Une étude du SEM estime que l’initiative UDC contre une Suisse à 10 millions coûterait plus qu’elle ne rapporterait. Le Conseil fédéral met en garde contre des pertes fiscales et une pression accrue sur l’AVS.

L'initiative de l'UDC coûterait très cher, selon une étude du SEM

L'initiative de l'UDC coûterait très cher, selon une étude du SEM

ATS Agence télégraphique suisse

Les coûts qu'engendrerait l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» sont bien plus élevés que l'allègement qu'elle offrirait dans le logement, montre une étude du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le Conseil fédéral a publié ce document mercredi, à un mois de la votation fédérale.

La limitation de l'immigration s'accompagnerait certes d'effets d'allègement, en particulier sur le marché du logement. Mais ces allègements seraient nettement moins importants que les coûts économiques engendrés, peut-on lire dans l'étude.

Les résultats de répartition de l'AVS se détérioreraient de plusieurs milliards de francs par an sur plusieurs décennies. Les recettes fiscales diminueraient plus que les dépenses et la part des coûts de la santé dans le revenu national augmenterait davantage que dans un scénario sans limitation.

Les économies réalisées dans les prestations complémentaires et l'aide sociale avec l'adoption de l'initiative ne suffiraient pas à compenser cette charge fiscale. Résultat: des hausses d'impôts sont à craindre. Une mesure parmi d'autres qui se reporteraient «principalement sur les générations actuellement actives».

130'000 élèves en moins

L'impact sur la main-d'oeuvre, déjà limitée en raison du vieillissement de la population, est aussi mentionné dans l'étude. Le nombre d'enfants en âge de scolarité diminuerait également. L'étude table sur une diminution de 130'000 élèves d'ici 2100 en cas de limitation de l'immigration.

Le Conseil fédéral est, tout comme le Parlement, contre l'initiative de l'UDC soumise au vote populaire le 14 juin. L'étude commandée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) répond à deux postulats.

Ses résultats «peuvent être utiles à la formation de l'opinion en vue de la votation», explique le gouvernement dans un communiqué. Les chiffres présentés dans l'étude doivent être envisagés avec une certaine prudence, les répercussions concrètes d'une limitation de la population dépendant largement de la manière dont elle serait mise en oeuvre, précise-t-il.