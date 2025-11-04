Un nouvel abonnement à bas prix dans la téléphonie mobile fait son entrée en Suisse. Est-ce que CHmobile de Sunrise tient-il ses promesses? Et qu'en pensent les experts en télécommunications?

Sunrise lance un nouvel abo et déclare la guerre aux petits prix

1/2 Les personnes qui souhaitent souscrire le nouvel abonnement mobile CHmobile ne peuvent le faire que via Internet. Photo: PIUS KOLLER

Ulrich Rotzinger

Est-ce déjà Black Friday? A un peu plus de quatre semaines du traditionnel déluge de promotions des opérateurs télécoms, Sunrise dégaine un nouvel «abonnement mobile pour les économes». Jean-Claude Frick, expert chez le comparateur Comparis, ne cache pas son enthousiasme: «Le prix de lancement en particulier est un coup de foudre.»

L’expert en télécoms a pu examiner de près la nouvelle offre de Sunrise. Selon le communiqué publié ce jour, CHmobile est le nom de cette nouvelle marque. Elle vise clairement le segment des petits prix, déjà occupé par Gomo, Yallo, Wingo et d’autres acteurs. Sunrise promet «des prix toujours bas, un service client suisse gratuit et la 5G sur son propre réseau mobile».

Deux abonnements sans durée minimale de contrat sont proposés pour le lancement:

CHmobile Start: appels et SMS illimités, 10 Go de données en Suisse pour 9,90 francs par mois (frais d’activation offerts).

CHmobile Plus: appels, SMS et données illimités en Suisse, avec 3 Go de roaming en Europe, Turquie, États-Unis et Canada pour 14,90 francs par mois (frais d’activation offerts) – et même 9,90 francs au lancement, au lieu de 14,90 francs.

Rabais à vie sur le prix catalogue

Cette offre promotionnelle sur CHmobile Plus devrait toutefois durer peu de temps. «Même sans le prix de lancement, cette offre représente une véritable déclaration de guerre à de nombreux grands fournisseurs», estime Oliver Zadori, du comparateur Dschungelkompass.ch, qui a également analysé l’offre. «Les prix de CHmobile sont très bons, mais pas uniques.»

Interrogé, le porte-parole de Sunrise, Rolf Ziebold, précise: «Ceux qui souscrivent un abonnement durant la période promotionnelle ne paieront jamais plus cher, même après la fin de la promotion.» Le rabais appliqué sur le prix catalogue restera donc valable à vie, assure-t-il. Au-delà du prix, Jean-Claude Frick salue la hotline suisse de CHmobile, «ce qui n’a rien d’évident dans cette gamme tarifaire».

Sunrise a du retard à rattraper

Selon lui, cette annonce a des allures de «rattrapage», car Sunrise arrive tard sur le segment des offres à moins de 10 francs. «Avec CHmobile, Sunrise s’attaque volontairement à la catégorie la plus basse du marché, en forte croissance auprès d’une clientèle sensible au prix – d’autant plus dans un contexte d’inflation et d’incertitude économique», explique-t-il.

Cette offre ne conviendra toutefois pas à tout le monde. «Elle est particulièrement intéressante si votre abonnement actuel coûte plus de 15 à 20 francs et repose sur un réseau de moindre qualité», estime Jean-Claude Frick, qui cite notamment celui de Salt. Aujourd’hui, changer d’opérateur est simple: la portabilité du numéro est gratuite et les frais d’activation supprimés. Reste à savoir comment la concurrence réagira à cette offensive tarifaire.