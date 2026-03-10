DE
Du jamais vu depuis 2003
Le nombre d'actes antisémites atteint un record en Suisse romande

La Suisse romande a enregistré 2438 actes antisémites en 2025, un record depuis 2003. La CICAD constate une aggravation de ces actes.
La Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD) a enregistré 2438 actes antisémites l'an dernier en Suisse romande. C'est le niveau le plus haut depuis le début des mesures par l'association en 2003.

Les actes antisémites ont augmenté de 36% depuis 2024, selon le rapport annuel de la CICAD publié mardi. L'association constate aussi une aggravation des actes. Les incidents qualifiés de «graves et sérieux» sont passés de 109 cas en 2024 à 127 en 2025, augmentant de 16%.

Stable ailleurs en Suisse

La CICAD relève des menaces, des agressions verbales ou physiques, des dégradations visant des lieux ou des symboles juifs, ainsi que des contenus «particulièrement violents ou appelant à la haine».

En Suisse alémanique, italienne et rhéto-romanche, le nombre d’incidents antisémites est resté à un niveau «durablement élevé»: 2185 incidents antisémites ont notamment été recensés en ligne, relève mardi la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme (GRA).

