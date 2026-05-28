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Attaque au couteau à Winterthour
On en sait plus sur le profil de l'agresseur

Un homme de 31 ans, lié aux milieux islamistes, a blessé trois passants au couteau jeudi à la gare de Winterthour (ZH). Le suspect, souffrant de troubles psychiques, avait quitté une clinique psychiatrique la veille.
Publié: 16:51 heures
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Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
Le suspect souffre de troubles psychiques et était hospitalisé dans une clinique psychiatrique.
Photo: DR

L'agresseur au couteau, âgé de 31 ans, qui a attaqué et blessé trois passants jeudi matin à la gare de Winterthour (ZH) est lié aux milieux islamistes. Il était lié à la mosquée radicale An'Nur, fermée en 2017. Le double national suisse et turc avait fait l'objet d'une enquête après l'agression, en 2016, de deux fidèles jugés déloyaux.

La mosquée An'Nur de Winterthour a fait par le passé plusieurs fois les gros titres. L'association qui la chapeautait était à l'époque soupçonnée d'être mêlée aux départs de plusieurs jeunes fidèles «djihadistes» vers la Syrie pour y rejoindre l’organisation terroriste État islamique (EI). La ville de Winterthour avait réagi en créant un service spécialisé dans la lutte contre l’extrémisme.

En 2016, plusieurs fidèles de la mosquée An'Nur – dont l'auteur présumé de l'agression au couteau de Winterthour – faisaient l'objet d'une enquête après l'agression de deux autres fidèles qui avaient fourni à la presse des informations sur un imam radical somalien prédicateur dans cette mosquée. Six hommes ont été par la suite condamnés à des peines de prison avec sursis. En 2017, l'imam somalien en question avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour appel au meurtre de musulmans non pratiquants lors d'un prêche. L'affaire était allée jusqu'au Tribunal fédéral et l’homme avait été par la suite expulsé vers la Somalie.

Tout juste sorti d'une clinique psychiatrique

Le suspect souffre de troubles psychiques et était hospitalisé dans une clinique psychiatrique. Il en est sorti mercredi soir et est rentré chez lui. Par le passé, il avait été interné dans un établissement psychiatrique à des fins d'assistance. Il s'était échappé une fois, mais avait été ramené. La mesure avait ensuite été levée.

«À la clinique, il a été décidé qu'il ne représentait un danger ni pour autrui ni pour lui-même», a déclaré le directeur de la sécurité du canton de Zurich Mario Fehr devant les médias. «Apparemment, cette évaluation était erronée.»

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