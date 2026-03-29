Revivez le second tour des élections communales vaudoises

Revivez cette journée d'élections
Nous allons mettre fin à ce live consacré aux élections. Merci de nous avoir suivis!
Yverdon bascule à droite! La co-syndique écologiste se prend une gifle
La municipalité d'Yverdon-les-Bains a basculé à droite dimanche. Le PLR remporte trois sièges (+1) et emmène dans son élan un Vert'libéral. La gauche recule à trois sièges. L'écologiste sortante Carmen Tanner n'est pas réélue.
Les cartes ont été rebattues dans la deuxième ville du canton de Vaud, la municipalité passant d'une majorité à 5-2 pour la gauche à un score de 4-3 pour la droite. Le PS n'a pas réussi à sauver le siège du syndic Pierre Dessemontet qui s'est retiré après une législature tendue. Les Verts perdent aussi une élue, la cosyndique Carmen Tanner ne terminant qu'au dixième rang.
Le PLR fait figure de grand vainqueur. François Armada termine en tête avec 55,35% des voix (3868), devant le socialiste Julien Wicki (3845), puis le PLR Christian Weiler (3689). La conseillère nationale socialiste Brenda Tuosto suit, devant l'écologiste Benoist Guillard et le Vert'libéral Pierre-Henri Meystre, une première pour ce parti à la municipalité d'Yverdon-les-Bains.
Source: ATS
Le POP conserve son siège à Lausanne, la PLR Mathilde Maillard battue
Il n'y aura pas de rééquilibrage des forces à la Municipalité de Lausanne: le PLR n'est pas parvenu dimanche à décrocher un deuxième siège. L'alliance rose-rouge-verte a réussi le pari de faire passer ses six candidats au second tour.
Autre surprise, Emilie Moeschler (PS) termine en tête (57,63% des voix), brûlant la politesse au syndic, lui aussi socialiste, Grégoire Junod, arrivé premier à l'issue du premier tour, mais rétrogradé à la 3e place (56,69%) lors du second. Le Vert Xavier Company termine à la deuxième place (57,19%), tandis que sa collègue de parti Natacha Litzistorf Spina se place en quatrième position (54,08%). Le socialiste Julien Eggenberger arrive cinquième (52,44%) et fait son entrée à l'exécutif de la Ville.
Déception supplémentaire pour le PLR: le municipal sortant Pierre-Antoine Hildbrand perd un rang par rapport au premier tour en terminant 6e avec 47,94% des voix. Enfin, Xavier Roth succède à son collègue de parti sortant David Payot avec 47,10%.
Avec 42,95% de voix, la candidate du PLR Mathilde Maillard échoue donc aux portes de la Municipalité. Le candidat de l'UDC Fabrice Moscheni est, lui, nettement distancé.
A Lausanne, «la marche était trop haute pour le PLR»
Le PLR Pierre-Antoine Hildbrand fait part d'une «grande déception» de ne pas avoir réussi à décrocher au moins un deuxième siège à l'exécutif. «On a pourtant fait une bonne campagne avec Mathilde Maillard et Marlène Bérard, en essayant de faire au mieux à la suite des résultats très encourageants du premier tour».
«Mais malheureusement, la marche était trop haute et on n'a pas suffisamment réussi à rassembler ou obtenir des suffrages de l'autre bord politique», a-t-dit à chaud à Keystone-ATS. «On essaie, on essaie encore et on essaiera encore, a-t-il glissé.
Le municipal sortant en charge de l'économie et de la sécurité se dit «content d'être réélu». «Mais c'est mitigé par le fait que l'on espérait un peu rééquilibrer ce 6-1, qui malheureusement va se perpétuer». Il ne s'est toutefois pas dit découragé d'être le seul municipal de droite. «On doit continuer à travailler».
Source. ATS
Arrivée en tête à Lausanne, Emilie Moeschler (PS) ne briguera pas la syndicature
La satisfaction était de mise dimanche à gauche dans la course à la Municipalité lausannoise. Les six candidats de l'alliance rose-rouge-verte sont passés. En tête de ce second tour, Emilie Moeschler s'est dite «ravie» du résultat groupé et de son score personnel.
«Je tiens à remercier tous les électeurs et les électrices pour cette confiance dans l'alliance de gauche, a réagi auprès de Keystone-ATS la municipale sortante, en charge du social et des sports. «On sort d'une année qui n'était pas facile et c'est donc un signe de confiance pour le travail effectué», a-t-elle ajouté.
«Nos réponses concrètes pour protéger et améliorer le quotidien des gens ont été soutenues», note la socialiste. «On est ravi de ces résultats et on se réjouit déjà pour cette prochaine législature». Sur sa première place à l'issue du second tour, Emilie Moeschler dit prendre ce résultat avec «beaucoup de plaisir et d'honneur».
Emilie Moeschler ne s'est pas dite intéressée «aujourd'hui» pour la syndicature, étant donné que «Grégoire Junod est le candidat de l'alliance de gauche pour cette prochaine législature», saluant au passage son «excellent travail».
Source: ATS
Les principaux résultats en un coup d'œil
- A Lausanne, le PLR échoue à conquérir un deuxième siège. Le POP reste représenté à la Municipalité grâce à l'élection de son candidat Xavier Roth.
- Yverdon bascule à droite! Le PLR remporte un nouveau siège et envoie trois candidats à la Municipalité. Les Vert'libéraux parviennent eux aussi à intégrer l'exécutif. Avec trois sièges, le camp rose-vert se retrouve en minorité. La co-syndique écologiste essuie un camouflet.
- A Montreux, tout s'est joué dès le premier tour, qui a vu gauche conserver sa majorité malgré la perte d'un siège.
- A Renens, le PLR envoie Elodie Gollaz Grilli à la Municipalité et fait son grand retour à l'Exécutif communal après cinq ans marqués par une hégémonie totale de la gauche. Le mouvement Fourmi rouge (gauche radicale) laisse filer un siège
- Le PLR fait également son retour à Vevey en envoyant Patrick Berschy à l'Hôtel de Ville. L'exécutif de la Ville reste acquis à la gauche, avec deux sièges socialistes, deux sièges pour les vert-e-s et un siège pour Décroissances alternative.
- A Nyon, le Parti socialiste a remporté un troisième siège, permettant à la gauche de conserver la majorité à la Municipalité. Alexandre Démétriadès (PS) est arrivé en tête du scrutin. Le syndic sortant, Daniel Rosselat (Indépendant), ne se représentait pas.
- Situation incroyable à Morges, où les deux partis historiques – PS et PLR – perdent des plumes au profit des candidatures «solistes». La syndique sortante Melanie Wyss parvient à sauver son siège mais devient la seule représentante du PLR à l'exécutif. Le PS est le parti le plus représenté à la Municipalité avec... deux sièges.
Stabilité à Aigle, l'UDC perd son pari
Les Aiglons optent pour la stabilité. Le Conseil municipal est reconduit dans sa totalité. Elus dès le premier tour, les socialistes Grégory Devaud et Stéphane Montangero ont été imités ce dimanche par leurs collègues Jean-Luc Duroux (Démarche citoyenne), Fabrice Cottier (PLR) et Maude Allora (Alternatives). Le candidat UDC Gabriel Clément est largement distancé.
Les Vert-e-s boutés hors de l'exécutif à Prilly
C'est un coup de tonnerre qui s'abat sur les Vert-e-s à Prilly: les deux municipaux sortants Rebeccy Joly et Maurizio Mattia sont boutés hors de l'exécutif communal, au profit du PLR Tony Capuano et de l'UDC Fabien Deillon.
La droite conserve sa majorité à Pully, l'Union pulliérane entre à la Municipalité
Le PLR conserve ses trois sièges à la Municipalité de Pully à la faveur de l'élection de Nathalie Jaquerod (2e), Jean-Marc Chevallaz (3e) et Sébastien Fague (4e). Robin Carnello, candidat de l'Union pulliérane, termine en tête de ce second tour et fait une entrée remarquée à la municipalité.
Situation folle à Morges, où le parti le plus représenté compte deux sièges
Grosse surprise Morges, ville historiquement dominée par le PLR et les socialistes, où le deuxième tour a été marqué par une percée des candidats dits «solistes». La syndique Mélanie Wyss (PLR) est certes parvenue à sauver son siège, mais elle sera désormais seule à représenter son parti au collège exécutif.
Derrière, le paysage politique est totalement éclaté. Trois nouveaux visages font leur entrée: le Vert Pascal Gemperli, malgré le recul de son parti au Conseil communal, Mélanie Mojon (Entente Morgienne), figure des commerçants appelée, et la jeune socialiste Camille Robert.
Mais la véritable surprise vient de l'élection l’indépendant Laurent Pellegrino, dont l'accession à la Muncipalité laisse un goût amer au PLR, qu'il a quitté Dans ce scrutin inédit, le PS devient le parti le mieux représenté avec... deux sièges.
La municipalité de Nyon reste à gauche
La gauche décroche dimanche quatre sièges à la municipalité de Nyon. Les deux sortants PLR sont réélus et un siège revient au Parti indépendant nyonnais (PIN).
Avec le départ de l'emblématique syndic Daniel Rossellat, resté 18 ans à son poste, les jeux paraissaient particulièrement ouverts à Nyon. Le deuxième tour n'a finalement pas débouché sur un bouleversement, même si la gauche se renforce légèrement. Le PS décroche un troisième siège, jusqu'ici dévolu à Daniel Rossellat, indépendant élu avec l'appui de la plateforme rose-verte.
Les cinq municipaux sortants sont réélus et occupent les cinq premières places. Alexandre Démétriadès arrive en tête avec 54,94% des voix (2742), devant l'écologiste Pierre Wahlen (2559) et Stéphanie Schmutz (PS, 2507).
Les deux PLR Olivier Riesen (2499) et Roxane Faraut (2467) suivent non loin. Viennent ensuite deux nouveaux: Daniel Grosjean qui décroche un siège pour le Parti indépendant nyonnais (PIN) et Maël Joly, nouveau municipal socialiste. La Verte Nathalie Raya Etter rate son élection de 17 voix.
Source: ATS
A Renens, le PLR récupère le siège perdu en 2021
A Renens, bastion de la gauche, la droite réintègre la Municipalité après cinq ans d'absence. La PLR Elodie Golaz Grilli a été élue en 5e position avec 45,55% des suffrages, confirmant son excellent score du premier tour.
Une première ville tombe, la droite fait son grand retour à la Municipalité de Vevey!
La gauche reste majoritaire à la municipalité de Vevey. Les socialistes et les Verts décrochent chacun deux sièges, Décroissance alternative (da) ne compte plus qu'une élue. Le PLR signe son retour au sein de l'exécutif.
Sans surprise, la socialiste Laurie Willommet a terminé en tête dimanche lors du deuxième tour de l'élection à la municipalité. Elle obtient 57,03% des voix (2661) devant l'écologiste Antoine Dormond (2501), tous deux des sortants. Johanne-Saskia Gay (PS) fait son entrée à l'exécutif, gagnant un deuxième siège socialiste.
Après le retrait de l'ancien syndic Yvan Luccarini après son mauvais score du premier tour, Décroissance alternative ne se retrouve plus qu'avec un seul siège, celui de la sortante Gabriela Kämpf, arrivée en septième et dernière position. Figure cantonale de la gauche radicale, la députée Elodie Lopez n'est pas élue. Les deux Vert-e-s sortants - Antoine Dormond et Alexandra Melchior - obtiennent un nouveau mandat.
Si la majorité reste clairement à gauche, le PLR réussit à placer un de ses candidats, Patrick Bertschy. Le sortant centriste de Vevey Libre Pascal Molliat conserve son siège. Ce qui n'est pas le cas du Vert'libéral Vincent Imhof, qui rate sa réélection de 30 voix. Avec quatre femmes, l'exécutif devient en outre à majorité féminine.
Source: ATS