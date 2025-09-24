Après La Poste, Swisscom prévoit aussi de délocaliser

Au menu de ce mercredi 23 septembre: la délocalisation de Swisscom, Julius Bär dans la tourmente, la motion pour Gaza, le dossier des rentes de veufs au National et pour finir un peu de foot.

Swisscom s'apprête à délocaliser une partie des postes informatiques à Rotterdam et à Riga. Photo: KEYSTONE

«En septembre, la bruine est toujours bonne à la vigne», dit le dicton de ce mercredi 24 septembre. Autrement dit, la pluie attendue sur une grande partie de la Suisse romande pourrait bien augurer d’un vin de qualité. Et puisque la météo n’est pas la seule à faire l’actualité, Blick, avec l’appui de l’ATS, vous propose un tour d’horizon des infos suisses du jour.

1 Swisscom prévoit de délocaliser au détriment d'emplois suisses

Swisscom prévoit de délocaliser des postes informatiques à Rotterdam et à Riga, rapportent les titres CH-Media. Entre 1000 et 1400 collaborateurs devraient être employés aux Pays-Bas et en Lettonie, contre 600 à 800 actuellement. Une grande partie de cette expansion à l’étranger devrait se faire au détriment d’emplois en Suisse. Une porte-parole de Swisscom a évoqué le transfert de «certaines tâches dans le développement informatique». La raison invoquée est «l’optimisation continue des coûts». Swisscom entend gérer cette délocalisation par le biais de la fluctuation naturelle du personnel.

2 Julius Bär au cœur d'un mécanisme financier douteux?

La banque privée suisse Julius Bär aurait servi de «carrousel d’argent» au groupe autrichien de l’immobilier et du commerce Signa. Selon la «Neue Zürcher Zeitung», Signa a transféré des fonds d’une de ses sociétés à l’autre avant de les rapatrier aussitôt, et Julius Bär se serait trouvée au cœur de ce mécanisme. La «NZZ» rapporte, sur la base d’une plainte déposée par l’administrateur judiciaire à Vienne, que la banque aurait exigé de Signa le transfert de 60 millions d’euros sur un compte à Zurich. L’objectif aurait été d’améliorer en interne l’image de la situation financière du groupe. Julius Bär rejette ces accusations et les réserves de l’administrateur, qu’elle qualifie de dénuées de fondement. La banque privée a annoncé qu’elle se défendrait contre ces reproches.

3 Des parlementaires se mobilisent pour Gaza

Des membres du Conseil national et du Conseil des Etats souhaitent déposer mercredi une motion multipartite concernant la guerre à Gaza. L’initiative demande au Conseil fédéral, dans le respect de la neutralité, de soumettre à l’Assemblée générale de l’ONU une résolution urgente réclamant un accès humanitaire à la bande de Gaza ainsi qu’aux otages, rapportent les titres alémaniques de Tamedia. Le large soutien s'explique par le fait qu’aucun des camps n’est déclaré seul coupable. La motion est pilotée par la conseillère nationale du Centre Isabelle Chappuis (VD). Elle exige que la Suisse envoie un signal clair en faveur du respect du droit international humanitaire et qu’elle ne tolère pas «la violation de la dignité humaine ainsi que la normalisation de la barbarie des deux côtés».

4 Les rentes des veuves et veufs sur la table au National

Le National empoigne mercredi le gros dossier des rentes de veufs et de veuves dans l'AVS. Les rentes à vie devraient disparaître pour éliminer une inégalité entre les genres. Les conseillères et conseillers nationaux devraient également faire de ce projet un contre-projet à l'initiative populaire du Centre visant à supprimer le plafond des rentes AVS pour les couples mariés. La commission préparatoire propose d'ajouter plusieurs points à la révision du Conseil fédéral. Les nouvelles rentes pour les couples mariés ne seraient plus plafonnées. Et les couples non mariés devraient pouvoir toucher une rente. En contrepartie, plusieurs avantages réservés aux couples mariés devraient être supprimés.

5 Le FC Bâle en Allemagne

Le FC Bâle disputera mercredi soir sa première rencontre dans la phase de ligue de l'Europa League. Les champions de Suisse effectueront un court déplacement sur la pelouse du SC Fribourg. Le match se jouera dès 21h00.