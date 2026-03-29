Après avoir longtemps fait la course en tête, l'UDC Jean-François Thuillard a été devancé par le socialiste Roger Nordmann. Les résultats des grandes villes ont fait basculer la course à 90% du dépouillement.

Après avoir longtemps fait la course en tête, Jean-François Thuillard (UDC) s'est fait dépasser par Roger Nordmann (PS) dans la course au Conseil d'Etat vaudois. Après 90% du dépouillement, le socialiste mène désormais le bal avec 50,96% des voix contre 47,51% pour son rival. Il profite ainsi du vote des grandes villes comme Lausanne, Yverdon et Montreux. Le résultats sont encore attendus à Renens.

Un premier tour déjà serré

A l'issue du 1er tour du 8 mars, c'est Jean-François Thuillard qui l'avait emporté, créant la surprise en battant sur le fil Roger Nordmann. L'agriculteur, député et syndic de Froideville avait recueilli 45,07% des suffrages, contre 44,24% à l'ancien conseiller national. Le duel avait été serré – moins de 2000 voix d'écart – et devrait le rester pour le second tour.

Pour Roger Nordmann, la mission est claire: sauver le siège socialiste de la démissionnaire Rebecca Ruiz, et ainsi éviter que la droite, déjà majoritaire au gouvernement (quatre sièges à trois), ne renforce encore son emprise. De son côté, Jean-François Thuillard cherche à ramener l'UDC au gouvernement vaudois, d'où elle est absente depuis 2011 et le décès de Jean-Claude Mermoud.