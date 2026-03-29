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Le PS sauve sa place
Roger Nordmann élu au Conseil d’Etat vaudois

Au terme d'une bataille serrée, le socialiste Roger Nordmann va remporter l’élection complémentaire vaudoise. Après 98% de dépouillement, Jean-François Thuillard (UDC) ne rattrapera pas son retard. Le parti socialiste conserve donc son siège au gouvernement.
Publié: 13:45 heures
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Dernière mise à jour: il y a 55 minutes
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Le socialiste Roger Nordmann sauve le siège de la gauche au Conseil d'Etat.
Photo: KEYSTONE
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Le Parti socialiste peut souffler. Roger Nordmann va être élu au Conseil d’État vaudois et conserve le siège laissé vacant par Rebecca Ruiz. Le Lausannois de 53 ans s’impose au terme d’un duel particulièrement serré face à l’UDC Jean-François Thuillard, qui avait pourtant créé la surprise en arrivant en tête au premier tour. A 98% de dépouillement, Nordmann recueille 95'724 voix contre 89'268 voix pour Thuillard.

Durant toute la campagne, Roger Nordmann faisait figure de favori. Figure majeure du PS, il siégeait depuis plus de vingt ans au Conseil national et bénéficiait du soutien de toute la gauche.

Une bataille ultra serrée

Mais rien n’a été simple. L’avance de l’UDC au premier tour a contraint le socialiste à livrer une véritable bataille pour sauver son camp. Car l’enjeu était crucial: en cas de défaite, la gauche serait tombée à seulement deux sièges au gouvernement cantonal, une situation inédite depuis plus de vingt ans.

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Finalement, le candidat socialiste tient bon et confirme son statut. Avec cette victoire, le PS conserve sa place au Conseil d’État vaudois. Le suspense aura été total jusqu’au bout.

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