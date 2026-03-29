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De nombreux bulletins blancs
Election du procureur général de Genève: Olivier Jornot élu de justesse au premier tour

Le procureur général sortant Olivier Jornot a été élu au premier tour ce dimanche à Genève. Il a obtenu de justesse la majorité des voix, devançant Pierre Bayenet de 5825 voix.
Publié: 12:50 heures
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Dernière mise à jour: 15:29 heures
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A nouveau élu, le procureur général Olivier Jornot est en poste depuis quinze ans.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse et Solène Monney

Olivier Jornot a été élu dimanche au premier tour de l'élection du procureur général du canton de Genève. Le sortant PLR est parvenu à devancer Pierre Bayenet, le candidat de la gauche, en obtenant de justesse la majorité absolue des voix.

Olivier Jornot a obtenu 44'673 voix (50,33%) contre 38'848 voix pour son adversaire, Pierre Bayenet (43,76%). En poste depuis 2011, le magistrat PLR décroche donc un nouveau mandat. Son rival n'est, lui, pas parvenu à faire basculer l’élection malgré une campagne offensive.

Le suspense a duré jusqu'en milieu d'après-midi, car le procureur général sortant frôlait avec la majorité absolue (50% + une voix) à l'annonce des résultats anticipés basés sur le vote par correspondance. L'hypothèse d'un second tour était alors mathématiquement plausible à l'issue du dépouillement du vote à l'urne.

Fermeté contre approche sociale

Déjà opposés en 2014, les deux hommes incarnaient une nouvelle fois deux visions de la justice très différentes. Continuité et fermeté pour Jornot, changement et approche plus sociale pour Bayenet.

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Le procureur général genevois occupe une fonction clé: il dirige le Ministère public et exerce une influence déterminante sur la politique pénale du canton.

Pas de changement au bout du Léman

Olivier Jornot est donc parvenu à briguer un troisième mandat, fort d’un bilan qu’il défend comme solide, malgré des critiques récurrentes sur le fonctionnement de la justice genevoise.

Face à lui, Pierre Bayenet, procureur et figure de la gauche, espérait incarner une alternative. Déjà candidat en 2014, il avait depuis renforcé son profil politique, en étant soutenu cette fois par les Verts et les Socialistes. Mais cela n’a pas suffi. Avec cette réélection, Genève ferait le choix de la continuité à la tête de sa justice.

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