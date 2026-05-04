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Misez sur le train pour éviter les bouchons au Gothard à Pentecôte et à l'Ascension

58 trains supplémentaires sont prévus par les CFF durant les week-ends de l'Ascension et de Pentecôte. L'objectif est de diminuer les embouteillages entre le Suisse et l'Italie.
Publié: il y a 10 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
L'Office fédéral des routes prévient que le risque d'embouteillage au Gothard est grand à l'Ascension et à Pentecôte.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Durant les week-ends de l'Ascension et de Pentecôte, le risque d'embouteillage sera élevé, prévoit l'Office fédéral des routes (OFROU). Entre la Suisse alémanique et le Tessin, environ 130'000 places et 58 trains supplémentaires sont prévus par les CFF.

La circulation impactera en particulier l'A2 (Gothard) et l'A13 (San Bernardino), écrit lundi l'OFROU dans un communiqué. Le tunnel du Grand-Saint-Bernard, le col du Simplon et les voies de ferroutage à travers le Lötschberg et le Simplon font office d’itinéraires bis pour éviter le tunnel du Gothard.

Le col du Gothard sera ouvert à la circulation dans les prochains jours et représentera un tracé alternatif. L'office recommande de rester sur la route en cas d'embouteillage et de renoncer à emprunter le réseau secondaire, pour décharger les localités.

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Davantage de trains

Les Chemins de fer fédéraux augmentent également leur capacité d'accueil en ajoutant des voitures aux trains réguliers. Cette mesure s'applique également aux trains EuroCity à destination de l'Italie. Le jeudi de l'Ascension et le samedi avant la Pentecôte, un train supplémentaire sera proposé entre Locarno et Milano Porta Garibaldi.

Malgré l'ajout de trains et de places, une forte affluence est possible à bord, note lundi l'entreprise dans un communiqué. Les CFF recommandent de planifier son voyage à l'avance et de réserver ses places. L'ancienne régie fédérale rappelle que jusqu'au 31 octobre, la réservation pour les vélos est obligatoire pour les trains empruntant le tunnel du Gothard.

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