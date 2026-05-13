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Week-end de l'Ascension
L'attente est déjà interminable au Gothard… et ce n'est que le début

Embouteillages au tunnel du Gothard mercredi: la file a atteint 10 km en début d'après-midi, causant 1h40 d'attente. Même l'itinéraire via le San Bernardino a été temporairement bloqué.
Publié: il y a 42 minutes
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les automobilistes ont dû s'armer de patience pour se rendre au Tessin mercredi. Un bouchon s'est formé mercredi en début d'après-midi devant le portail nord du tunnel du Gothard, atteignant jusqu'à 10 km. En fin d'après-midi, la file s'était réduite à 6 km.

Après un début de journée calme, un premier embouteillage, de courte durée, s'est formé mercredi matin à la hauteur de Göschenen (UR) devant le Gothard. A partir de la fin de la matinée, le trafic en direction du sud n'a cessé d'augmenter; vers midi, le bouchon s'étendait déjà sur cinq kilomètres.

Itinéraire alternatif aussi engorgé

Il a finalement atteint son pic peu après 14h, avec une longueur de dix kilomètres. Les voyageurs devaient alors s'attendre à un temps d'attente pouvant aller jusqu'à une heure et 40 minutes, a indiqué le TCS. En fin d'après-midi, l'embouteillage entre Amsteg et Göschenen s'étendait encore sur six kilomètres, entraînant un retard pouvant atteindre une heure.

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Sur l'itinéraire alternatif recommandé via l'A13 et le San Bernardino, le trafic a également été temporairement bloqué sur une longueur de dix kilomètres.

Lors des longs week-ends fériés de Pâques, l'Ascension ou la Pentecôte, de longs embouteillages se produisent depuis des années au Gothard. Un record a été atteint à la Pentecôte 2018: le bouchon s'étendait alors sur 28 kilomètres. Le temps d'attente était de cinq heures. Ce bouchon avait égalé le record de la Pentecôte 1999. Le tunnel du San Bernardino étant fermé en raison d'inondations, les voyageurs n'avaient alors pas pu emprunter l'itinéraire bis via l'A13.

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