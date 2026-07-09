Le DFAE a annoncé jeudi l'ouverture d'un bureau à Damas, inauguré le 8 juillet par Patricia Danzi. Objectif: soutenir la transition syrienne et promouvoir le développement durable.

La Suisse inaugure un bureau de coopération en Syrie à Damas

La Suisse inaugure un bureau de coopération en Syrie à Damas

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a officiellement inauguré mercredi son nouveau bureau de coopération à Damas. Cette démarche vise à renforcer son soutien à la transition politique et au développement du pays, a indiqué jeudi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

La directrice de la Direction du développement et de la coopération (DDC), Patricia Danzi, et la cheffe de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord du DFAE, Monika Schmutz Kirgöz, ont inauguré le bureau le 8 juillet. Celui-ci remplace le bureau humanitaire qui a été transformé au début de l'année 2026.

L'action de la Suisse s'articulera autour de quatre axes prioritaires: le développement humain, le climat et l'environnement, le développement économique ainsi que la paix et la gouvernance. La délégation suisse a également rencontré des représentants du gouvernement de transition syrien.

De 2017 à 2024, la Suisse était le seul pays à maintenir une présence humanitaire permanente à Damas. Les affaires diplomatiques et consulaires relatives à la Syrie continuent d'être traitées par l'ambassade de Suisse à Beyrouth.