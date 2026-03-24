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A deux exceptions près!
Swiss supprime tous ses vols vers le Moyen-Orient jusqu'à fin octobre!

Le groupe Lufthansa annule tous ses vols touristiques à destination du Moyen-Orient. Et ce, jusqu'à fin octobre! Les vols de Swiss et Edelweiss sont concernés.
Publié: 12:27 heures
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Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
Swiss ne desservira pas de nombreuses destinations au Moyen-Orient jusqu'après les vacances d'automne.
Photo: Sven Thomann
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Martin Schmidt

Le groupe aérien allemand Lufthansa et son concurrent Air France ont prolongé la suspension de leurs vols vers le Moyen-Orient en raison de la guerre dans la région, ont annoncé ces entreprises. Les compagnies Swiss et Edelweiss, qui appartiennent au groupe Lufthansa, sont également concernées.

«En raison de la situation volatile au Moyen-Orient», l'ensemble des compagnies aériennes du groupe (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss, Eurowings et la filiale de transport de marchandises Lufthansa Cargo) suspendront leurs vols vers la région au moins jusqu'au 30 avril inclus, a précisé Lufthansa dans un communiqué lundi soir. De son côté, Air France a indiqué mardi être contrainte de «prolonger la suspension de ses vols" en vigueur depuis le début de la guerre, le 28 février, notamment ceux "de et vers Dubaï et Ryad jusqu'au 31 mars 2026 inclus (soit jusqu'au 01 avril 2026, pour les vols au départ de Dubaï)».

En outre, les liaisons en provenance et à destination de Tel-Aviv et Beyrouth sont suspendues au moins "jusqu'au 4 avril 2026 inclus", selon la même source. La compagnie «low-cost» du groupe Air France-KLM, Transavia, a quant à elle suspendu ses liaisons avec Tel-Aviv et Beyrouth «jusqu'au 27 mars 2026 inclus» et avec Djeddah (Arabie Saoudite) «jusqu'au 28 mars».

Plus de vols jusqu'en octobre

Certaines compagnies du groupe Lufthansa ont suspendu leurs vols sur certaines destinations encore plus longtemps. Ainsi, tous les vols à destination et en provenance de Dubaï et de Tel-Aviv seront suspendus jusqu'au 31 mai inclus pour Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss.

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Les vols de ces compagnies en provenance et vers Abou Dhabi, Amman, Beyrouth, Dammam, Ryad, Erbil, Mascate et Téhéran, sont également annulés jusqu'au 24 octobre inclus. Par ailleurs, Eurowings prévoit de suspendre ses vols vers Dubaï, Abou Dhabi et Amman jusqu'au 24 octobre inclus.

Grosses pertes pour Qatar Airways

Plus tôt mardi, la compagnie hongkongaise Cathay Pacific a annoncé prolonger la suspension jusqu'au 31 mai de ses vols à destination et en provenance de Dubaï et Ryad «compte tenu de la situation actuelle au Moyen-Orient». L'Iran a riposté à l'offensive israélo-américaine en visant l'État hébreu mais aussi des alliés de Washington dans le Golfe, notamment Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis, dont des infrastructures civiles comme des aéroports, forçant ces pays à fermer tout ou partie de leurs espaces aériens.

Selon la société experte des données aériennes Cirium, Qatar Airways, spécialiste des vols long-courriers en correspondance, a été l'une des compagnies les plus affectées par la guerre, ayant dû annuler près de 92% de ses vols depuis le 28 février. Etihad, basé à Abou Dhabi, a de son côté annulé près des trois quarts de ses vols, et Emirates (Dubaï) qui exploite la plus grosse flotte d'avions géants Airbus A380 et de long-courriers Boeing 777, quasiment la moitié selon Cirium.

Voici le détail des mesures concernant le groupe Lufthansa, auquel appartient Swiss et Edelweis:

  • Dubaï: jusqu'au 31 mai inclus.
  • Tel Aviv: jusqu'au 31 mai (sauf Lufthansa Cargo, qui suspend ses vols jusqu'au 30 avril).
  • Abou Dabi: jusqu'au 24 octobre.
  • Amman: jusqu'au 24 octobre inclus.
  • Beyrouth: jusqu'au 24 octobre inclus.
  • Dammam: jusqu'au 24 octobre inclus.
  • Riyad: jusqu'au 24 octobre inclus.
  • Erbil: jusqu'au 24 octobre inclus.
  • Mascate: jusqu'au 24 octobre inclus
  • Téhéran: jusqu'au 24 octobre inclus.
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