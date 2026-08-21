Après la démission de Piero Marchesi pour rejoindre le Conseil d’Etat, Marco Chiesa est pressenti pour diriger l’UDC tessinoise. Le verdict tombera lors de l’assemblée du parti dans quelques semaines.

Marco Chiesa proposé comme président par intérim de l'UDC du Tessin

Marco Chiesa proposé comme président par intérim de l'UDC du Tessin

ATS Agence télégraphique suisse

La direction de l'UDC tessinoise a proposé mercredi soir le conseiller aux Etats Marco Chiesa comme président par intérim du parti. Ce changement est nécessaire en raison de l'accession de l'actuel président Piero Marchesi au Conseil d'Etat.

Marco Chiesa a confirmé vendredi à Keystone-ATS une information parue dans plusieurs quotidiens tessinois. Le choix définitif reviendra à l'assemblée du parti qui doit avoir lieu dans les prochaines semaines, a-t-il ajouté.

Réparer les pots cassés

L'ancien président de l'UDC Suisse souhaite en outre reprendre les discussions avec la Lega en vue d'une alliance pour les prochaines élections cantonales. Ces entretiens ont lieu à la demande de la Lega, a-t-il précisé.

L'affaire Claudio Zali et la démission du conseiller d'Etat léguiste le 7 octobre avait amené à une rupture de l'alliance entre les deux partis. Claudio Zali était dans la tourmente depuis la diffusion d’un enregistrement où le politicien appelait à la violence contre une femme.