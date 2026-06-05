La NZZ s'oppose à Swissmedic devant les tribunaux. L'autorité a exigé le retrait d'articles jugés publicitaires sur des médicaments soumis à prescription, soulevant des questions sur la liberté de la presse en Suisse.

La NZZ conteste des décisions de Swissmedic devant les juges

La NZZ conteste des décisions de Swissmedic devant les juges

ATS Agence télégraphique suisse

La Neue Zürcher Zeitung (NZZ) a saisi la justice contre Swissmedic. L’autorité avait exigé la suppression de plusieurs articles rédactionnels, estimant qu’ils constituaient une publicité illicite pour des médicaments soumis à prescription. Deux affaires sont actuellement pendantes devant les tribunaux, a confirmé vendredi une porte-parole de la NZZ à l’agence Keystone-ATS.

Dans le cas du témoignage personnel d’une journaliste sur la migraine, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de Swissmedic. Dans un arrêt rendu en mai 2025, il a estimé que l’article revêtait un caractère publicitaire et manquait d’objectivité. La NZZ a porté l’affaire devant le Tribunal fédéral.

Concernant des articles sur les injections amaigrissantes, Swissmedic a également demandé à la NZZ de retirer plusieurs contenus. Selon CH Media, qui a donné l'information vendredi, il s’agit d’une vidéo, d’une série relatant une expérience personnelle de perte de poids ainsi que de deux articles journalistiques. Le groupe de presse conteste aussi cette décision devant le Tribunal administratif fédéral.

Une ordonnance sur les médicaments

Auprès de CH Media, l’Institut suisse des produits thérapeutiques a justifié son intervention par son mandat légal. «Une couverture médiatique à caractère publicitaire peut inciter des patients à faire pression sur leur médecin pour obtenir la prescription d’un produit spécifique», a expliqué une porte-parole. Elle a toutefois précisé qu’un traitement journalistique objectif des médicaments restait autorisé.

La NZZ défend une autre lecture. Dans une prise de position transmise à CH Media, le journal estime que cette interdiction stricte de la publicité menace la liberté de la presse. Selon lui, elle limite fortement la possibilité de rendre compte librement des avancées médicales.

Le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé sur cette question. Son arrêt pourrait également influencer la procédure en cours devant le Tribunal administratif fédéral.