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Un montant record!
L'initiative «10 millions» fait exploser les budgets de campagne

Les campagnes pour la votation du 14 juin atteignent un record avec 15 millions de francs budgétisés. L'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» mobilise des sommes inédites, notamment grâce aux contributions de l'UDC et d'economiesuisse.
Publié: il y a 13 minutes
La campagne sur la Suisse à 10 millions dépasse déjà 15 millions.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Partisans et opposants à l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» ont budgétisé au total 15 millions de francs pour faire campagne. Cette somme constitue un montant record depuis que partis et comités ont l'obligation d'annoncer leurs dépenses. Les budgets pour la modification de la loi sur le service civil sont bien plus modestes.

Les budgets de campagne pour les votations du 14 juin atteignent un niveau record, principalement en raison de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions». Selon les chiffres publiés vendredi par le Contrôle fédéral des finances (CDF), plus de 15 millions de francs ont déjà été déclarés. Ce montant dépasse largement le précédent record d'environ dix millions de francs établi lors de la votation sur l'extension des autoroutes en novembre 2024.

La loi exige la déclaration des dons de plus de 50'000 francs. Les contributions versées à des comités doivent être détaillées individuellement à partir de 15'000 francs.

Le camp du «oui» porté par l'UDC

Les partisans de l'initiative, issus principalement de l'entourage de l'UDC, ont budgétisé 6,4 millions de francs. Parmi les plus grands donateurs individuels figurent l'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher, avec 130'000 francs, et le conseiller national Thomas Matter, avec 250'000 francs. L'entrepreneur Philippe Gaydoul a également versé 250'000 francs.

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La Fondation pour une politique bourgeoise, proche de l'UDC, a prévu plus d'un million de francs pour cette campagne. L'UDC du canton de Zurich y contribue à hauteur d'un demi-million de francs.

economiesuisse en tête des opposants

Le camp du «non» a pour sa part réuni un peu plus de neuf millions de francs. Près de la moitié de cette somme provient de l'organisation faîtière Economiesuisse, qui a versé 4,2 millions de francs à l'alliance «Non à l'initiative du chaos».

Le Parti socialiste (PS) a déclaré des dons de plus de 1,6 million de francs. L'Union syndicale suisse soutient la campagne du non avec 825'400 francs, tandis que le budget du syndicat Unia s'élève actuellement à près d'un demi-million de francs.

Plus équilibrée

La campagne pour la seconde votation du 14 juin, portant sur la modification de la loi sur le service civil, est nettement moins coûteuse et plus équilibrée. Le budget des partisans s'élève à 300'000 francs. Cette somme est entièrement financée par l'Alliance sécurité suisse.

Les opposants ont déboursé 320'000 francs. L'Alliance Loi service civil non a apporté 250'000 francs. Le reste provient du PS.

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