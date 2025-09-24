La présidente suisse Karin Keller-Sutter s'est brièvement entretenue avec Donald Trump à New York. Aucun détail de leur conversation n'a fuité. La présidente de la Confédération a en revanche passé plus de temps avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Karin Keller-Sutter a rencontré Zelensky... et a même parlé à Trump

Karin Keller-Sutter a rencontré Zelensky... et a même parlé à Trump

Photo: x/keller_sutter

ATS Agence télégraphique suisse

Mardi soir, Karin Keller-Sutter a participé au banquet de réception auquel le président américain, en tant qu'hôte de l'ONU, invite les participants de l'Assemblée générale à New York. Après la traditionnelle poignée de main, le président américain et la présidente de la Confédération ont échangé quelques mots, a indiqué le porte-parole de Karin Keller-Sutter après le dîner. Aucun détail n’a toutefois filtré sur le contenu de la conversation

Avant cela, Karin Keller-Sutter a en outre rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'entretien a notamment porté sur la recherche de la paix, comme l'a écrit Zelensky mardi sur la plateforme X. Il est prêt à rencontrer les dirigeants russes et apprécie que la Suisse soit disposée à organiser une telle rencontre. Toutefois, le président ukrainien a écrit qu'il ne voyait jusqu'à présent aucun signe de la part de la Russie indiquant qu'elle souhaitait mettre fin à la guerre.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Cassis aussi présent

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis est lui aussi présent à l'ONU à New York depuis dimanche. Il informera mercredi matin sur ses activités dans le cadre de l'Assemblée générale.

Le conseiller fédéral a notamment participé à un sommet de l'ONU sur la guerre à Gaza, ainsi qu'à une manifestation sur la protection absolue des travailleurs humanitaires. En outre, Ignazio Cassis a mené plusieurs entretiens bilatéraux, notamment en lien avec la présidence suisse en cours de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Keller-Sutter fera sonner la cloche de la bourse

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter fera sonner la fameuse cloche d'ouverture mercredi matin (heure locale) à la Bourse de New York (NYSE). Cette apparition ouvrira la journée la plus chargée de la présidente de la Confédération à New York dans le cadre de la 80e Assemblée générale des Nations unies (ONU).

Après son intervention à Wall Street, Karin Keller-Sutter se rendra à l'ONU où elle prononcera le discours de la Suisse lors du débat général. Elle y défendra le multilatéralisme comme moteur de la sécurité, de la liberté et de la prospérité. Selon le programme de l'ONU, la présidente de la Confédération sera la septième oratrice de la journée, peu après l'Espagne, l'Ukraine et l'Iran, probablement vers 11 heures, heure locale (17h00 en Suisse).