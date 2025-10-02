Dernière mise à jour: il y a 36 minutes

Swisscom revoit ses prix à la hausse: à partir du 1er novembre, ceux qui souhaitent continuer à faire défiler toutes les publicités en replay devront payer plus cher. D'autres fournisseurs attendent encore. Blick dévoile où la fonction coûte le moins cher.

1/5 Chez Swisscom, la fonction permettant de regarder la télévision complètement sans publicité coûte actuellement 6,90 francs. Photo: Keystone

Milena Kälin

Avis aux amateurs de télévision: à partir du 1er novembre, le leader du secteur, Swisscom, revoit ses prix à la hausse pour une option très prisée. Ceux qui veulent continuer à zapper toute la publicité en mode Replay devront désormais payer 8,90 francs par mois, soit deux francs de plus qu’aujourd’hui. Mais à quoi sert exactement cette fonction supplémentaire?

De nombreux utilisateurs de la télévision regardent leurs émissions préférées après coup, c'est-à-dire en replay – et passent ainsi toute la publicité. Cela fait les affaires du secteur publicitaire suisse.

C'est pourquoi il existe désormais des publicités en replay qui ne peuvent être rembobinées que moyennant un supplément. Des chaînes privées utilisent cette méthode depuis longtemps. A partir du 1er novembre, la SSR diffusera, elle aussi, de la publicité en replay sur toutes ses chaînes.

Swisscom augmente donc ses prix, car il sera possible à l'avenir de passer plus de publicité en accéléré. Parallèlement, une porte-parole de l'opérateur de télécommunications souligne que «le prix de l'abonnement pour les abonnements classiques à la «blue TV» n'a pas été adapté. La fonction supplémentaire est facultative et peut être résiliée chaque mois.

Autre changement dès novembre: les écrans Replay deviendront plus longs. Désormais, la publicité au début de l'émission pourra durer 30 secondes – contre 7 secondes auparavant. Ceux qui n'ont pas opté pour la fonction devront donc bientôt faire preuve de plus de patience.

Ce que demandent les autres opérateurs

D'autres fournisseurs de télécommunications comme Sunrise, Salt ou Quickline proposent également cette possibilité à leur clientèle TV. Elle peut – sauf chez Zattoo – être ajoutée à l'abonnement en tant que fonction supplémentaire. Selon le fournisseur, cela coûte entre 5 et 10 francs par mois. Contrairement à Swisscom, les autres fournisseurs n'ont pas encore imposé d'augmentation de prix.

C'est chez Teleboy que cette fonction est la moins chère, mais seulement si l'on est client Internet en plus de la télévision. C'est Quickline qui facture le plus cher cette fonction (10 francs). Chez Zattoo, la fonction est incluse dans l'abonnement «Zattoo Ultimate» (20 francs).

Des taxes plus élevées à partir de janvier

L'avenir dira combien de temps les fournisseurs de télécommunications maintiendront les prix actuels. Car à partir de janvier, les redevances qu'ils doivent verser à la coopérative Suissimage augmentent.

Pour chaque abonnement avec option supplémentaire, Digitec Galaxus, la boutique en ligne qui vend également des abonnements télécoms, verse 5,40 francs à la coopérative, TVA comprise. En 2026, la taxe passera à 6,50 francs. Ce faisant, Galaxus demande 7 francs pour la fonction dans son nouvel abonnement TV. Ainsi, la filiale en ligne de Migros reverse la quasi-totalité du montant à la coopérative.

A côté des services de streaming comme Netflix et Amazon Prime, la télévision linéaire a de plus en plus de mal à se maintenir. Le développement de la publicité en replay vient désormais compliquer les choses.