DE
FR

Pour limiter les désagréments
Swiss renforce ses capacités pour réagir à la grève annoncée par Lufthansa

Swiss renforce ses capacités entre Zurich et l'Allemagne face à la grève chez Lufthansa prévue ce vendredi. Huit vols seront opérés avec des avions plus grands pour limiter les perturbations.
Publié: il y a 45 minutes
Swiss prévoit de plus gros avions pour limiter les dégâts.
Photo: Sven Thomann
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La compagnie aérienne Swiss réagit à la grève annoncée chez Lufthansa. Elle prévoit d'utiliser des avions plus grands sur les vols à destination de Francfort et de Munich, afin de permettre à certains passagers d'atteindre malgré tout leur destination.

«Nous sommes conscients que les grèves entraînent des désagréments pour de nombreux voyageurs. Notre objectif est donc de mettre à disposition des capacités supplémentaires dans la mesure de nos possibilités», a écrit Swiss jeudi matin en réponse à Keystone-ATS. Pour l'instant, cela concerne huit vols entre Zurich et Francfort ainsi qu'entre Zurich et Munich. D'autres vols pourraient s'y ajouter, selon Swiss.

Les voyageurs devraient être attentifs

Aux hubs de Munich et Francfort, tous les vols de Lufthansa seront touchés par la grève à partir de vendredi, de 00h01 à 22 h00, a annoncé le syndicat Ufo. Elle a lieu en raison de négociations sur la convention collective chez Lufthansa et, selon l'Ufo, du refus de l'entreprise de négocier une convention collective sociale chez Cityline. Environ 800 emplois sont en jeu.

A lire aussi
Swiss supprime tous ses vols vers le Moyen-Orient jusqu'à fin octobre!
A deux exceptions près
Swiss supprime tous ses vols vers le Moyen-Orient jusqu'à fin octobre!
Swiss contraint d'annuler des centaines de vols cet été
En manque de pilotes
Swiss contraint d'annuler des centaines de vols cet été

Swiss, filiale de Lufthansa, est en étroite collaboration avec l'entreprise, a-t-on ajouté. Les voyageurs sont invités à vérifier régulièrement le statut de leur réservation et à mettre à jour leurs coordonnées si nécessaire. C'est le seul moyen pour eux d'être contactés directement en cas d'annulation de vol.

A ce stade, à Genève, deux rotations avec Francfort et Munich prévues vendredi matin sont annulées, a affirmé jeudi à Keystone-ATS le porte-parole de Genève Aéroport, Ignace Jeannerat. Les passagers sont priés de prendre contact avec la compagnie pour obtenir les meilleures indications.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus