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Lucerne prend ses distances
L'antisémitisme du célèbre compositeur Wagner retracé en Suisse

Un nouveau rapport révèle que le compositeur Richard Wagner nourrissait des opinions nationalistes radicales et antisémites durant son séjour à Lucerne (1866-1872). La ville de Lucerne a pris ses distances avec ces opinions et prévoit une exposition spéciale en 2027.
Publié: il y a 43 minutes
Le compositeur Richard Wagner nourrissait des opinions nationalistes radicales et antisémites durant son séjour à Lucerne.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Des historiens ont fait la lumière sur le passé de Richard Wagner à Lucerne. Un rapport mandaté par la municipalité confirme l'antisémitisme du compositeur et se penche sur la fondation de son musée lucernois dans les années 1930.

Ce rapport, rédigé par l'historien Patrik Süess, a été commandé suite à un postulat du PS et des Vert-e-s déposé en 2023 au parlement de la ville. La demande visait un examen critique de l'exposition permanente du Musée Richard Wagner à Lucerne, indique mardi l'exécutif lucernois.

La Société suisse d'histoire (SSH) a alors été chargée d'étudier le séjour de Wagner sur la presqu’île de Tribschen à Lucerne de 1866 à 1872. Les chercheurs ont aussi analysé la création entre 1931 et 1956 du musée consacré au compositeur allemand. Un comité consultatif scientifique a accompagné et évalué le projet.

Pendant son séjour à Tribschen, Richard Wagner (1813-1883) a notamment achevé les opéras «Les maîtres chanteurs de Nuremberg» et «Siegfried». Il y a aussi travaillé sur «Le Crépuscule des dieux» et composé le poème symphonique «l'Idylle de Siegfried»-

Une exposition temporaire en 2027

Le rapport conclut que le compositeur a consolidé sa position nationaliste radicale durant ses années lucernoises: «les propos antisémites de Richard Wagner étaient très clairs et sans équivoque». Durant cette période, il a publié la version révisée de son pamphlet «Le judaïsme dans la musique».

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La fondation du musée dans les années 1930 s'est également déroulée dans un contexte politique tendu. L'analyse montre que «certains acteurs entretenaient des liens avec les milieux national-socialistes». Dans son communiqué, la Ville de Lucerne «rejette fermement toute forme d'antisémitisme». Le musée présente non seulement l’œuvre musicale de Wagner et son action à Lucerne mais aussi ses propos et actes antisémites «comme un élément central et non négociable de sa biographie», écrivent les autorités.

Les nouvelles recherches feront l'objet d'une exposition temporaire en 2027, avec des offres pédagogiques destinées aux écoles, des visites guidées et une publication. Le Musée Richard Wagner présente actuellement l’exposition «Wagner, un tabou? Perspectives juives».

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