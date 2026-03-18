La compagnie aérienne suisse Swiss annulera à nouveau des vols durant l'été 2026, notamment sur les long-courriers. La companie fait face à un manque persistant de pilotes. Onze avions sont cloués au sol en raison de problèmes de moteurs.

Swiss contraint d'annuler des centaines de vols cet été

Swiss contraint d'annuler des centaines de vols cet été

Daniel Macher

Les turbulences ne faiblissent pas chez Swiss! En été 2026, la compagnie aérienne devra à nouveau annuler de nombreux vols en raison d'une pénurie de pilotes. Cette année, plus de 300 vols serront supprimés. Les voyageurs pourraient être forcés de changer leur réservation pour pouvoir décoller.

Comme le rapporte «Aerotelegraph», 326 vols sont annulés au total, soit environ 0,4% de l'ensemble du programme de vol estival. En 2025, Swiss avait déjà dû annuler 1400 vols. «Les suppressions sont le dernier recours», explique le directeur des opérations de Swiss Oliver Buchhofer dans un entretien avec le portail aéronautique.

Moins de vols vers Chicago et Shanghai

Les liaisons long-courriers sont particulièrement touchées. Ainsi, la filiale de Lufthansa ne desservira plus Chicago que douze fois par semaine au lieu de quatorze. Pour Shanghai, Swiss ne décollera plus que trois fois par semaine cet été, contre sept vols hebdomadaires auparavant. «Nous nous attaquons aux liaisons qui nécessitent beaucoup de personnel», explique Oliver Buchhofer. Le problème: Swiss est confrontée depuis longtemps à une pénurie de pilotes. Il lui manque des capitaines et des copilotes sur plusieurs types d'avions – de l'A320 à l'A340.

D'autres facteurs aggravent la situation: onze jets sont cloués au sol en raison de problèmes de moteur. A cela s'ajoutent des reconversions de longue haleine, par exemple sur le nouvel Airbus A350, qui doit voler pour la première fois en service régulier cet été. Un soulagement à court terme n'est pas en vue. En effet, selon la convention collective de travail, les nouveaux membres d'équipage ne peuvent monter en grade que progressivement: il faut des années pour passer de copilote sur les courts courriers à capitaine sur les longs courriers.

Trop peu de pilotes et trop de personnel de bord

Alors qu'il manque du personnel dans le cockpit, il y a un surplus dans la cabine: Swiss emploie parfois jusqu'à 300 hôtesses de l'air et stewards en trop. Ceux qui partent volontairement reçoivent actuellement une prime de départ pouvant aller jusqu'à 15'000 francs. Pour un taux d'occupation de 100%, cela correspond à environ quatre mois de salaire, pour un salaire de base d'environ 4000 francs par mois.

Le problème de personnel sera résolu moins rapidement que prévu, seulement d'ici 2027, selon une communication interne de la compagnie aérienne que Blick s'est procurée. De plus, le bénéfice aurait nettement baissé et des charges supplémentaires telles que l'augmentation du prix du kérosène et les annulations de vols suite à la guerre en Iran aggravent encore la situation.