Le col du Saint-Gothard (UR/TI) rouvre vendredi à 11h après sa fermeture hivernale. La météo clémente a permis d'accélérer les travaux, facilitant les déplacements pour l'Ascension et la Pentecôte.

Le col du Saint-Gothard rouvre enfin vendredi, juste à temps pour l'Ascension

Le col du Saint-Gothard rouvre enfin vendredi, juste à temps pour l'Ascension

ATS Agence télégraphique suisse

Après la fermeture hivernale, le col du Saint-Gothard (UR/TI) sera rouvert au trafic dès vendredi à 11h00. La météo favorable et l'enneigement moins abondant que l’année dernière ont permis d'achever plus tôt que prévu les travaux de déblaiement et d'entretien.

La route du col Gothard permettra ainsi de désengorger l’axe nord-sud durant les périodes de forte affluence de l’Ascension et de Pentecôte, indique mardi l'Office fédéral des routes (OFROU). Des mesures sont prévues pour limiter le trafic d'évitement dans les localités situées le long de l’A2.

Eviter l'engorgement

Avec la réouverture du col du Gothard, qui relie Uri au Tessin, la sortie d'autoroute prolongée de Göschenen (UR) est remise en service, comme chaque année à la belle saison. Cette bretelle d'une longueur de 3 km permet d'éviter l'engorgement de la route cantonale à partir de Wassen (UR) en cas de bouchons au portail nord du tunnel du Gothard.

A partir du week-end de l'Ascension, la voie de sortie préférentielle sur l'autoroute A2 (Airolo/CUPRA) au portail sud du tunnel sera aussi mise en service. Au Tessin, la bretelle dédiée entre Quinto et Airolo permet de rejoindre directement le col du Gothard sans engorger les villages.