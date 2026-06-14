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Un projet informatique a mal tourné
Les finances de Swissmedic continuent de se dégrader

Le déficit de Swissmedic a atteint près de 32 millions de francs en 2025. L'autorité explique cette situation par ses importants investissements informatiques réalisés ces dernières années.
Publié: 19:08 heures
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Swissmedic affirme que l'année 2026 sera placée sous le signe de la stabilisation.
Photo: Robert Hradil
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Reza Rafi

Swissmedic traverse une période financière délicate. L'autorité chargée de surveiller le marché suisse des médicaments accumule les pertes et fait face à des critiques croissantes. A Berne, la hausse des taxes imposée au secteur des technologies médicales pour combler le déficit suscite également le mécontentement.

A l'origine de cette situation figurent notamment plusieurs projets informatiques lancés ces dernières années. Comme Blick l'avait déjà révélé, le programme «TSP» visait à moderniser en profondeur l'infrastructure numérique de l'institut, avec le recours à de nombreux spécialistes externes.

Les responsables toujours en fonction

Le projet n'a toutefois pas produit les résultats escomptés. Swissmedic a donc dû solliciter un soutien supplémentaire de la Confédération. Une demande acceptée par le Conseil fédéral, qui a porté en mai sa contribution à 22 millions de francs, soit une augmentation de 2,7 millions.

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Plusieurs responsables impliqués dans cette période sont toujours en poste. Le président du conseil de l'institut, Lukas Bruhin, continue de défendre la stratégie suivie, avec le soutien du vice-directeur Philippe Girard et du responsable des infrastructures Daniel Leuenberger. De son côté, l'ancien directeur Raimund Bruhin met en avant les réussites de son mandat sur les réseaux sociaux.

Un déficit qui continue de se creuser

Vendredi, Swissmedic a présenté son rapport annuel. Les chiffres montrent une détérioration de la situation financière. Le déficit est passé de 24 millions de francs en 2024 à près de 32 millions en 2025. L'institut se veut toutefois rassurant. Dans son rapport, il affirme que l'année 2026 sera placée sous le signe de la stabilisation et présente ce déficit comme un possible point de bascule vers un redressement.

Dans le même temps, les réserves ont fortement diminué, passant de 91 millions à 59,5 millions de francs. Swissmedic attribue principalement cette baisse aux importants investissements réalisés dans le domaine informatique. Reste à savoir si le redressement annoncé se concrétisera. Le Contrôle fédéral des finances doit également se pencher sur le dossier. Un porte-parole avait confirmé à Blick en mai qu'un examen de cette évolution était prévu.

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