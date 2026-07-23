Le Conseil fédéral frappe fort contre les déchets sauvages: dès le 1er août, des amendes allant jusqu'à 250 francs seront appliquées. En parallèle, une nouvelle loi impose des normes strictes pour un recyclage plus efficace.

Voici ce qui va changer en Suisse dès le mois d'août

Voici ce qui va changer en Suisse dès le mois d'août

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Dès le 1er août, jeter des déchets dans la nature en Suisse sera passible d'une amende pouvant atteindre 250 francs si l'auteur est pris en flagrant délit. Une nouvelle ordonnance renforçant le recyclage des emballages, notamment en plastique (55%) et en cartons à boissons (70%), entrera également en vigueur.

A partir du 1er août, Sunrise augmentera ses tarifs d'abonnements mobiles et Internet, avec une hausse moyenne de 1 franc. Les marques affiliées Yallo et Lebara sont également concernées, avec des augmentations allant de 50 centimes à 2 francs selon les forfaits.

Le Conseil fédéral prolongera jusqu'au 31 janvier 2027 l'indemnité en cas de chômage partiel, avec une durée maximale de 24 mois. Cette mesure vise à soutenir les entreprises dans un contexte économique jugé encore difficile.

Alexander Terwey

Jeter ses déchets n'importe où

Si vous jetez vos déchets par terre, vous vous exposez désormais à une amende salée. Dès le 1er août, le Conseil fédéral mettra en place un régime d'amendes contre les déchets sauvages applicable à l'ensemble de la Suisse. Selon la nature et la quantité des déchets que vous jetez au sol, vous pourrez recevoir une amende allant jusqu'à 250 francs si vous êtes pris en flagrant délit.

Parallèlement, le Conseil fédéral souhaite promouvoir l'économie circulaire et renforcer le recyclage. Voilà pourquoi une nouvelle ordonnance applicable à tous les emballages entrera en vigueur le 1er août. Elle remplacera l'ordonnance sur les emballages de boissons datant de l'année 2000.

Cette ordonnance vise à rendre les emballages aussi recyclables que possible, davantage fabriqués à partir de matériaux déjà recyclés, et à éviter les emballages inutiles ainsi que les substances particulièrement préoccupantes. Les emballages en plastique devront être recyclés au moins à 55% et les briques pour les boissons au moins à 70%.

Tarifs des abonnements chez Sunrise

Un autre grand opérateur de télécommunications revoit ses tarifs à la hausse. Dès le 1er août, Sunrise augmentera les prix de ses abonnements mobiles et Internet. Selon un communiqué, cette mesure concerne tous les clients particuliers et professionnels.

Le forfait mensuel de base sera majoré de 1,50 franc. Si vous disposez de plusieurs forfaits mobiles ou d’une offre combinée Internet et mobile, vous devrez vous acquitter d’un supplément de 75 centimes par abonnement et par mois pour chaque abonnement supplémentaire.

Les abonnements mobiles des marques secondaires Yallo et Lebara sont aussi concernés, précise le communiqué. Selon le type de forfait, l’augmentation se situera entre 50 centimes et 2 francs. Pour la plupart des abonnements, la hausse de prix sera de 1 franc. Elle s’appliquera aussi bien aux abonnements existants qu’aux nouveaux.

«Grâce à cet ajustement tarifaire, Sunrise garantit que les infrastructures informatiques et réseau ainsi que les services numériques continueront d’être proposés au plus haut niveau de qualité», indique l’entreprise. Auparavant, Swisscom et Salt avaient déjà augmenté les prix de leurs abonnements.

Demandes de naturalisation

Dès le 1er août, le Conseil fédéral va numériser les processus liés aux demandes de naturalisation ordinaire. «A l’avenir, les échanges entre les autorités cantonales compétentes et le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) pourront s’effectuer par voie numérique plutôt que par courrier postal», précise un communiqué.

Avec ce projet de numérisation, le Conseil fédéral entend optimiser les échanges et la transmission des demandes de naturalisation. Celle-ci s’effectuera désormais via une nouvelle interface du Système central d’information sur la migration (ZEMIS). Dans un premier temps, le nouveau système sera testé avec quelques cantons dans le cadre d’une phase pilote. A l’issue de cette phase, les autres cantons seront raccordés au système.

Indemnités en cas de chômage partiel

Le Conseil fédéral prolongera la durée maximale d’octroi de l’indemnité en cas de chômage partiel (ICP), actuellement fixée à 24 mois. «A compter du 1er août 2026, les entreprises pourront ainsi continuer à percevoir l’indemnité en cas de chômage partiel pour leurs salariés pendant une durée maximale de 24 mois au total, pour autant que les conditions d’octroi soient remplies», indique un communiqué. La prolongation s’applique donc jusqu’au 31 janvier 2027. Le Conseil fédéral justifie cette décision par «un contexte économique difficile».

Nouveautés dans certains cantons

Dès le 1er août, le canton de Fribourg instaure une obligation de déclaration et de nettoyage pour les bateaux immatriculés lorsqu’ils changent de plan d’eau. Le canton entend ainsi empêcher la propagation d’espèces exotiques envahissantes et protéger les lacs et cours d’eau fribourgeois.

Selon le canton, la déclaration s’effectuera via une plateforme électronique intercantonale. «Après avoir signalé le changement de plan d’eau, le bateau concerné doit être nettoyé dans un centre de nettoyage agréé ; celui-ci confirme le nettoyage sur la plateforme électronique. » Les bateaux nettoyés reçoivent ensuite un « certificat de conformité ». Celui-ci est enregistré sur la plateforme électronique.