans souffre de troubles psychiques et était hospitalisé dans une clinique psychiatrique. Il s'était présenté lundi à la police municipale dans un état de confusion et avait été interné dans un établissement psychiatrique à titre préventif.

«A la clinique, il a été décidé qu'il ne représentait un danger ni pour autrui ni pour lui-même», a expliqué jeudi le ministre cantonal en charge de la sécurité, Mario Fehr (sans parti). «Apparemment, cette évaluation était erronée». Le suspect a quitté la clinique mercredi soir pour rentrer chez lui. Le lendemain, il agressait et blessait au couteau trois personnes, dont une grièvement.

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