Huit personnalités de l’UDC veulent entrer au Conseil fédéral. Quelles sont leurs positions sur les grands dossiers? Sur quels points leurs avis divergent-ils? Dans ce dernier volet, elles se prononcent sur UBS, évoquent leurs écarts avec la ligne du parti et se livrent sur un sujet plus personnel.

Les candidats UDC passent au gril et s'expliquent sur UBS, leurs désaccords avec le parti et leur vie privée

Les candidats UDC passent au gril et s'expliquent sur UBS, leurs désaccords avec le parti et leur vie privée

Sven Altermatt et Lucien Fluri

Sept des huit candidat-e-s UDC ont répondu au questionnaire de Blick dont Thomas Aeschi, Céline Amaudruz, Marco Chiesa, Jean-Pierre Gallati, Pierre Alain Schnegg, Franz Ruppen et Rémy Wyssmann. Seul le conseiller national valaisan Michael Graber a décliné. Le Parlement élira le nouveau membre du Conseil fédéral le 9 décembre.

Cette troisième et dernière partie du questionnaire porte sur les exigences de fonds propres pour UBS, les sujets sur lesquels les candidat-e-s s’écartent de la ligne de l’UDC et ce qui leur manquerait le plus si elles et ils siégeaient au Conseil fédéral. (Retrouvez ici le premier et le deuxième volet du questionnaire.)

1 Faut-il renforcer les exigences de fonds propres pour UBS?

Thomas Aeschi (47 ans, conseiller national zougois): «La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national cherche un compromis sur les exigences de fonds propres pour UBS. La banque doit pouvoir continuer à exercer ses activités depuis la Suisse, sans que les contribuables aient à assumer les risques pris par le secteur privé.»

Céline Amaudruz (47 ans, conseillère nationale genevoise): «Il faut trouver le juste équilibre entre la stabilité financière, la protection des contribuables et la compétitivité de notre place financière. Je soutiens le compromis qui prévoit 50% de fonds propres durs et jusqu’à 50% de capital AT1. Renforcer la sécurité ne doit pas conduire à une réglementation excessive.»

Grand sondage: pour qui voteriez-vous au Conseil fédéral? Le 9 décembre, le Parlement élira la personne qui succédera au conseiller fédéral Guy Parmelin. Prochainement, le groupe UDC décidera laquelle des huit personnes candidates il proposera à l’Assemblée fédérale. Blick et l’institut de recherche Sotomo aimeraient savoir: pour qui voterriez-vous? Quelles compétences, expériences et qualités de caractère un membre du Conseil fédéral doit-il réunir? Faut-il davantage de femmes au Conseil fédéral? Participez à notre grande enquête et aidez-nous à obtenir une image aussi précise que possible de l’opinion de la population suisse sur cette élection. → Répondez aux questions, participez maintenant! ← Le 9 décembre, le Parlement élira la personne qui succédera au conseiller fédéral Guy Parmelin. Prochainement, le groupe UDC décidera laquelle des huit personnes candidates il proposera à l’Assemblée fédérale. Blick et l’institut de recherche Sotomo aimeraient savoir: pour qui voterriez-vous? Quelles compétences, expériences et qualités de caractère un membre du Conseil fédéral doit-il réunir? Faut-il davantage de femmes au Conseil fédéral? Participez à notre grande enquête et aidez-nous à obtenir une image aussi précise que possible de l’opinion de la population suisse sur cette élection. → Répondez aux questions, participez maintenant! ← Plus

Marco Chiesa (52 ans, conseiller aux Etats tessinois): «Pas de manière générale. La CEP a constaté des années de mauvaise gestion et des lacunes dans la surveillance. Ce qui compte, c’est une surveillance efficace, la responsabilité personnelle et des mesures ciblées. Une faillite ne doit pas une nouvelle fois contraindre l’Etat à intervenir.»

Jean-Pierre Gallati (60 ans, conseiller d’Etat argovien): «Le Conseil d’Etat argovien s’est prononcé lors de la consultation sur la modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres. Le principe de collégialité me lie à cette prise de position. Je vous remercie donc de comprendre que je ne réponds pas à cette question.»

Franz Ruppen (55 ans, conseiller d’Etat valaisan): «Les contribuables n’ont pas à assumer les risques pris par les banques. Mais la proposition du Conseil fédéral sur les fonds propres va nettement trop loin. La vraie question, c’est de savoir ce qui rendrait UBS plus sûre. Tout durcissement ciblé des règles doit à la fois renforcer la sécurité et préserver, voire améliorer, la compétitivité de la place financière.»

Pierre Alain Schnegg (63 ans, conseiller d’Etat bernois): «L’Etat doit créer des conditions favorables au développement de l’économie, car la prospérité de notre pays en dépend. Il faut des règles claires, sans alourdir inutilement la réglementation.»

Rémy Wyssmann (59 ans, conseiller national soleurois): «Davantage de fonds propres ne résout pas à lui seul le problème du Too big to fail. Je demande de scinder UBS en deux entités, l’une suisse et l’autre américaine, pour que les contribuables suisses n’aient pas à assumer, en cas de crise, les risques pris par la banque d’investissement américaine.»

2 Vous arrive-t-il de vous écarter de la ligne de l’UDC?

Thomas Aeschi: «Les coûts élevés de la santé sont un gros problème. La conseillère fédérale socialiste Elisabeth Baume-Schneider ne parvient pas à les maîtriser. Avec le projet Efas, le Parlement et la majorité du groupe UDC voulaient faire baisser les coûts. J’ai rejeté ce projet. Depuis, les coûts ont continué à augmenter, comme prévu.»

Céline Amaudruz: «Je défends les valeurs fondamentales de l’UDC: indépendance, neutralité, sécurité, frontières, immigration, une économie et une agriculture fortes. La prospérité est importante. En raison de mes origines romandes, j’accorde une importance particulière au pouvoir d’achat, à la qualité de vie et aux PME. Sur certaines questions de société, notamment la place des femmes, j’ai parfois un autre point de vue.»

Marco Chiesa: «En tant qu’ancien président de l’UDC Suisse, je défends les valeurs de notre parti. Comme conseiller aux Etats, je représente aussi les intérêts du Tessin. J’ai soutenu la motion qui demandait une aide rapide de la Confédération en cas de catastrophe naturelle. Cette aide était particulièrement importante pour notre canton après les intempéries dans le Vallemaggia.»

Jean-Pierre Gallati: «L’initiative sur la neutralité. Elle ne venait certes pas de l’UDC, mais le 22 août 2026, l’UDC Suisse a décidé à l’unanimité de recommander de l’accepter.»

Franz Ruppen: «Sur les grands dossiers, je partage la ligne de mon parti. Mais en tant que conseiller d’Etat, je dois aussi assumer et appliquer les décisions et les compromis cantonaux. Dans la pratique, il arrive que ces décisions s’écartent de la ligne de l’UDC.»

Pierre Alain Schnegg: «Je me reconnais dans les principes du parti, parce qu’ils touchent à ce qui compte pour notre pays. Je pense à la liberté, à la démocratie directe, à la sécurité et à nos valeurs.»

Rémy Wyssmann: «Selon une enquête du 'Nebelspalter', je vote dans 93% des cas conformément à la ligne du parti. C’est plus que n’importe quel autre candidat au Conseil fédéral. La seule fois où l’UDC a voulu retirer des droits aux personnes prévenues dans le cadre de procédures pénales, j’ai voté contre. Je suis favorable à des procédures équitables.»

3 Qu’est-ce qui vous manquerait le plus si vous étiez élu-e au Conseil fédéral?

Thomas Aeschi: «De ne plus pouvoir combattre activement ce traité monstre avec l’UE, qui compte plus de 20’000 pages. La question la plus importante est de savoir qui décide en Suisse. Est-ce nous, ou la Commission européenne et la Cour de justice de l’UE? La Suisse doit rester libre et le peuple suisse doit conserver son droit de vote.»

Céline Amaudruz: «La spontanéité. Décider au dernier moment de partir en excursion avec mes filles, accepter une invitation inattendue ou recevoir de la visite à l’improviste. J’aime improviser, mais j’aime aussi être surprise par mes proches. Avec la responsabilité de conseillère fédérale, ces moments seraient plus rares.»

Marco Chiesa: «Le temps que je peux aujourd’hui consacrer aux rencontres et aux échanges directs avec la population. Siéger au Conseil fédéral implique des contraintes qui me laisseraient moins de temps pour ces échanges. Mais servir la Suisse à ce poste serait pour moi un grand honneur et un privilège.»

Jean-Pierre Gallati: «Je ne sais pas.»

Franz Ruppen: «Un conseiller fédéral doit être présent dans tout le pays. Je verrais sans doute moins souvent ma famille et mes proches, je participerais moins aux manifestations des associations et j’aurais moins d’occasions de rencontrer les gens à Naters, où j’habite, et dans la région. Tout cela me manquerait certainement.»

Pierre Alain Schnegg: «J’aime façonner les choses et m’engager pour notre pays et notre population. Je le fais déjà aujourd’hui et je continuerai à le faire plus tard. Mais le temps consacré à ma famille me manquerait certainement.»

Rémy Wyssmann: «Mes client-e-s. Pendant 30 ans, j’ai représenté des personnes qui, après avoir subi un coup du sort, ne trouvaient pas d’écoute auprès des autorités et des assurances. Ce travail sur chaque cas me manquerait. Ainsi que les randonnées à ski du samedi matin.»