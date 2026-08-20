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Il fustige les taux d'intérêt
Trump menace de rompre ses relations commerciales avec la Suisse

Donald Trump tient absolument à faire baisser les taux d'intérêt aux Etats-Unis. C'est pourquoi il s'en prend encore à la Suisse. Le président américain dénonce le fait que le taux directeur de 0,5% soit injuste, alors que celui des Etats-Unis s'élève à 3,5%.
Publié: 10:44 heures
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Dernière mise à jour: 10:49 heures
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Le président américain s'en prend une nouvelle fois à la Suisse.
Photo: AFP

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Donald Trump critique la Suisse pour ses taux d'intérêt bas, fixés à 0,5%, en comparaison avec les 3,5% pratiqués aux Etats-Unis. Le président américain a déclaré mercredi qu'il pourrait rompre les relations commerciales avec la Suisse.
  • Trump considère le déficit commercial de 39 milliards de dollars entre les deux pays comme inacceptable. Il affirme pouvoir l’effacer «d’un trait de plume» et remet en question le statut d'élite de la Suisse.
  • Malgré une inflation persistante et une forte croissance économique aux Etats-Unis, Trump insiste sur une baisse des taux directeurs américains, en contradiction avec la stratégie économique actuelle.
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Bernadette Hogg

La Suisse est à nouveau dans le collimateur du président américain Donald Trump. Cette fois, il s'en est pris à la politique de taux d'intérêt de notre pays pour critiquer les taux d'intérêt pratiqués aux Etats-Unis. Il estime injuste que la Suisse n'applique qu'un taux de 0,5%, alors qu'aux Etats-Unis, les taux s'élèvent à environ 3,5%, relaie 20 Minuten.

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Pour Trump, la Suisse est loin d'être un pays d'élite. «J'ai le droit absolu de rompre toutes les relations commerciales avec un pays comme la Suisse», a-t-il déclaré mercredi, avant d'ajouter: «Alors pourquoi sont-ils considérés comme un pays de premier ordre, si je peux rompre nos relations commerciales à tout moment et les empêcher de fonctionner?»

Trump veut un taux directeur bas

Trump réclame une baisse du taux directeur américain. Or, cette demande contredit actuellement toute logique économique: l’économie américaine connaît une forte croissance et la hausse des prix à la consommation continue d’attiser l’inflation. Une hausse des taux d’intérêt vise justement à contrer cette tendance. Pourtant, depuis son retour à la Maison Blanche, Trump insiste sans relâche pour une monnaie moins chère.

Il y a déjà un peu plus de deux semaines, Trump s’en était pris à la Suisse, affirmant qu'elle a un «déficit commercial» de 39 milliards de dollars vis-à-vis des Etats-Unis. «Je peux effacer ce déficit d’un trait de plume, et vous ne serez plus un pays d’élite», avait-il déclaré dans une interview accordée à Punchbowl News. Déjà à cette occasion, Trump s’était plaint que le taux directeur ne baisse pas, alors même qu’il affichait de bons résultats financiers.

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